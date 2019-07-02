С океана на сушу: Земля опускается во тьму. LIVE

Ради затмения в Чили и Аргентину помимо простых любителей астрономиии и туристов направились и знаменитости — в том числе астрофизик и гитарист Queen Брайан Мэй, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, бывший президент США Билл Клинтон и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Они и еще около 230 состоятельных любителей астрономии будут наблюдать за затмением с территории расположенного к северо-востоку от Ла-Серены элитного лагеря Nomad Eclipse Glamp, пребывание в котором стоит до $5000.
Затмение началось в удаленном районе Тихого океана, поэтому фотографий оттуда пока нет. Зато есть возможность увидеть, как выглядит затмение с высоты спутника GOES-17.
Тень коснется земли недалеко от чилийского города Ла-Серена. Далее она будет двигаться на юго-восток. Затмение завершится вблизи Буэнос-Айреса в Аргентине. Для тех, кто не сможет наблюдать за затмением лично, организована трансляция на сайте NASA.
Вот так тень Луны будет двигаться в южном полушарии с запада на восток.
Сегодняшнее затмение продлится в два раза дольше, чем аналогичное в 2017 году. За ним смогут наблюдать жители Боливии, Перу, Эквадора, Парагвая и Уругвая, а также некоторых регионов Бразили, Колумбии, Панамы и Венесуэлы.
Дети около школы в чилийском поселке Ла-Игера накануне солнечного затмения, 1 июля 2019 годаEsteban Felix/AP
Полное затмение началось в 21.02 мск при восходе Солнца в южной части Тихого океана и продлится ровно две минуты. По мере движения лунной тени сначала к северо-востоку, а потом к востоку, длительность полной фазы и сама фаза затмения будут возрастать.
В этот раз наблюдаться на территории России оно не будет, увидеть его могут лишь наблюдатели в Чили, Аргентине да и те немногие, кому посчастливилось оказаться в юго-восточной части Тихого океана. Этого события пришлось ждать два года – астрономы напоминают, что это первое полное солнечное затмение с августа 2017-го, которое широко наблюдалось в США.
Люди в центральном парке поселка Ла-Игера в Чили накануне солнечного затмения, 1 июля 2019 годаEsteban Felix/AP
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», в этот вечер мы предлагаем вам вместе со всем миром последить за редким и долгожданным астрономическим явлением – солнечным затмением, которое уже началось в западном полушарии.