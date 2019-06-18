Пугающий прогноз: как вымирает Россия

В течение следующих 30 лет численность мирового населения увеличится на 2 млрд человек по сравнению с сегодняшним количеством в 7,7 млрд человек, и к концу столетия на планете будут жить около 11 млрд человек. При этом число жителей России может сократиться со 145 млн до 99,7 млн человек к 2078 году. Такие оценки приведены в новом документе ООН, посвященном изменениям народонаселения. Доклад размещен на сайте организации.

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По более оптимистичному прогнозу ООН, численность жителей в России увеличится до 160 млн человек. Среднее медианное значение для 2078 года — 127,4 млн человек.

В докладе также сообщается, что в России на 100 женщин приходится 86,4 мужчин. Это один из самых низких показателей в мире. Меньше мужчин по отношению к женщинам проживает на Украине, в Литве, Латвии, Гонконге, Непале. По прогнозам ООН, показатель будет расти, но очень медленно: к 2060 году на 100 женщин будет приходиться 90,2 мужчин.

Медианный возраст жителя России — 39,6 лет. Согласно докладу, население страны будет стареть и к 2035 году средний возраст россиян составит 44 года.

При этом рождаемость в России будет снижаться: с 9,29 млн новорожденных в 2015–2020 годах до 7,08 млн новорожденных детей в 2030–2035 годах.

Ожидается, что к 2050 году самый высокий прирост населения продемонстрирует Индия, обогнав Китай по численности примерно к 2027 году. Индия, наряду с восемью другими странами, обеспечит более половины предполагаемого прироста населения в период до 2050 года.

Наибольший рост ожидается в девяти странах: Индии, Нигерии и Пакистане, за которыми следуют Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет, Соединенные Штаты Америки и Эфиопия. В целом ожидается, что к 2050 году население стран Африки к югу от Сахары практически удвоится.

Однако рост в этих странах происходит на фоне замедления темпов роста рождаемости в мире. В 1990 году среднее число родов на одну женщину составляло 3,2. К 2019 году этот показатель снизился до 2,5 деторождений на одну женщину, а к 2050 году, по прогнозам, сократится до 2,2 родов: во избежание сокращения численности населения страны в долгосрочной перспективе (в отсутствие иммиграции) необходимо обеспечить уровень рождаемости в размере 2,1 родов на одну женщину.

Численность населения во все большем числе стран сокращается.

С 2010 года в 27 странах и регионах наблюдалось снижение по меньшей мере на 1% из-за неизменно низких показателей рождаемости. Ожидается, что в период до 2050 года эта тенденция распространится на 55 стран, почти в половине из них численность населения сократится по меньшей мере на 10%.

В некоторых случаях сокращение численности населения усиливается высокими темпами эмиграции. Миграционные потоки стали основной причиной изменения численности населения в некоторых регионах. Бангладеш, Непал и Филиппины переживают самый большой отток граждан, обусловленный спросом на трудящихся-мигрантов, а Мьянма, Сирия и Венесуэла — это страны, откуда уезжает наибольшее число жителей из-за насилия, вооруженных конфликтов и отсутствия безопасности. В тех странах, где численность населения сокращается, иммиграция, как ожидается, позволит с этим справиться — особенно в Беларуси, Эстонии и Германии.

«В большинстве случаев быстрый рост населения происходит в беднейших странах, где это создает дополнительные проблемы»,

— отмечает Лю Женьмин, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам.

Странам предстоит борьба с нищетой и голодом, обеспечение большего равенства, улучшение здравоохранения и образования.

В то же время рост открывает возможности для многих развивающихся стран: недавнее снижение рождаемости означает, что население трудоспособного возраста (от 25 до 64 лет) растет быстрее, чем население других возрастных групп, что могло бы улучшить возможности для более быстрого экономического роста.

По оценкам авторов доклада, к 2050 году каждый шестой человек на Земле будет старше 65 лет (сегодня — каждый одиннадцатый). В некоторых регионах, включая Северную Африку, Азию и Латинскую Америку, доля пожилых людей в ближайшие 30 лет удвоится.

В Европе и Северной Америке доля людей старше 65 лет к 2050 году достигнет четверти.

Ожидается, что увеличение доли и числа пожилых людей окажет в предстоящие десятилетия повышенное финансовое давление на страны, что повлечет за собой дополнительные траты для систем общественного здравоохранения и социальной защиты, а также скажется на выплате пенсий.

Хотя общая ожидаемая продолжительность жизни увеличится (с 64,2 года в 1990 году до 77,1 года в 2050 году), ожидаемая продолжительность жизни в более бедных странах будет по-прежнему низкой. Средняя продолжительность жизни человека, родившегося сегодня в одной из наименее развитых стран, будет примерно на семь лет короче, чем у ребенка, родившегося в одной из развитых стран. Основными причинами являются высокий уровень детской и материнской смертности, насилие и распространение ВИЧ.