С океана на сушу: Земля опускается во тьму. LIVE

В этот раз наблюдаться на территории России оно не будет, увидеть его могут лишь наблюдатели в Чили, Аргентине да и те немногие, кому посчастливилось оказаться в юго-восточной части Тихого океана. Этого события пришлось ждать два года – астрономы напоминают, что это первое полное солнечное затмение с августа 2017-го, которое широко наблюдалось в США.