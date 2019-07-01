Удар четырех: кто наслал на Россию астероиды

Российские СМИ в очередной раз возбудились, переписывая одну и ту же страшилку о том, что к Земле якобы несутся сразу четыре астероида. Кричащие заголовки сделали свое дело —

к концу дня «новость» об этом выбилась в самые читаемые среди научных в рунете.

Традиционным маркером фейковой новости об астероидной опасности стало то, что источником сообщения об очередном приближающемся катаклизме стали не астрономы или, например, NASA, а СМИ.

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Вот и в этот раз источником новости о том, что «четыре астероида летят навстречу Земле» стала англоязычная служба RT, журналисты которой признались, что таким образом решили «отметить» День астероида, который празднуют в мире 30 июня.

В материале просто перечислены четыре астероида, отобранные по непонятным признакам, однако действительно, отнесенные к классу потенциально опасных астероидов.

Один из них — 1979 XB, который был открыт еще 17 декабря 1979 года.

Благодаря недостатку наблюдений известно об этом космическом теле мало — диаметр от 500 до 1100 метров, блеск 18,6 звездной величины, в последний раз он сближался с Землей в 1979 году — тогда он пролетел мимо нашей планеты на расстоянии 5,5 млн километров (14 средних расстояний до Луны). Скорость астероида составляет 23 километра в секунду.

Астероид находится на втором месте в списке потенциально опасных астероидов Европейского космического агентства.

Рассчитано, что следующее сближение с Землей произойдет в 2024 году.

Вторым перечислен уже ставший печально знаменитым астероид Апофис. Его открыли в 2004 году специалисты обсерватории Китт-Пик в Аризоне. Его диаметр составляет около 325 м, астероид отражает только 23% падающего на его поверхность света.

По подсчетам исследователей NASA, тротиловый эквивалент взрыва при падении астероида на Землю составил бы 506 мегатонн. Для сравнения, энерговыделение при падении Тунгусского метеорита оценивается в 10-40 Мт, энергия взрыва «Царь-бомбы» — 57-58,6 Мт, взрыв вулкана Кракатау в 1883 году был эквивалентен примерно 200 Мт.

В 2013 году астрономы NASA исключили возможность столкновения Апофиса с Землей в 2036 году. По расчетам, сделанным ранее, когда астрономы впервые увидели Апофис, выходило, что астероид может врезаться в нашу планету с вероятностью в 2,7%. Однако после того как в 2013 году Апофис пролетел мимо Земли, ученым удалось уточнить данные —

по новым расчетам, планета точно не окажется на пути астероида.

До возможного столкновения с Землей в 2068 году астероид сблизится с нашей планетой в 2044 году на 16 миллионов километров, в 2051 году — на 760 тысяч километров, и в 2060 году — на 5 миллионов километров.

Третий из указанных — потенциально опасный астероид 2010 RF12, первый в списке наиболее опасных, чье сближение с Землей ожидается 23 сентября 2022 года,

когда он пролетит на расстоянии порядка 10 млн километров от Земли.

Однако в 2095 году он пролетит гораздо ближе, и ученые NASA оценивают вероятность его столкновения с Землей в 1/16.

Наконец, четвертым в списке почему-то назван астероид 2000 SG344, вероятность падения которого на Землю в 2071 году оценивается в 1/1100.

Всего в списке Европейского космического агентства на данный момент порядка 870 потенциально опасных астероидов, за орбитой которых внимательно следят астрономы, по этой логике всех их можно было бы назвать «несущимися на встречу Земле»,

однако ни о какой неминуемой опасности с их стороны ученые говорят.

День астероида — международная кампания, нацеленная на информирование об астероидной опасности, официально зарегистрированая в декабре 2016 года на Генеральной Ассамблее ООН. 30 июня в 1908 году с Землей столкнулся Тунгусский метеорит, что привело к одной из самых масштабных астероидных катастроф за историю человечества.