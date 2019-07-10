Бой под Прохоровкой — миф? В России ответили немецкому журналисту

«Чудовищной ложью» считает крымский историк Александр Форманчук колонку сотрудника немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхоффа о том, что «никакого грандиозного сражения и победы Красной армии» под деревней Прохоровкой в рамках оборонительной фазы Курской битвы в июле 1943 года на самом деле не было. По мнению журналиста из Германии, поскольку память о военном событии не отвечает «реальному положению вещей», воздвигнутую на Прохоровском поле в честь павших солдат и офицеров мемориальную звонницу нужно снести.

«Подобная статья – это акт чудовищной, сознательной и наглой лжи, извращения фактов Великой Отечественной войны и в целом Второй мировой войны.

К сожалению, на Западе углубляются процессы пересмотра итогов и хода войны. И этот процесс достиг беспринципных и бессовестных посылов», — приводит слова Форманчука РИА «Новости».

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По словам историка, «под Прохоровкой произошло самое крупное танковое сражение во Второй мировой войне, а битва на Курской дуге имела всемирно-исторического значение, так как привела к коренному перелому в войне в пользу Советского Союза». Форманчук подчеркнул, что все факты, относящиеся к обсуждаемому эпизоду Великой Отечественной войны, неоднократно проверялись исследователями и имеют большое количество доказательств. Он не сомневается в том, что материал Die Welt оскорбляет память жертв войны.

В своем материале Келлерхофф написал следующее:

«Этот памятник должен быть снесен немедленно.

Последние исследования, основанные на, несомненно, реальных фотографиях, подтверждают факт того, что в бою у Прохоровки не было грандиозного танкового сражения, а советские войска не одерживали никакой победы».

Келлерхофф ссылается на исследования немецкого военного историка, отставного полковника бундесвера Карла-Хайнца Фризера и британского исследователя Бенджамина Уитли, который обнаружил «в одном из американских архивов» кадры аэрофотосъемки Прохоровского поля, сделанные якобы пилотами люфтваффе. Используя эти данные, журналист отмечает, что в знаменитом сражении 186 немецким танкам противостояли 672 советских, причем Германия потеряла лишь пять единиц бронетехники, а СССР – 235.

Действия советских танкистов под Прохоровкой Келлерхофф охарактеризовал как «тактику камикадзе». Якобы машины «столпились перед узким мостом» и стали идеальной мишенью для врага.

Статья похожего содержания, в которой приводятся аналогичные сведения о потерях панцерваффе и бронетанковых войск РККА, появилась в номере The Times за 10 июля.

«Битва под Прохоровкой 12 июля 1943 года традиционно подается как величайшее танковое сражение Второй мировой войны и решающий момент кампании на Восточном фронте, — написал корреспондент издания в Берлине Оливер Муди. – Советские генералы утверждали, что уничтожили 400 нацистских танков, в том числе 70 грозных «Тигров», в течение одного дня.

Тем не менее, британский историк обнаружил неопровержимое доказательство того, что информация о потерях вермахта была сфабрикована пропагандистской машиной Сталина, чтобы замаскировать унизительную катастрофу Красной армии».

Как и Келлерхофф, его коллега Муди ссылается на некие фотоснимки разведывательной службы люфтваффе, обнаруженные экспертом по Восточному фронту из Университета Восточной Англии Беном Уитли.

«Западная пресса кинулась рассказывать, что никакой победы под Прохоровкой у СССР и не было. Оказывается, немцы в ходе этого боя уничтожили более 200 советских танков, а сами потеряли... 5 танков. В общем, Геббельс рулит, — написал на своей странице в Facebook историк и политолог Владимир Корнилов. — Главное, даже не задаются вопросом, почему же при таком соотношении потерь немецкая атака захлебнулась, а Гудериан назвал провал операции «решительным поражением» Германии. Или скоро докажут, что советские войска в Берлине 45-го — это тоже миф?»

Оценки боевых потерь сторон в битве под Прохоровкой в различных источниках значительно разнятся. Генерал Павел Ротмистров заявлял о выведении из строя порядка 700 немецких и советских танков за один день. Официальная советская «История Великой Отечественной войны» приводит сведения о 350 подбитых единицах панцерваффе.

По подсчетам участника сражения под Прохоровкой, впоследствии генерал-майора Георгия Олейникова, приведенным в книге «Прохоровское сражение (июль 1943)», в битве не могли участвовать более 300 немецких танков. Советские потери он оценивает в 170-180 машин. Согласно докладу, который представил по итогам сражения Сталину начальник Генштаба Александр Василевский, «в течение двух дней боев 29-й танковый корпус Ротмистрова потерял безвозвратными и временно вышедшими из строя 60% и 18-й танковый корпус — до 30% танков».

Немецкий генерал Гейнц Вильгельм Гудериан писал:

«Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время вышли из строя, и уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней».

12 июля 1943 года произошел перелом в развитии оборонительного сражения на южном фасе Курского выступа. Основные силы противника перешли к обороне. 13-15 июля немецкие войска продолжали атаки против частей 5-й гвардейской танковой и 69-й армий южнее Прохоровки. Максимальное продвижение немецких войск на южном фасе достигло 35 км. 16 июля они начали отход на исходные позиции.