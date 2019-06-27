Раковый загар: как избежать меланомы

Меланома кожи – злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов, пигментных клеток. Меланоциты находятся во многих органах, включая мозговые оболочки, слизистую гениталий и ЖКТ, сосудистые оболочки глаза, но больше всего их в коже.

Реклама

Хотя на заболевание приходится лишь около 1–2% от всех разновидностей рака кожи, меланома, бесспорно, самая опасная из них. Смертоносность объясняется в первую очередь распространением множественных метастазов по всему телу, включая головной мозг: почти у половины пациентов с меланомой поздних стадий обнаруживают головные очаги рака. Существуют разные подтипы этого вида рака, но лечат их обычно одинаково.

За последние 30 лет заболеваемость меланомой сильно возросла. Некоторые связывают это с улучшением методов диагностики заболевания на ранних стадиях. Однако возможно, что люди стали просто больше проводить времени на солнце и больше загорать — ездить в жаркие страны стало гораздо проще. Есть и другая гипотеза — экологическая. Из-за разрушения озонового слоя атмосфера Земли хуже выполняет роль защитного фильтра от солнечной радиации.

По оценкам, утоньшение его на 10% приведет к дополнительному развитию 300 тыс. немеланомных раков кожи и 4,5 тыс. меланом.

В структуре заболеваемости меланома кожи в 2016 году составила 1,5 % у мужчин и 2 % у женщин. Среднегодовой темп прироста заболеваемости за 10 лет составил 3,07 % у мужчин и 3,54 % у женщин. Средний возраст заболевших – 61 год. В 2016 году от меланомы кожи в России умерло 1710 мужчин и 1991 женщина. Средний возраст умерших – 63, 9 года.

В 2017 году в России меланомой кожи заболело 11 057 человек. Было зарегистрировано следующее распределение заболевших по стадиям: стадия I — 34,4%, стадия II — 44,7%, стадия III — 11,0%, стадия IV — 8,0%, стадия не установлена у 1,7%. Летальность в течение первого года после постановки диагноза составила 9,8%. Под наблюдением на конец 2017 года состояли 89 822 больных (61,2 на 100 000 населения), из низ 5 лет и более наблюдались 53156 больных (59,2%).

Самый значимый фактор риска спорадических (ненаследственных) форм меланомы кожи – воздействие на кожу ультрафиолетового излучения.

Относительный риск развития меланомы связан с фототипом кожи. Всего специалисты выделяют шесть фототипов — от неспособной к загару кожи, ожог на которой возникает спустя полчаса пребывания на солнце до черной кожи представителей негроидной расы.

Также риск повышается при появлении на коже дисплатических невусов — особого типа родинок. Они крупнее обычных пигментных родинок, часто имеют неоднородную окраску и почти всегда — неровные края. Кроме того, пострадать от меланомы рискуют люди с большим, более сотни, количеством родинок и рыжими волосами. Также риск повышается при частых солнечных ожогах в детстве.

Менее очевидный фактор риска – недосыпы. Меланома может возникнуть в результате дефицита гормона мелатонина. Поэтому специалисты советуют ложиться спать до 23:00. Кроме того, риск развития меланомы повышает курение.

Около 4% россиян обладают генными мутациями, которые делают их кожу подверженной солнечным ожогам и лишают способности загорать. Такие люди обгорают не только на пляже, но даже в черте города.

«Если ваши гены не позволяют вам загорать, то полезнее будет провести отпуск не на пляже, а в средней полосе России, используя солнцезащитные кремы»,

— говорит генетик Валерий Ильинский.

Только 1,5% россиян – носители удачной комбинации генов, при которой шанс получить ожоги при длительном пребывании на пляже или работе на открытом воздухе составляет около 10-20%.

Также, независимо от фототипа и наследственности, стоит избегать походов в солярии – среди их посетителей меланома встречается на 75% чаще, отмечает специалист по лечению меланомы Андрей Поляков.

Подозрение на меланому должно возникнуть при изменении родинок — они увеличиваются в размерах, меняет цвет, края становятся неровными и размытыми. С поверхности родинки выпадают волосы, появляется зуд. Более опасные симптомы — кровотечения с поверхности родинки, изъязвление.

При диагностике врач оценивает изменения, а также проводит биопсию, чтобы определить, действительно ли он имеет дело с меланомой. Предоперационная биопсия с помощью иглы или частичного удаления противопоказана, во избежание распространения меланомы. Компьютерная томография и другие неинвазивные методы используются, чтобы выявить возможные метастазы.

При обнаружении меланомы на ранних стадиях обычно достаточно хирургического лечения — удаления пораженного участка. Если опухоль распространяется вглубь, то врачи делают биопсию близлежащего лимфоузла, в который идет отток лимфы от опухоли и который обычно первым поражается метастазами. Если в нем были обнаружены раковые клетки, то стандартной процедурой является удаление всех лимфоузлов вблизи него, чтобы избежать дальнейшего распространения рака по организму. Однако это действует отнюдь не всегда:

осложнения от дополнительного хирургического вмешательства перевешивают слишком незначительный выигрыш в перспективе трехлетней выживаемости.

Выживаемость резко снижается при появлении метастазов. Пациентам могут назначить химиотерапию, облучение, прием интерферона либо другие виды терапий: например, противораковые вакцины и иммунотерапию, лечение, направленное на иммунную систему.

Хотя заболеваемость меланомой и выросла за последние несколько десятков лет, наука тоже не стоит на месте. Изучение молекулярных механизмов и роли иммунной системы в развитии этого типа рака помогло не только обогатить библиотеку фундаментальных знаний, но и привело к созданию новых типов лечения. Даже если в ближайшее время способ полностью вылечить меланому не будет найден, то, по крайней мере, станет возможным эффективно сдерживать ее развитие.