Новая Фукусима? Япония ждет цунами. LIVE

Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
18:54
Цунами- не цунами, но землетрясение все-таки привело к повышению уровня приливных волн примерно на 40 см в префектуре Ниигата. Об этом сообщил телеканал NHK.
18:43
Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в море на глубине 10 километров и находился за пределами префектуры.
18:40
Сильное землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано поздним вечером к северо-востоку от японской префектуры Ямагата, населению объявлено об угрозе возникновения цунами. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.