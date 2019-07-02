«Украине нужен Шухевич»: открыт музей нациста

Музей-резиденцию семьи Шухевичей торжественно открыли в Ивано-Франковской области Украины, сообщает УНИАН. Церемонию в селе Тышковцы приурочили к 112-летию со дня рождения известного пособника нацистов, который «прославился» во время Второй мировой войны преступлениями против мирного населения оккупированных территорий.

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По словам работников Национального музея народного искусства Гуцульщины и Покутья, экспозиция была устроена в населенном пункте, в котором служил прадед главнокомандующего Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России) (запрещена в России), священник греко-католической церкви Осип Шухевич. В церемонии открытия музея приняли участие продолжатели династии, дети Романа Шухевича — один из старейших депутатов Верховной рады Юрий и Мария.

В музее представлены личные вещи семьи Шухевичей, а также воссозданы жилые и рабочие помещения, в которых они жили и трудились.

В свою очередь, министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила о том, что «страна нуждается в таких людях, как Роман Шухевич». По ее словам, бывший заместитель командира батальона «Нахтигаль» «является примером человека, чьи убеждения и действия полностью совпадали».

«Шухевичем руководило осознание того, что борьба украинского народа за свою свободу, государственную независимость и соборность имела одну цель – достичь единой и независимой Украины. Свою роль в украинском освободительном революционном движении он видел в консолидации сил ОУН (запрещена в России) и утверждении инструмента борьбы – УПА. Работа в подполье, участие в экспроприациях, концлагерь, брошенный оккупантам вызов, создание армии, смерть в бою – вот основные факты из жизни Романа Шухевича», — написала Супрун на своей странице в Facebook.

В мае в Ивано-Франковске открыли памятник Шухевичу, который считается ответственным за массовое истребление поляков, евреев и нелояльных националистам украинцев в годы Второй мировой войны.

«Роман Шухевич в Ивано-Франковске не нуждается в лишних представлениях.

Тем более странно, что до этого в нашем городе не было достойного памятника ему. Этот монумент — предостережение врагам и знак для всей Украины, что нация помнит своих героев», — заявил городской голова Руслан Марцинкив.

Помимо него в торжественной церемонии приняли участие ветераны УПА, представители духовенства, общественные деятели, а также сотрудники и учащиеся школы-гимназии №2, около здания которой и был открыт памятник.

В ответ на это посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион написали Марцинкиву письмо, в котором выразили протест против открытия памятника.

«Напомним, что люди, которые выжили после массовых убийств, в которых Роман Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут на Украине, в Польше и Израиле. Хотим напомнить детям Ивано-Франковска, их родителям, бабушкам и дедушкам, что Шухевич несет личную ответственность за то, что забрал жизни тысяч им подобных – пулями, пожарами, изнасилованиями, пытками и другими зверскими методами — только потому, что они молились Богу на польском или иврите», — отмечалось в совместном заявлении послов.

В 1939 году Шухевич обучал в Закопане курсантов для батальона ОУН «Нахтигаль». 30 июня 1941-го его бойцы захватили Львов, где уничтожили почти 4 тыс. евреев и поляков. В декабре 1942 года была сформирована Украинская повстанческая армия. В том же году Шухевич служил заместителем командира в 201-м охранном батальоне, так называемом украинском легионе. В течение девяти месяцев это подразделение СС уничтожило в Белоруссии свыше 2 тыс. партизан. В 1944 году Шухевич инициировал создание Главного военного штаба УПА. Те, кто противился этому решению, были расстреляны.

Погибший в 1950 году в результате проведенной сотрудниками МГБ СССР и военнослужащими советской армии спецоперации Шухевич в январе 2010-го посмертно удостоился звания Героя Украины от тогдашнего президента страны Виктора Ющенко. Однако в апреле того же года Донецкий окружной админсуд лишил экс-члена бандеровской Организации украинских националистов данного статуса на основании отсутствия у него украинского гражданства, а Высший административный суд в 2011 году оставил это решение в силе.

Год назад, в конце мая 2018-го, памятник Шухевичу установили в Хмельницком.

А в январе текущего года в лесу под Рогатином Ивано-Франковской области местными жителями был случайно обнаружен бидон с учебником истории и документами УПА середины 1940-х годов.

Как пояснили тогда представители городских властей, найденные на глубине 15-20 см материалы содержат данные о деятельности УПА на территории Львовской и Тернопольской областей и, скорее всего, были переданы для Шухевича. Среди находок оказался шарж главнокомандующего УПА, документы советского образца, плакат на чешском языке, протоколы, финансовая отчетность и кассовая документация.

В конце июня окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов столицы в честь Шухевича и Степана Бандеры. Решение суда еще не вступило в силу, его намерены обжаловать сторонники «декоммунизации».