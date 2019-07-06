«Удар по деревне»: за что депортировали из Молдавии

В 1940 году СССР под угрозой военного вторжения в Румынию присоединил Бессарабию, образовав на ее основе Молдавскую ССР. Советское присутствие на этой территории бывшей Российской империи, которая рассматривалась Совнаркомом как незаконно оккупированная Румынией с 1919 года, продлилось недолго. Уже в 1941 году сюда пришли немцы и вернулись румыны. В молдавских концлагерях погибли около 120 тыс. жителей, в том числе 90 тыс. евреев.

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24 августа 1944 года в результате Ясско-Кишиневской операции Красная армия вернула Бессарабию под советский контроль. В процессе переговоров с союзниками об утверждении новых послевоенных границ СССР настоял на признании всех своих территориальных приобретений, осуществленных по состоянию на момент нападения нацистской Германии, то есть на 22 июня 1941 года. Так Молдавия окончательно закрепилась в составе Советского Союза. В последующий период ей предстояло пережить ускоренную советизацию.

После Второй мировой советские органы госбезопасности вели достаточно интенсивную борьбу с отрицательно настроенными к советскому строю элементами на своих окраинах.

Большой масштаб имело противостояние с националистами на Западной Украине и в Прибалтике, окончившееся разгромом повстанческого движения. До маленькой, тихой и инертной в сравнении с указанными регионами Бессарабии руки чекистов дошли ближе к концу 1940-х. Здесь имели место лишь небольшие и быстро захлебнувшиеся попытки создать антикоммунистическое подполье. Но коллективизация шла тяжело. К началу 1949 года только 27% молдавских крестьян отказалось от собственности на свою землю и вступило в колхозы.

«Разумеется, сразу вслед за советской армией в Бессарабию прибыли и сотрудники госбезопасности, которые приступили к чистке края от неблагонадежной и классово чуждой части населения, — отмечается в труде Сергея Демьянова «Жизнь на пути всех зол. Взгляд на историю Румынии и Молдавии». Основной формой репрессий стала депортация во внутренние области СССР – с 1944 по 1948 год ей подверглись порядка 50 тыс. человек. Но поскольку ни разорительные налоги, ни голод, ни умеренные репрессии не заставили крестьян пойти в колхозы, было решено, что советское государство должно нанести по молдавской деревне большой устрашающий удар».

«Фильтрационные» действия в Молдавии узаконивались постановлением Совета Министров СССР, которое одобрило Политбюро ЦК ВКП (б). С территории Молдавской ССР было решено выселить «кулаков, бывших помещиков, крупных торговцев, активных пособников немецких оккупантов, лиц, сотрудничавших с немецкими и румынскими органами полиции, участников профашистских партий и организаций, белогвардейцев, участников нелегальных сект, а также семей всех вышеперечисленных категорий».

При составлении списков учитывалось образование и профессия главы семьи, его состояние и факты сотрудничества с румынской администрацией во время войны.

Всего к депортации «приговаривались» 11 280 семей или 40 850 человек. Выселение людей производилось навечно. Что характерно, жителей Бессарабии планировалось расселить по разным регионам в целях не допустить тесной спайки пораженных в правах, что, по-видимому, происходило у других депортированных народов. Новым местом проживания «помещиков» и «белогвардейцев» были назначены Южно-Казахстанская, Джамбульская и Актюбинская области Казахской ССР, а также Алтайский край, Курганская, Тюменская и Томская области РСФСР. На этих людей распространялось действие указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года «Об уголовной ответственности за побег из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы СССР в период Отечественной войны».

Еще в апреле территория Молдавской ССР была разделена на восемь секторов. Под предлогом будущего вывоза зерна в республику перебросили тысячи грузовиков. Схема депортационных мероприятий была уже многократно опробована на других народах. Разбуженных посреди ночи людей предполагалось оперативно доставить к ближайшим железнодорожным станциям, откуда эшелоны, не задерживаясь, взяли бы курс на Восток. 10 мая готовящейся операции было присвоено название «Юг».

В депортации молдаван приняли участие 4,5 тыс. оперативных сотрудников МВД, 13,7 тыс. солдат и офицеров войск МГБ и 24,7 тыс. членов партии.

Примерно 1,5 тыс. семей сумели избежать выселения, поскольку либо бежали, либо уже вступили в колхозы, или же имели документы о службе кого-то из мужчин в армии. Кроме того, от принудительного перемещения освобождались инвалиды и семьи, не имеющие трудоспособных представителей.

Как отмечалось позже в справке МГБ СССР по результатам проверки проведения операции по делу «Юг», задолго до начала «вследствие скопления в районах выселения оперативного состава и войск, а также болтливости некоторой части работников, занятых по подготовке операции и прямого предательства отдельных работников МГБ стало известно значительному количеству местного населения о предстоящем выселении из Молдавии кулаков и другого антисоветского элемента». По данной причине чекисты ускорили старт депортации. Из того же документа следовало, что к подготовке к выселению молдаван органы госбезопасности приступили еще в январе.

Операция «Юг» началась в ночь на 6 июля и завершилась в 20:00 следующего дня. Согласно упомянутому выше постановлению Совмина, на руководителя МВД Сергея Круглова возлагалась ответственность за обеспечение и перевозку выселяемых, их охрану в пути следования и административный надзор в местах расселения. Особый акцент ставился на необходимости исключить все возможности для побега.

«6 и 7 июля 1949 года в ходе масштабной и стремительной операции под кодовым названием «Юг» 40 тыс. жителей Восточной Молдавии, в основном крестьян, отрываются от своих домов и полей, грузятся в вагоны и отправляются на вечное поселение в Западную Сибирь и Казахстан», — писал в своей книге Демьянов.

Потомки некоторых переселенцев остались в Сибири. Вот что рассказывала о своей семье сотрудница Томского государственного университета Наталия Новокшонова, дед которой в возрасте около 40 лет умер в эшелоне.

«Дедушка был директором школы, бабушка работала учителем. Мирные люди, педагоги. Их осудили по 58-й статье, обвинив в том, что

дед якобы являлся участником какой-то антисоветской партии и «проводил агитационную работу среди учеников, заставлял их маршировать и выкрикивать антисоветские лозунги».

Это, кстати, дословная цитата из его дела. Кроме того, у дедушки и бабушки в Молдавии был хороший дом и большой сад, во время уборки урожая в котором они порой нанимали помощников. Это им тоже поставили в вину», — приводит слова женщины sibreal.org.

Как отмечал бывший министр обороны Молдавии Валерий Пасат, изучавший документы по этому делу, депортация «в прямом смысле слова напоминала боевую операцию».

Жителям Бессарабии разрешалось брать с собой ценности, личные вещи и запас продовольствия общим весом до 1500 кг на семью. В перечень одобренного к вывозу имущества включалась одежда, посуда, сельскохозяйственный и ремесленный инвентарь. Конфискованное имущество направлялось на «покрытие недоимок по государственным обязательствам».

В операции были задействованы 30 эшелонов общим числом в 1573 вагона, оборудованных для людских перевозок. К каждому эшелону были прикреплены врач и две медсестры.

Отчеты о ходе операции представлялись в штаб по делу «Юг» каждые 2 часа. В докладной записке МГБ после завершения активной фазы сообщалось, что в «целом операция по выселению в Молдавской ССР прошла вполне нормально, без каких-либо значительных чрезвычайных происшествий и эксцессов».

Депортация произвела психологический эффект на оставшееся население. Начался приток крестьян в колхозы. В ответ виток репрессий в Молдавии пошел на убыль.