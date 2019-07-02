«Аномальное развитие»: почему затонула Иркутская область

Специалисты Иркутского государственного университета (ИГУ) назвали причины природных катаклизмов в регионе. По мнению сотрудников кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета учебного учреждения, к паводкам привело аномальное развитие атмосферных процессов. Причем вероятность повторения ситуации в будущем достаточно высока, бьют тревогу в ИГУ.

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«Причина катастрофических паводков — аномальность развития атмосферных процессов, которые проявились на фоне наблюдаемых глобальных и региональных изменений климата.

Под влиянием таких процессов в наибольшей степени среди регионов Евразии оказалась территория Иркутской области»,

— заявила доцент кафедры Инна Латышева, слова которой приводит сайт ИГУ.

Сотрудники вуза провели анализ синоптических карт и мезомасштабных моделей. По их мнению, в западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация — тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы.

«Надо сказать, что эти районы к тому же подвержены паводку, — отметила Латышева. — Получилось так, что период максимума осадков и подъема уровня рек, а это как раз 25-26 июня, совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года, которые определяют наиболее интенсивные потоки тепла и влаги с океанов. Это тепло и влага в условиях неоднородного рельефа проявили себя в развитии облачности и соответствующих осадков. Также отмечу, если обычно сильные и продолжительные осадки летом в Иркутской области вызваны прохождением монгольских циклонов, то

еще одним «виновником» данной ситуации явился холодный циклонический вихрь.

Он образовался 23 сентября над Западной Сибирью, а затем длительное время стационировал на юге Иркутской области, объединившись с обширной циклонической депрессией на востоке».

Специалист подчеркнула, что вероятность сильных и продолжительных осадков в Иркутской области в ближайшей перспективе определяется как высокая. Вместе с тем возрастает вероятность и засушливых периодов.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал проведенный сотрудниками ИГУ анализ ситуации «близким к истине», в целом согласившись также и с прогнозами экспертов.

«Экстремальные события имеют увеличивающуюся частоту, причем тенденция увеличивающаяся, — сказал он РБК. — Мы еще не знаем, как поведет себя летняя фаза тихоокеанского муссона. Обычно его действие начинает ощущаться во второй половине июля. Именно его интенсивная фаза привела к наводнениям на Амуре в 2013 году. Повторяемость таких событий — раз в 25–30 лет, но в условиях потепления климата они будут учащаться».

Жертвами стихийного бедствия в Иркутской области стали, по меньшей мере, 18 человек.

Их тела отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Еще 13 жителей пострадавших районов числятся пропавшими без вести. По данным МЧС региона, число госпитализированных из-за паводка превысило 190 человек, за медицинской помощью обратились почти 1,3 тыс. человек.

Наиболее тяжелое положение сложилось в 40-тысячном Тулуне, где из-за затопления нескольких бензоколонок образовалось большое нефтяное пятно. По словам спикера областного парамента Сергея Сокола, оно «может загореться».

«Всего в городе 45 подстанций ушло под воду — все их надо восстановить. Создано несколько бригад, они разбиты по участкам, по мере освобождения от воды начинают свою работу по возвращению освещения и электроснабжения всех домов, но сроки выполнения этих работ зависят от того, насколько быстро уйдет вода», — цитирует ТАСС мэра Тулуна Юрия Кариха.

По причине резкого подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей на территориях Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов Иркутской области произошло подтопление еще в 82 населенных пунктах. В зоне бедствия находятся 43 социально значимых объекта: это фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады. В регионе действует режим ЧС.