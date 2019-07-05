Удача крепостного: как в России нашли алмазы

5 июля 1829 года 14-летний крепостной крестьянин Павел Попов нашел на западном склоне Среднего Урала первый официально зарегистрированный алмаз в России. Знаменательное событие произошло при лотковой промывке подростком золота в Адольфовом логе Крестовоздвиженских приисков графа Адольфа Полье, расположенных в бассейне реки Кейвы близ Бисертского завода. Минералог Федор Шмидт, служивший у владельцев прииска управляющим, определил в необычном камешке алмаз в 1,5 карата. Понимая, что, возможно, крестьянин случайно наткнулся на месторождение, Шмидт приказал своим работникам усиленно искать в золотоносных россыпях прозрачные камешки. Вскоре в том же районе было найдено два кристалла.

Реклама

«Я приехал на россыпь с новым управляющим рудником господином Шмидтом, — подчеркивал граф Полье в своих записках. — В тот же день мне показали алмаз, найденный среди множества кристаллов железного колчедана и галек кварца.

Алмаз был найден накануне 14-летним мальчиком из деревни, Павлом Поповым,

который, имея в виду награждение за открытие любопытных камней, пожелал принести свою находку смотрителю».

close http://ligiz48.com

Найденный Поповым камень был передан немецкому ученому Александру Гумбольдту, который совершал большую поездку по России, а еще до ее начала на приеме при русском дворе заверял государыню, что постарается «не покинуть русской почвы до тех пор, пока в ней не будут найдены алмазы». По возвращении в столицу Гумбольдт торжественно преподнес камень супруге Николая I императрице Александре Федоровне. Событие произвело настоящий фурор среди придворных.

Случаи обнаружения драгоценных камней на Урале продолжались. Чуть позже алмазы были найдены в россыпях по рекам Полуденка и Тискос — у церкви в поселке Промысла и в деревне Северной в 12 км от Перми. Впоследствии алмазы регулярно находили в регионе при промывке золотоплатиновых россыпей вплоть до 1930-х годов. Было установлено до 18 мест таких находок, располагавшихся на обширной территории восточного и особенно западного склонов Среднего и Южного Урала.

В Петербурге к находке Попова отнеслись серьезно. Уже в следующем году для инспекторской проверки на прииск Полье отправился офицер Бергколлегии, горный инженер Карпов, который подтвердил наличие находки и при промывке песков лично обнаружил еще четыре кристалла, но промышленной алмазоносности этой залежи не установил.

До этого алмазы и бриллианты завозились в Россию из-за рубежа, подчеркивая положение виднейших семей империи.

Большими любительницами драгоценных камней были императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II. Алмазами и бриллиантами украшались атрибуты царской власти, в частности, императорская корона. При этом Михаил Ломоносов еще в середине XVIII века предполагал наличие драгоценных камней «в северных недрах».

«Не можем сомневаться, что могли произойти алмазы, яхонты и другие драгоценные камни, и могут отыскаться, как недавно серебро и золото, коего наши предки не знали», — писал ученый в своем труде «О слоях земных».

При этом в «Алмазной книге России» указывается, что впервые алмазы, вероятно, были обнаружены еще в XVI веке в песчано-галечных отложениях у Днепра.

Промывальщик Попов за внимательное и добросовестное отношение к работе, позволившее приметить в массе промываемого материала и отобрать небольшой кристалл алмаза, получил вольную. На прославившем его месте позднее появился памятный камень с табличкой, надпись на которой гласит:

«Здесь 5 июля 1829 года Павлом Поповым был найден первый российский алмаз».

Сегодня это место называется Алмазный ключик по одноименному источнику. Оно расположено в 1 км от поселка Промысла Горнозаводского района Пермского края.

Тем не менее, нашлись скептики, считавшие находку фальсификацией. По их убеждению, уральские алмазы на самом деле являлись «бразильскими камнями», подброшенными в место «обнаружения» людьми Гумбольдта. Другая версия отводила уральским находкам «южноафриканское» происхождение. Они якобы были специально подброшены Попову и затем предъявлены ученым, чтобы спровоцировать снижение рыночных цен. Так, крупнейший русский минералог и автор труда «Материалы для минералогии в России» Николай Кокшаров в 1872 писал:

«Не верю я, чтобы те мелкие алмазы, которые выдаются за уральские, были бы действительно с Урала».

«До 1917 года на Урале было найдено около 100 кристаллов алмаза, самый большой из которых весил 4 карата, — отмечается в книге Эдварда Эрлиха «Месторождения и история». – Много лет спустя, в 1898 году, алмазы были найдены в шлихах из русловых отложений притока Енисея реки Большой Пит. К 1917 году здесь было найдено около 200 кристаллов, самый большой из них весом около 25 карат. После революции интенсивные поиски алмазов проводились на Среднем Урале. В итоге было найдено несколько небольших россыпей и к началу Второй мировой войны здесь начал работать небольшой прииск».

Знаменитый ученый Владимир Вернадский в своем труде «Опыт описательной минералогии», опубликованном в 1914 году, писал, что «в России пока неизвестны значительные месторождения алмаза».

«Известные до сих пор находки его имеют исключительно минералогический характер, — резюмировал он. – Нельзя, однако, не отметить, что у нас никто не занимался систематическими поисками этого драгоценного камня. Алмаз наблюдался у нас только в россыпях».

В своей работе Вернадский приводил историю подростка-крестьянина Попова, что понижает вероятность ее придумки или искажения.

В 1929 году в ходе геологической съемки крупный исследователь Арктики Николай Урванцев привез образец породы, близкой к алмазным породам – кимберлитам, найденным на южном склоне Таймыра. В 1937-м геологом Александром Буровым была подана в Госплан СССР записка о необходимости сопоставления геологического строения алмазоносных провинций Южной Африки с различными районами Советского Союза. Этот ученый основал и организовал советскую геологическую службу по алмазам. Перенеся алмазные поисковые работы с Урала в Сибирь, он открыл Якутскую алмазоносную провинцию.

В 1946 году постановлением Совмина СССР «О развитии отечественной алмазной промышленности» Уральская алмазная экспедиция была преобразована в Третье главное управление Мингео СССР с целью специализации поисково-разведочных работ на алмазы.