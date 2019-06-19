Вода или лимонад: что пить в жару

Роскачество оценило, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару. Информация была опубликована на сайте организации.

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В организации порекомендовали не злоупотреблять газированными сладкими напитками и другими жидкостями с повышенным содержанием сахара.

«Для того чтобы избежать обезвоживания, лучше употреблять больше чая и питьевой воды», — заявили в Роскачестве.

Эксперты организации напомнили, что одно из важнейших качеств питьевой воды — общая минерализация. В воде высокого качества содержатся 200–300 мг/л минеральных веществ. Особо в сообщении отмечается, что пить лучше минеральную или простую питьевую воду. Лечебно-столовые воды лучше использовать в лечебных целях.

Но качество и «полезность» воды зависит не столько от места происхождения и вида, который заявлен на этикетке, сколько от производителей. «Отечественная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве», - подчеркивает Роскачество. Вода в стеклянных бутылках дольше сохраняет свои полезные свойства.

«Как показали результаты лабораторных испытаний, качество воды зависит от производственных мощностей производителя в части очистки и минерализации бутилированной питьевой воды, а не от места происхождения... Вода, в которую оптимальное количество полезных веществ было внесено производителем искусственно при минерализации водопроводной воды, может конкурировать по качеству с питьевой водой из природных источников», — говорит Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества.

Таким образом, не стоит пугаться этикетки, на которой написано «вода из центрального водоснабжения», - это не означает, что производитель просто налил воду из-под крана.

Выбирая воду, также стоит ознакомиться с составом воды на этикетке: для утоления жажды важно, чтобы в воду не были добавлены подсластители и ароматизаторы.

Натуральными добавками в воде могут выступать серебро и йод.

При выборе кваса важно не перепутать продукт брожения квасного сусла и газированный напиток со вкусом кваса. Предпочтение следует отдавать напиткам, сделанным по ГОСТу. Допустимая норма спирта - не более 1,2 градуса; при производстве классического кваса не должны применяться искусственные добавки – красители, подсластители и усилители вкуса. Употребление в жару лимонадов в большом количестве не рекомендуется – в одном литре современной газировки содержится в среднем от 80 до 100 граммов сахара.

Роскачество также обращает внимание, что термин «живой» – это маркетинговая уловка, которая склоняет к покупке именно этого товара, ничего, по сути, не обещая. Поэтому при покупке любых продуктов на эту надпись ориентироваться не стоит.

А вот лимонад, по словам специалистов Роскачества, это не самый лучший выбор для жарких дней.

В одном литре газировки растворено в среднем 80-100 граммов сахара. Лучше пить чай и питьевую воду. Лимонады можно употреблять в небольших количествах.

«Сегодня массовое производство газированных напитков предполагает или использование консервантов – бензойной и сорбиновой кислот, или пастеризацию, что позволяет сохранить напиток в течение всего срока годности – не менее шести месяцев. Иногда производители в целях экономии заменяют натуральный сахар более дешевыми аналогами – сахаринами. Привычные яркие цвета достигаются за счет красителей», — отмечают специалисты.

Содержание всех этих добавок сегодня нормируется действующим техническим регламентом по безопасности, и согласно исследованиям Роскачества, превышений обязательных требований нет. Однако высокое содержание сахара, характерное для таких напитков, не несет пользы организму и не позволяет в достаточной мере утолить жажду.

В жару стоит уделить потреблению жидкости особое внимание — потеря организмом 20—25% воды является смертельной, болезненные расстройства наступают при потере 10% от общего количества воды в организме.

Основные симптомы обезвоживания — сильная жажда, низкое количество мочи и ее темно-желтый цвет, переутомление, слабость.

При тяжелой форме обезвоживания — помрачение сознания, слабый пульс, снижение артериального давления, синюшность кожи и слизистых.

Среди неочевидных проявлений обезвоживания — раздражительность, подавленность, тревожность. При неожиданном появлении таких симптомов, особенно в жару, можно попробовать справиться с ними, выпив несколько стаканов воды.