«Реформы провели украинцы»: в Киеве раскрыли правду о Петре I

Украинский историк Виктор Брехуненко скептически оценил способности российского самодержца Петра I для проведения коренных преобразований, которые, как известно, в значительной степени позволили державе три века назад преодолеть свое отставание от передовых стран Европы. Специалист убежден в том, что на самом деле петровские реформы были проведены в жизнь украинцами. Свою точку зрения доктор исторических наук высказал на организованной Институтом национальной памяти конференции, посвященной 310-летию Полтавской битвы. Видеозапись мероприятия приводит в своем материале «Укринформ».

Реклама

Доказывая низкую квалификацию Петра I как государственного деятеля, Брехуненко привел в качестве примера тот факт, что царь, несмотря на все свое влияние, не смог выдать собственную дочь за французского монарха. По мнению профессора, это свидетельствует об отсутствии у государя «какого-то гения».

Отметим, что Анна в 1725 году вышла замуж за германского герцога Карла-Фридриха и родила будущего российского императора Петра III, а Елизавета занимала престол с 1741 по 1762 годы. Еще четыре дочери Петра I умерли в младенчестве либо раннем детстве.

«Все реформы Петра I скопированы с голландского образца. И не знал, где брать эти образцы, этот великий гений, для реформирования.

И это делалось украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями, и немцами, которых массово Петр I привлекал к этому всему»,

— констатировал профессор, который заведует отделом археографии киевского Института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины (НАНУ).

Вместе с тем Брехуненко не привел имена конкретных людей, которым, по его мнению, Россия должна быть обязана за проведенные реформы. Если же вспомнить ближайших сподвижников самодержца, так называемых птенцов гнезда Петрова — Александра Меншикова, Бориса Шереметева, Аникиту Репнина, Якова Брюса и других – все они родились в Москве или поблизости от нее, и никакого отношения к территории современной Украины в этом плане не имели.

На этом же мероприятии прозвучали призывы «прекратить демонизировать» образ гетмана Ивана Мазепы, который перед Полтавской битвой перебежал от Петра I к шведскому королю Карлу XII и считается в России предателем, а на современной Украине – национальным героем.

«Полтавский миф — это часть общеимперского мифа о многовековой истории Российской империи, ее победе.

А главное в том, что никаких украинцев не было, они не участвовали в Полтавской битве в составе московского и шведского войск как отдельные подразделения, о том, что раскол украинского общества произошел именно из-за разного видения элитой перспектив его развития», — подчеркнула ведущая научная сотрудница Института истории Украины НАНУ Ольга Ковалевская.

Как следует из материала «Укринформ», участники круглого стола напомнили, что поражение «шведско-украинских войск» в Полтавской битве «имело катастрофические последствия для Украины, ведь на два века она утратила государственность и стала колонией Российской империи».

Профессор Брехуненко известен как сторонник теории о пагубном влиянии России на Украину. Это плодовитый автор, выпустивший за свою карьеру уже более 100 книг и научных работ, подавляющее большинство которых посвящено «российско-украинскому противостоянию». Так, в марте историк презентовал в Криворожском пединституте свой очередной труд под названием «Братское» нашествие. Войны России против Украины 12-21 века».

«Путин не придумал ничего нового, а использует старые проверенные стратегии.

Украина всегда давала отпор «старшему брату», это подтверждает тот факт, что за девять веков Россия так и не уничтожила украинскую независимость, а значит, мы победим и в этот раз»,

— пересказал краткое содержание книги ее автор. Тысячу бесплатных экземпляров издания раздали военнослужащим, участвующим в конфликте на Донбассе.

В прошлом году Брехуненко пытался добиться переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. По его мнению, это создало бы «на моральном уровне, на уровне исторической памяти непроходимый барьер для всевозможных антинаучных концепций «Новороссии» и других». Профессор не сомневается, что в 2014 году Днепропетровск и область «стали форпостом украинства на востоке и забили осиновый кол в поход так называемой «русской весны».

В апреле Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года, где говорится об опасениях возвращения Киевской митрополии под юрисдикцию Константинополя.

А в ноябре тогдашний президент Украины Петр Порошенко почтил память подчинявшихся гетману Ивану Мазепе казаков, погибших при взятии Батурина в 1708 году. Глава государства провел параллель между эпизодом Северной войны и современным конфликтом России и Украины, назвав свою страну «щитом», который оберегает Европу от «болезненных планов Кремля».