Новая Фукусима? Япония ждет цунами. LIVE

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Японии грозит цунами после мощного землетрясения

Горящие дома после прохождения цунами цунами высотой 10 м в городе Сендае, префектура Мияги

Горящие дома после прохождения цунами цунами высотой 10 м в городе Сендае, префектура Мияги

KYODO
Мощное землетрясение зафиксировано близ японской префектуры Ямагата. Сила толчков такова, что населению объявлено об опасности возникновения цунами. «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.
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18:54

Цунами- не цунами, но землетрясение все-таки привело к повышению уровня приливных волн примерно на 40 см в префектуре Ниигата. Об этом сообщил телеканал NHK.

18:43

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в море на глубине 10 километров и находился за пределами префектуры.

18:40

Сильное землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано поздним вечером к северо-востоку от японской префектуры Ямагата, населению объявлено об угрозе возникновения цунами. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.