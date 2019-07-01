Врач сказал: «В морг»: как определить, кто не выйдет из комы

Мозг пациентов в коме может быть еще активен, и по этой активности можно оценить шансы на восстановление, заявляют ученые из Колумбийского университета. Исследование было опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

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Ранее уже появлялись работы, в которых было установлено, что, даже если человек в коме или вегетативном состоянии не реагирует на просьбы моргнуть, пошевелить рукой или ногой и т. п., при этом на них может реагировать его мозг. Ученые предполагали, что мозг осознает команды и пытается заставить тело их выполнить, но доказательств этой гипотезы не было.

Кроме того, не было понятно, влияет ли обнаруженная активность на дальнейшее восстановление пациентов.

Исследователи отобрали 104 человека в состоянии комы. Ее причины были совершенно разными, от черепно-мозговых травм до остановки сердца. Первые тесты проводились спустя несколько дней после поступления тех в больницу. Следя за активностью их мозга с помощью электроэнцефалографии, ученые отдавали участникам исследования простые команды, например, сжать правую кисть в кулак или пошевелить пальцами ног. Мозговая активность наблюдалась у 16 пациентов (15%). Половина из них к моменту выписки из больницы была в состоянии выполнять аналогичные команды. Семеро (44%) спустя год могли осуществлять какую-либо деятельность не менее восьми часов подряд.

При этом среди тех, у кого в ответ на команды мозговая активность не регистрировалась, такого прогресса достигли лишь 14%.

Среди тех, у кого наблюдалась активность мозга, в течение года умерли шестеро пациентов, среди остальных — 50. Хотя смертность в обоих группах оказалась схожей, среди тех, у кого активность мозга не регистрировалась, она все же оказалась выше.

Специалисты подчеркивают, что исследовании оценивалось состояние пациентов в первые дни после наступления комы.

«Это очень важно, потому что именно в эти дни принимаются медицинские решения, связанные с отказом от жизнеобеспечения подобных пациентов, — говорит психолог Давиния Фернандес-Эспехо. — Информация, которую мы можем получить с помощью таких тестов, имеет большой потенциал для обоснования таких решений».

Выборка была небольшой, предупреждают исследователи, и результаты еще предстоит проверить и уточнить на большем количестве пациентов. Если дальнейшая работа приведет к тем же результатам, использованный в исследовании метод можно будет использовать в клинической практике для оценки перспектив восстановления у больных в коме. Кроме того, такой подход позволит примать решения, связанные с отключением пациента от системы жизнеобеспечения.

«Я думаю, это крайне важное исследование, способное оказать влияние на клиническую практику, — считает директор лаборатории нейровизуализации Массачусетской больницы Брайан Эдлоу. — Поскольку ЭЭГ можно проводить прямо у постели больного, метод можно использовать в отделениях интенсивной терапии по всему миру».

«Перемещение пациентов с черепно-мозговой травмой на МРТ-сканер требует значительных усилий, и мы должны оценить все риски для пациента, — поддерживает его доктор Жан Клаассен, ведущий автолр исследования. — Преимущество ЭЭГ заключается в том, что ее можно повторять несколько раз, и она дешевле, чем МРТ-сканирование».

Однако до сих пор остается открытым вопрос, действительно ли пациенты в коме понимают отдаваемые им команды, или просто реагируют на голос.

«Это очень важный вопрос, на который у нас пока нет ответа, — говорит Клаассен. — Мозг испытуемых по-разному реагировал на разные команды, но мы не можем утверждать, что это говорит о понимании».

Кроме того, несмотря на относительную простоту проведения ЭЭГ, для интерпретации результатов необходимы компетентные специалисты. Пока что они есть далеко не в каждой больнице. Исследователи предполагают, что после получения данных ЭЭГ врачи могли бы направлять их в специализированные центры, где и проводился бы анализ.

Авторы работы продолжат наблюдать за пациентами в коме. Они рассчитывают улучшить методы диагностики и более надежно предсказывать перспективы выздоровления.