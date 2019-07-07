Готовят теракты? Чем опасны неонацисты

Теория заговора о «великом замещении», впервые сформулированная французскими ультраправыми, за несколько лет обрела общемировое значение. Об этом говорится в исследовании британской организации Institute for Strategic Dialogue (ISD), выдержки из которого приводит The Guardian.

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15 марта 2019 года в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла массовая стрельба. Погибли более 50 человек. Теракт организовал молодой австралиец Брентон Харрисон Таррант, неонацист, перед нападением опубликовавший в интернете манифест под названием «Великое замещение».

В нем он резко высказывался об «иностранных захватчиках» и «исламских поработителях», призывая «защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей».

«Эта атака была партизанской диверсией против сил оккупанта», — заявлял Таррант.

Он был не первым, кто заговорил о «великом замещении». Эту концепцию ввел в 2010 году французский литератор Рено Камю. Он опасался, что этнические меньшинства поглотят большинство уже в течение нескольких ближайших поколений. Идея распространилась в СМИ и правом секторе (организация запрещена в России) международной политики.

В соответствии с этой теорией, в Европе идет геноцид белого населения, которое замещается выходцами с Ближнего Востока и из Северной Африки, что рано или поздно приведет к вымиранию белых людей. В качестве альтернативы нацисты видят реэмиграцию, то есть, насильственный вывоз из Европы этнических меньшинств, что якобы позволит избежать «замещения».

Как установили исследователи из британского Института стратегического диалога, только за последние четыре года количество ссылок на теорию о «великом замещении» в интернете удвоилось, и в одном только твиттере их насчитывается более 1,5 млн.

Но больше всего исследователей пугает другое. Намеки о теории начали проскальзывать у крупных политиков — президента США Дональда Трампа, министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини и других.

Хотя сама теория родом из Франции, она становится все популярнее на международном уровне. Сейчас 33% онлайн-дискуссий о «великом замещении» ведутся на английском языке.

«Удивительно видеть, в какой степени крайне правые концепции, такие как теория «великого замещения» и призывы к реэмиграции, вошли в основной политический дискурс и теперь упоминаются политиками, которые возглавляют государства и заседают в парламентах», — отмечает соавтор работы Джулия Эбнер.

Она добавляет, что из 10 наиболее влиятельных аккаунтов в твиттере, продвигающих эту идеологию, восемь — французские. Еще один принадлежит Трампу, а другой — крайне правому сайту Defend Europa. Некоторые из твитов американского президента, написанные ранее в текущем году, были интерпретированы некоторыми как националистические. Так, недовольство вызывает идея Трампа о строительстве стены между США и Мексикой.

Как показывает исследование, социальные сети, различные форумы и законспирированные каналы способствуют распространению идеологий, пропагандирующих ненависть и насилие. Экосистема новых медиа использовалась, например, для пропаганды страха перед «белым геноцидом» — так называемой угрозой истребления белых людей.

Используя инструмент MIT MediaCloud для сбора данных, исследователи обнаружили, что традиционные медиа-сайты находятся в топ-15 источников и составляют примерно 7% от общего количества ресурсов, на которых фигурирует термин «реэмиграция». Объем твитов с этим словом вырос с 66 тыс. в 2014 году до 150 тыс. в 2018-м. Первое резкое увеличение числа обсуждений теории о «великом замещении» произошло в ноябре 2014 года, совпав с первым совещанием по вопросам реэмиграции в Париже.

«Социальные медиа-платформы созданы для продвижения кликбейт-контента для получения «лайков» и комментариев пользователей, — отметил соавтор отчета в ISD Джейкоб Дейви. – Это исследование показывает, как крайне правые используют сложившиеся условия для продвижения своего контента в форме мемов, искаженной статистики и псевдонаучных исследований».

В докладе приводятся доказательства того, что теории «великого замещения» и «белого геноцида» повлияли на нападения на почве расовых предрассудков в Северной Америке и США.

По мнению Эбнер, чтобы «предотвратить будущие теракты ультраправых», уже сейчас необходимо «дать скоординированный ответ, как это было сделано в случае с джихадизмом».