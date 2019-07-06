«Можем потерять экипаж»: чем опасен старт «Федерации»

Перспективный космический корабль «Федерация», при помощи которого Роскосмос планирует отправлять космонавтов к Международной космической станции и за пределы земной орбиты, имеет серьезную уязвимость, ставящую под угрозу жизни экипажа.

Риск может возникнуть в случае нештатного приводнения капсулы в водах Тихого океана,

поскольку у России в этом регионе нет высокоскоростных спасательных судов, считает начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Верховский.

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«При выведении пилотируемого космического корабля «Федерация» с космодрома Восточный сейчас есть колоссальная проблема в случае возникновения нештатной ситуации, — заявил он на VIII Международном молодежном форуме «Инженеры будущего», проходящем в Оренбургской области, передает РИА «Новости». — Мы попадаем в акваторию Тихого океана, где у нас нет никаких высокоскоростных судов принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту — до места прибытия аварийно-спасательных сил туда, где была совершена аварийная посадка экипажа,

мы потеряем несколько суток — мы можем потерять экипаж».

По словам Верховского, это обстоятельство является серьезной проблемой и он предложил для спасения жизней космонавтов использовать экранопланы – воздушные суда, использующие для полета на водной поверхностью экранный эффект.

Верховский также отметил необходимость изменения технологии посадки кораблей «Федерация» с парашютной на другую и связанные с реализацией проекта проблемы. «У нас для пилотируемого корабля «Федерация» планировалась реактивная посадка, но в России таких полигонов посадки, где можно обеспечить точно посадку аппарата, возвращающегося из космоса, очень немного. Скорее всего от таких реактивных парашютных посадок придется отказаться, а попытаться садиться на существующие площадки», — пояснил Верховский.

Корабль «Федерация» — один из самых известных «долгостроев» Роскосмоса, который должен был начать полеты еще несколько лет назад. Постоянное отставание создания корабля «Федерация» давно стало одной из главных претензий к Роскосмосу.

«Собственного средства доставки в окололунное пространство у России нет. Межпланетный корабль «Федерация» никак не выберется из стадии чертежей и выставочных макетов, сверхтяжелая ракета, способная доставить «Федерацию» к Луне не появится раньше 2028 года (в лучшем случае)», — комментировал популяризатор космоса, блогер Виталий Егоров.

Лишь в мае этого года, спустя несколько лет задержек, стало известно, что Роскосмос наконец начал изготовление корпуса нового космического корабля. «Завод экспериментального машиностроения, входящий в ракетно-космическую корпорацию «Энергия», заказал изготовление алюминиевого корпуса для первого корабля на самарском предприятии «Арконик СМЗ», — сообщал источник РИА «Новости» в ракетно-космической отрасли.

В госкорпорации «Роскосмос» подтвердили тогда, что работа по изготовлению пилотируемого транспортного корабля ведется. «Проходят комплексные мероприятия по созданию пилотируемого транспортного корабля», — сказали в госкорпорации.

Согласно контракту между РКК «Энергия» и «Роскосмосом», изготовление корабля для первого полета должно было начаться с 2016 года и продлиться по 2023 год.

При этом агрегатный отсек и возвращаемый аппарат «Федерации» будут изготовлены из алюминия, хотя ранее предполагалось, что новый корабль будет на 80 процентов состоять из композитных материалов. В настоящее время планируется, что «Федерация» впервые полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе «Союз-5» с космодрома Байконур в 2022 году.

А первый беспилотный полет к Международной космической станции и стыковка со станцией в автоматическом режиме намечены на 2022 год.

В 2024 году корабль должен доставить на МКС первый экипаж.

В апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что он уволил специалистов ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», которые проектировали транспортный пилотируемый корабль «Федерация».

По словам Рогозина, кадровые перестановки потребовались из-за того, что работа над кораблем была организована «не должным образом». Он подчеркнул, что это касается и других проектов «Энергии».

«В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена», — отметил Рогозин.

Нештатная ситуация при запуске пилотируемых кораблей действительно несет угрозы жизни космонавтам. В настоящее время для доставки российских и американских космонавтов используется корабль «Союз», который запускается с космодрома Баконур и приземляется при помощи парашютов в заданном районе казахской степи.

Первая за последние 30 лет аварийная ситуация при запуске произошла 11 октября 2018 года при старте ракеты с кораблем «Союз –МС10». Тогда из-за брака при сборке при отстреле боковых ускорителей первой ступени произошло повреждение ракеты и экипаж вернулся на Землю благодаря срабатыванию системы аварийного спасения.