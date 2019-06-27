Удачный, но устаревший: как летали и падали Ан-24

По предварительным данным, причиной крушения пассажирского самолета Ан-26 в Бурятии стал отказ в воздухе одного из двух двигателей — во время снижения экипаж доложил об отказе левого двигателя. Как сообщили в Росавиации, экипаж передал сигнал «бедствие» за 30 км до аэропорта.

По неофициальным данным, скорость захода на посадку была в полтора раза выше нормы.

По этой причине после приземления с правой стойки шасси слетела резина, из-за чего самолет на взлетно-посадочной полосе сильно повело в сторону. Пилоты не смогли его выровнять, и Ан-24 вылетел за пределы ВПП, врезавшись носом в строения.

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Самолет Ан-24 и его военно-транспортная модификация – Ан-26 – один из самых известных представителей советского авиастроения. Разработка самолета пришлась на середину 50-х годов XX века, когда в СССР и в мире появились прогрессивные газотурбинные двигатели, которые приходили на смену поршневым моторам. Поэтому перед конструктором Олегом Антоновым была поставлена задача создания новой машины, которая пришла бы на смену поршневым Ил-12 и Ил-14, работавшим на местных авиалиниях.

Одновременно с разработкой самолета создавалась и силовая установка для него в двигателестроительном ОКБ А.Г.Ивченко. Прототип самолет впервые оторвался от земли в октябре 1959 года, государственные испытания проходили в 1961 году, а уже в следующем году серийное производство Ан-24 было запущено в Киеве на 473 году. В октябре того же года самолет стали эксплуатировать на трассе Херсон-Киев. По нынешним меркам самолет, безусловно устаревший –

его производство длилось 20 лет и продолжалось до 1979 года.

За это время было создано свыше 1200 самолетов, из них 1028 выпустил авиационный завод «Авиант» в Киеве. Максимальная вместимость самолета составляет 52 пассажира, дальность перевозки достигает 1850 километров. Ан-24 стал базовой моделью для целого семейства самолетов различного назначения, из порядка 40 модификаций второй по распространенности после пассажирской является военно-транспортная версия Ан-26.

Кроме того, на его базе создан Ан-30 для аэрофотосъемки, высокогорная модификация Ан-32. В 1982 г. самолеты Ан-24 стали выпускаться в КНР под обозначением Y-7.

Для своего времени Ан-24 имел превосходные летные характеристики, в полете его обслуживали 7 человек, самолет мог продолжать полет даже при отказе одного из двигателей и добраться до места назначения. Главным преимуществом Ан-24 и его грузового собрата в эру реактивной авиации была возможность эксплуатации с грунтовых аэродромов. Взлет и посадку Ан-24 мог осуществлять на достаточно коротких взлетных полосах, потому что ему нужно всего-навсего 650 метров для отрыва.

За 60 лет эксплуатации в различных катастрофах было потеряно свыше 160 Ан-24, в которых погибло свыше 2100 человек.

Первая крупная авиакатастрофа произошла в 1965 году в аэропорту Ханты-Мансийска, когда самолет при посадке задел стойкой шасси снежный бруствер, и-за чего произошло отделение плоскости крыла с двигателем и весь самолет сгорел.

В 1968 году самолет по неустановленной причине разрушился в воздухе на высоте 4500 метров в Якутии западнее Олекминска. По одной из версий самолет мог был быть сбит зенитной ракетой.

Одна из самых известных и трагических катастроф в СССР произошла 16 мая 1972 года в Светлогорске Калининградской области, когда борт ВМФ Ан-24Т упал на детский сад.

Самолет зацепил высокую сосну, срубив ей верхушку, обломил половину крыла, теряя куски обшивки, пролетел, снижаясь, еще метров двести и рухнул прямо на здание садика. От удара авиационное топливо вспыхнуло с новой силой, превратив детский сад в пылающий факел. Рядом валялась кабина самолета, в ней, вцепившись в штурвал, сидел мертвый летчик. Тело второго выбросило на дорогу.

Уголовное дело по факту катастрофы не возбуждалось. Из Москвы в Светлогорск срочно вылетела комиссия для проведения расследования. Предполагалось, что проблема была в отказе какого-то прибора. Члены комиссии опросили всех, кто имел отношение к полету, дешифровали данные с черных ящиков и, очевидно, пришли к какому-то заключению, но до широкой общественности его не донесли, ограничившись расплывчатой формулировкой «неудовлетворительная подготовка и руководство полетом». По итогам расследования лишились должностей около сорока военнослужащих.

Одна из последних катастроф произошла 13 февраля 2013 года в международном аэропорту Донецка при посадке разбился Ан-24РВ украинских «Южных авиалиний», тогда погибли пять человек.

В наши дни лишь считанные авиакомпании продолжают использовать Ан-24 – слишком неэкономичный и шумный этот самолет по современным меркам. В эксплуатации находятся не более 80 Ан-24 различных версий, по прогнозам экспертов в ближайшие годы массовое списание этих машин продолжится, возможно, этот процесс ускорит произошедшая в Бурятии катастрофа.

Более оптимистичным выглядит будущее грузового Ан-26, который продолжает активно эксплуатироваться в ВВС России, а также в вооруженных сил многих стран.