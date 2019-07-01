Дизентерия и тиф: Иркутской области угрожает эпидемия

С конца июня Иркутская область страдает от паводков — в 55 населенных пунктах подтоплены более 3000 домов, в которых проживают около 10 тыс. человек, а также 3,5 тыс. приусадебных участков, разрушены объекты инфраструктуры и автомобильные мосты. Суммарный ущерб сельскому хозяйству и дорогам региона превышает 1 млрд рублей. Более тысячи человек были эвакуированы, около 600 обратились за медицинской помощью. 18 человек погибли, многие пропали без вести.

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Большой риск связан с заражением источников питьевой воды. Возникшие перебои с питьевой водой и ее низкое качество рассматриваются специалистами как наиболее реальная угроза возникновения эпидемии в зоне паводков.

Сильнее всего жители затопленных районов рискуют пострадать от гепатита А, брюшного тифа, холеры, различных кишечных инфекций, столбняка.

В зоне паводка оказались фермерские хозяйства, что привело к гибели нескольких сотен животных — вода поднималась слишком быстро, чтобы успеть спасти весь скот. Учитывая, что температура воздуха в Иркутской области местами доходит до 30-33°С, быстро разлагающиеся на жаре трупы заражают почву и воду опасными патогенами. Ситуацию усугубляют оказавшиеся в зоне затопления скотомогильники, кладбища, очистные сооружения.

«Если говорить об Иркутской области, паводок может сказаться на эпидемиологической обстановке, — рассказал «Газете.Ru» главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. —

В целом, такие ситуации угрожают здоровью населения.

Затопления, наводнения, другие стихийные бедствия могут сопровождаться ростом инфекционных заболеваний. Угрозы связаны с резким ухудшением качества жизни. Если использовать непроверенные источники воды, то может произойти заражение».

На распространение инфекционных заболеваний влияет санитарное состояние затопленных районов.

В Иркутской области пострадали системы водоснабжения, канализации, сливные коммуникации, места сбора мусора. Нечистоты загрязняют зоны затопления и распространяются с водой, засоряются колодцы.

Возрастает опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди людей и животных.

Этому способствует скопление населения на ограниченной территории при значительном ухудшении материальных и бытовых условий жизни, высокая температура окружающей среды. Так как во время наводнений страдают и больницы, это создает дополнительные проблемы для оказания медицинской помощи — как пострадавшим от наводнения гражданам, так и тем, кому необходима плановая помощь при хронических заболеваниях.

«Масштабы затопления поражают, домов возле реки в принципе нет, их все унесло... Везде плавают горы мусора, бревен, досок, дров», «Глаза закрываю и сразу вижу весь этот ужас беды. Людей, животных, город, ушедший под воду, все как в фильмах про катаклизмы», «Город тонет. На 1/3 разрушен. Это стихия, с которой невозможно справиться», — пишут очевидцы.

Специалисты напоминают: чтобы предотвратить эпидемию, необходимо информировать жителей о риске заражения, доставить питьевую воду в оставшиеся без нее регионы, по возможности придерживаться норм личной гигиены и сделать прививки от эпидемических заболеваний. При появлении симптомов болезни — незамедлительно обратиться к врачам.

«В Иркутской области пострадавшие обеспечены питьевой водой и питанием, проводится дезинфекция, борьба с грызунами, иммунизация против кишечных инфекций — брюшного тифа, дизентерии. Уже привито более 1500 человек.

Минздрав, Роспотребнадзор контролируют ситуацию, она стабильная, принимаются все необходимые меры», — подчеркнул Брико.

Как сообщила газете «Известия» главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова, эпидемиологическая ситуация может обостриться после того, как сойдет вода — на затопленных территориях находятся кладбища, скотомогильники и очистные сооружения. Опасность заражения кишечными инфекциями и геморрагической лихорадкой, которую разносят грызуны, будет сохраняться еще не меньше месяца.

Она отметила, что после схода воды важно продезинфицировать источники питьевой воды и выгребные ямы. Населению уже сейчас разъясняют, что ни в коем случае нельзя пить сырую воду, использовать воду из колонок и колодцев.

«В случае наводнений мы больше всего боимся кишечных инфекций. До того как люди получат привозную воду, проходит некоторое время и возникает вероятность заражения», — пояснил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.

«К грызунам нельзя даже притрагиваться, потому что есть риск не только респираторного заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, но и через ранки на коже. Мы надеемся, что избежим вспышек инфекций, но опасность их возникновения сохранится весь инкубационный период, то есть не меньше месяца после того, как сойдет вода», — добавила Малинникова.