Тяжкое испытание: как пережить такое давление

28 июня атмосферное давление опустится до рекордного минимума, ниже 730 мм. рт. ст., сообщается на сайте «Метеоновости».

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«Это уже абсолютный минимум атмосферного давления для этого дня июня. Предыдущий рекорд принадлежал 1956 году и составил 732 мм рт. ст. 29 июня с отходом циклона на северо-восток от Москвы давление перейдет на рост, повысившись на 10 единиц, но будет еще ниже нормального. И только в последний день июня оно приблизится к летней норме», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление действует на все предметы, находящиеся в атмосфере, и на поверхность планеты. На земной поверхности оно изменяется время от времени и от места к месту. В том числе на эти изменения влияют медленно движущихся областей высокого давления (антициклоны) и относительно быстро перемещающиеся огромные вихри (циклоны), в которых господствует пониженное давление.

«Из-за перепадов атмосферного давления ухудшение самочувствия возможно не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у вполне здоровых. Специалисты рекомендуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха», — отмечается на сайте.

В научном сообществе нет однозначного мнения о том, насколько серьезны эффекты изменения давления на самочувствие человека (за исключением резких и быстрых перепадов, как при подъеме в горы). Так, исследователи из Калифорнийского университета не выявили влияния низкого атмосферного давления на пациентов с хроническими мигренями. Оказалось, что с поправкой на иные факторы (низкое содержание кислорода, большое количество пыли в воздухе и т. п.), связи не наблюдается.

При этом, однако, если мигреням сопутствуют депрессия, тревожные расстройства, головня боль от медикаментов, то люди все же более склонны к ухудшению самочувствия при понижении давления. Впрочем, это можно объяснить и нестабильным настроением, которое дополнительно ухудшается из-за дождливой погоды, а также тем, что испытуемые могут ожидать появление боли и она наступает из-за их переживаний, а не из-за изменений давления.

Тем не менее, в опросах люди регулярно отмечают колебания настроения и изменения в симптомах болезней при повышении или понижении атмосферного давления — вполне возможно, что субъективное восприятие собственного состояния здесь играет большую роль, чем фактические показатели здоровья.

Обратить внимание на свое здоровье при перепадах давления следует в первую очередь гипотоникам и гипертоникам.

«Низкое атмосферное давление имеет очень коварное влияние на организм, прежде всего на артериальное давление: у гипотоников (люди с пониженным артериальным давлением) оно еще сильнее понижается, у гипертоников (люди с повышенным артериальным давлением) оно повышается, — объясняет кардиолог Владимир Хорошев. — У гипотоников резкое падение давления сопровождается тошнотой, головокружением, обмороком, а в худшем случае — сердечным приступом (из-за плохого кровоснабжения тканей организма)».

Если не следить за своим давлением, то резкие колебания давления атмосферного могут привести к инфарктам и инсультам, предупреждает врач.

При резких перепадах атмосферного давления сон должен длиться не менее 9 часов, советует Росгидромет.

Также рекомендуется выпивать на ночь стакан ромашкового или мятного чая, а проснувшись -– сделать легкий массаж голеней и стоп. Чтобы взбодриться, можно провести легкую гимнастику, которая приведет организм в тонус. Необходимо исключить из списка упражнений наклоны и приседания, так как они требуют соблюдения равновесия. После зарядки неплохо принять контрастный душ.

К короткой гимнастике также стоит прибегать во время длительной работы, особенно за компьютером или в другой малоподвижной позе. Можно самостоятельно сделать массаж шейной и височной зон. Силовые тренировки и ответственные мероприятия лучше отложить до повышения давления. Также при перепадах давления полезным будет посетить бассейн.

Людям, считающим себя метеозависимыми, рекомендуется пить больше воды и фруктовых соков.

При перепадах артериального давления следует больше отдыхать в положении лежа.

Немного повысить давление поможет теплый сладкий чай.

Важно обращать внимание на симптомы, которые могут указывать на серьезные заболевания — неприятные ощущения в груди, отдающие в плечо, лопатку или пупочную область; внезапную утрату чувствительности в конечностях; чувство онемения половины лица; затрудненную речь; неожиданный приступ тошноты; расфокусировку зрения или мелькание перед глазами мушек; проблемы с дыханием. При появлении подобных симптомов необходимо обратиться к врачу.