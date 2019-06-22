«Тут же был выдан предателем гитлеровцам и расстрелян»

Накануне 78-й годовщины начала Великой отечественной войны Министерство обороны опубликовало ранее не известные материалы, касающиеся обороны Бресткой крепости. Новый раздел, посвященный этой теме, основан на рассекреченных документах фонда Центрального архива Министерства обороны.

Овладев крепостью, фашисты занимали стратегически важное шоссе и большой узел дорог – Брест, имевший решающее значение для всей операции в целом.

Министерство впервые публикует реальные воспоминания выживших участников обороны крепости, записанные после войны, фотокопии секретных боевых донесений и разведсводок, журналов боевых действий, захваченные документы противника, наградные материалы.

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Приводится письмо на имя маршала Жукова от начальника управления кадрами Минобороны Кузнецова. в котором он сообщает, что его ведомством собраны материалы на 118 участников обороны Брестской крепости.

«Вносится на ваше рассмотрение предложение о награждении правительственными наградами 69 человек, как наиболее достойных, — говорится в письме. – При этом докладываем, что писатель Смрнов С.С., который описывает события, связанные с боевым эпизодом на территории бывшей Брестской крепости, высказывается за то, чтобы майор запаса Гаврилов, как руководитель боем в крепости, был представлен к званию Героя Советского союза».

О подвиге бойцов в Бресте советское командование узнало из «боевого донесения о занятии Брест-Литовска»,

которое было захвачено у фашистов 23 марта 1942 года в районе Орла.

В нем по дням описывались тщетные попытки немцев овладеть цитаделью. 26 июня немцы докладывали, что гнездом сопротивления был восточный форт, куда нельзя было подступиться, «так как превосходный ружейный и пулеметный огонь скашивал каждого приближающегося».

«27 июня. От одного пленного из восточного форта узнали, что там обороняется около 20 командиров и 370 бойцов ... Душой сопротивления являются будто бы один майор и один комиссар», --говорилось в донесении.

В нем же указывалось, что авиация постоянно бомбила крепость 500-килограммовыми бомбами, но это не имело успеха, равно как и обстрел из танков и штурмовых орудий.

«После полудня авиация опять начала сбрасывать 500-кг бомбы...

При этом была сброшена 1800-кг бомба, попавшая в угол стены крепости и потрясшая своей детонацией весь город Брест», — говорилось в донесении за 30 июня 1941 года.

«Рано утром восточный форт полностью обыскали. Майора и комиссара не нашли», — отмечено в донесении после взятия форта.

Командир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П.М. возглавил разрозненные группы бойцов и командиров из разных подразделений в Северной части крепости, организовал прочную оборону на участке, центром которого был так называемый восточный форт.

«Гитлеровцы были поражены мужеством майора Гаврилова и проявили уважение к его храбрости, оставив ему жизнь. По свидетельствам очевидцев, в лагерный госпиталь, где он находился, из Бреста приезжали немецкие офицеры, чтобы увидеть советского офицера, проявившего такое мужество и упорство в бою», — говорится в сообщении Минобороны.

На сайте выложен скан Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости, подписанный 3 января 1957 года.

Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич с первых минут войны фактически стал организатором и вдохновителем обороны центральной части крепости. Будучи оглушен взрывом и полузасыпан камнями при взрыве, раненым был взят в плен.

«Был тут же выдан предателем гитлеровскому офицеру и расстрелян у крепостной стены. Встретил смерть мужественно и достойно», — говорится в одном из опубликованных документах.

Опубликованы в разделе документы на военфельдшера Абакумову Раису Ивановну, которая в июне 1941 года проходила службу в 95-м отдельном медико-санитарном батальоне в должности старшей операционной сестры. В момент начала боевых действий она оказалась единственным медработником в Восточном форте Брестской крепости. Под непрекращающимся огнем она оказывала помощь раненым. Попав в плен, совершила удачный побег, но при попытке связаться с партизанами была арестована, посажена в тюрьму, а затем угнана в Германию.

Освобождение произошло через долгих четыре года в мае 1945 года.

Собраны на сайте документы по Самвелу Матевосяну, который на рассвете 22 июня возглавил первую штыковую контратаку, окончившуюся полной победой. За время обороны Брестской крепости он получил несколько ранений, попал в плен в бессознательном состоянии, находился в лагере военнопленных.

«Организовав удачный побег, продолжил воевать в партизанском отряде, а позже, когда оккупированная территория была освобождена, продолжил службу в действующей армии. Дошел до Берлина, где расписался на стене Рейхстага», — говорится в сообщении Минобороны.