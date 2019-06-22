Артрит, желтуха, паралич: чем очень опасны клещи

Период активности клещей начинается весной и заканчивается только осенью. Пик наблюдается в мае-июне. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Однако в некоторых регионах число пострадавших от клещей весьма высоко.

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Так, в Красноярском крае всего за неделю к врачам обратились более 2000 человек с жалобами на присасывание насекомых. В Алтайском крае известно о почти 8000 укусов клещей, а также случаях заболевания клещевым тифом, бореллиозом и энцефалитом. В Чувашии число обращений к врачам после укуса клеща возросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.

В большинстве регионов ведется обработка территорий противоклещевыми препаратами, всего обработано уже более 134 тыс. га. На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проводятся обработки крупного и мелкого рогатого скота.

С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,5 млн. человек, планируется привить более 3,1 млн. человек.

В субъектах Российской Федерации обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 180 тыс. клещей.

С участием специалистов Роспотребнадзора на федеральных и региональных телеканалах вышло более 1799 сюжетов, опубликовано свыше 3,9 тыс. информационных сообщений по предупреждению распространения инфекций, передающихся с укусами насекомых, издано более 405 тыс. памяток.

Наиболее страшная болезнь, которую может вызвать укус клеща — клещевой энцефалит.

Переносят вирус клещевого энцефалита иксодовые клещи, которые водятся даже в Арктике и Антарктике. Узнать их нетрудно, отмечает сотрудница кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Анастасия Антоновская.

«У них характерная форма: почти овальные и плоские, полукруглый щиток, нет головы. То, что торчит, скорее можно назвать хоботком. Это челюсти, вложенные в футляр. На человека могут нападать и другие клещи (и тут их легко спутать с чем-нибудь еще, потому что эти другие – довольно мелкие паукообразные). Но иксодовых клещей вы узнаете сразу. В принципе немного похожи на них так называемые лосиные мухи (Hippobosca spp.), после того как отбросили крылья, но они более коренастые и толстые. И, в отличие от клещей, у них есть голова с глазами. В начале лета в средней полосе России вы их вряд ли встретите», — рассказывает она.

Симптомы болезни появляются на 4-14 день после укуса. В течение 2-4 дней зараженный страдает от лихорадки, головной боли и боли в мышцах, тошноты. На этом этапе заболевание легко можно перепутать с гриппом.

Спустя неделю после исчезновения этих симптомов примерно у трети зараженных наступает вторая фаза заболевания, включающая паралич центральной нервной системы, включая менингит и энцефалит.

Специфического лечения клещевого энцефалита не существует, можно прибегнуть лишь к поддерживающей терапии.

Стойкие неврологические и психиатрические осложнения развиваются у 10-20% инфицированных лиц. Летальность инфекции составляет 1-2% для европейского подтипа и 20-25% для дальневосточного; как правило, смерть наступает в течение 5-7 дней после возникновения неврологических симптомов.

Самая надежная мера профилактики клещевого энцефалита — вакцинация. Прививки обязаны сделать все, кто проживает или направляется в районы, где водятся клещи-переносчики вируса.

Переносят иксодовые клещи и болезнь Лайма — клещевой боррелиоз. Сразу после укуса на коже можно обнаружить характерный кольцевидный след, свидетельствующий о заражении. Он встречается у 60-80% больных. Инкубационный период обычно длится 1-2 недели, но может занимать и всего несколько дней или, наоборот, растянуться на месяцы и даже годы.

Первые симптомы болезни, как и при клещевом энцефалите, схожи с симптомами гриппа — головная боль и боль в мышцах, слабость, утомляемость, повышение температуры. Характерным признаком является скованность мышц шеи. Спустя 1-3 месяца у 10-15% зараженных болезнь входит во вторую фазу, когда появляются признаки поражения нервной системы, сердца и суставов. Симптомы варьируются от расстройств сна и памяти до менингита и паралича лицевого нерва.

Третья стадия болезни Лайма наступает в период от полугода до двух лет.

Ее основное проявление — артрит, сопровождающийся небольшой лихорадкой.

Также заболевание повышает риск развития синдрома хронической усталости и деменции.

Для лечения используются антибиотики и поддерживающая терапия, снижающая количество осложнений. Прогноз наиболее благоприятен, если начать лечение на ранних стадиях.

Еще одно заболевание, переносимое клещами — моноцитарный эрлихиоз человека. Симптомы заражения бактериями Ehrlichia chaffeensis становятся заметны спустя 1-3 недели после укуса клеща. Они включают головную боль, лихорадку и озноб, боли в животе. При отсутствии лечения развиваются поражения органов брюшной полости и нервной системы. В тяжелых случаях возможен смертельный исход. Для лечения используются антибиотики и препараты, позволяющие вывести из организма вырабатываемые бактериями токсичные вещества.

Гранулоцитарный анаплазмоз человека развивается спустя 3-21 день после попадания возбудителя, бактерии Anaplasma phagocytophilum, в кровь. Для болезни характерно острое начало с сильной лихорадкой, слабостью, головной и мышечными болями. Понижается давление, падает частота сердечных сокращений.

В 80% случаев развивается безжелтушный гепатит. У одного из десяти больных наблюдается сыпь по телу. Большинство заболевших жалуются на боль в горле, першение и кашель.

В редких случаях заболевание приводит к поражению почек. Также оно ослабляет организм, создавая благоприятные условия для развития бактериальных, вирусных и грибковых болезней. Изредка возможен летальный исход.

Прививок от заболевания не существует, но своевременная антибактериальная терапия позволяет избежать осложнений.

«Во всем мире есть еще множество болезней, которые связаны с клещами. Из тех что встречаются в России, распространена, например, крымская геморрагическая лихорадка (это области находящиеся в степной, лесостепной зонах, например, Ростовская, Астраханская область, Ставропольский край, Калмыкия и др.). Её возбудителем тоже является вирус. Существуют еще омская геморрагическая лихорадка, кемеровская лихорадка, лихорадка Ку (риккетсиоз) и т.д. Поэтому риск заразиться зависит от того, где и как вы живете, работаете или отдыхаете. Случаются и разнообразные микст-инфекции (когда человек заражается не одним, а несколькими патогенными микроорганизмами)», — добавляет Антоновская.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует при пребывании в лесу или на дачном участке в период активности клещей тщательно защищать кожу —

использовать одежду с длинными рукавами, заправлять рубашки в брюки, брюки — в носки или обувь, голову и шею закрывать косынкой.

Если клещ все же присосался к коже, удалить его лучше в травмпункте. Если такой возможности нет, то клеща следует захватить пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси.

Место укуса следует продезинфицировать, а самого клеща доставить в лабораторию — там можно будет установить, является ли он носителем какого-либо патогена.

Если тело клеща оторвалось, а хоботок остался внутри,нужно взять иголку или пинцет, протереть их спиртом или хотя бы помыть с мылом — и аккуратно вытащить хоботок, советует Антоновская. Если остался совсем небольшой фрагмент, можно просто обработать ранку раствором йода. Если возникли проблемы, лучше пойти в травмпункт, где врачи окажут квалифицированную помощь.

«Убедиться, что все в порядке, можно, только если прошло достаточно времени с момента укуса, — говорит она. — Как минимум 30 дней. Вирус клещевого энцефалита может проявиться и через 60 дней, хотя у некоторых людей инфекция протекает бессимптомно. Боррелиоз неприятен возможными осложнениями, когда возбудитель распространяется в миокард, мышцы, суставы, даже в мозг. Так что если есть симптомы, обратитесь ко врачу в инфекционную больницу, или позвоните на горячую линию, там вам скажут, какой антибиотик стоит пропить. Напоминаю, что антибиотики бессильны против вируса клещевого энцефалита, поэтому если есть подозрения – нужно сразу ехать в больницу».

Стоит иметь в виду, что клеща не всегда просто обнаружить — он может забраться в физиологическое отверстие на теле.

Так, девятилетний американец, играя с друзьями, обратил внимание на странный жужжащий звук в правом ухе, после чего ему стало казаться, что внутри что-то находится. При этом ни боли, ни потери слуха у ребенка не было.

Врач, которому родители все же решили показать ребенка, обнаружил в ухе клеща, присосавшегося к барабанной перепонке. Насекомое засело настолько глубоко, что мальчика пришлось оперировать под общим наркозом. Ребенку повезло — ему удалось полностью сохранить слух, а клещ не заразил его никаким заболеванием.