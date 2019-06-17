«Не может родить — скоро умрет»: врач вынес женщинам приговор

Основными причинами проблем с деторождением становятся ранние сердечные и онкозаболевания, обусловленные нездоровым образом жизни, рассказал главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин в эфире радио «Говорит Москва».

«Если человек не может никого родить, то он, видимо, скоро умрет.

Сейчас об этом очень много говорят, что у тех людей, у которых те или иные проблемы в репродуктивной сфере, целый ряд проблем ранней онкологии, раннего заболевания сердечно-сосудистой системы.

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Люди входят в этот процесс уже активной репродукции тогда, когда у них сформировались те или иные состояния, обусловленные их образом жизни. Наверное, 80% всех проблем бесплодия вторичны, т.е. человек с этим не родился, это результат его образа жизни. Девиантное поведение, особенно среди мужчин. И, к сожалению, состояние, которое возникает в результате различных проблем с репродукцией у женщин. Потому что, не вступая в репродуктивный процесс раньше, женщина вынуждена принимать контрацептивные средства. Женщина, живя половой жизнью, имеет те или иные состояния, в том числе делает аборты. Да, все понимают, что это плохо, но делают, потому что такова жизненная ситуация. Я думаю, что если мы возьмем 90% девушек или женщин, никто бы не хотел аборт делать».

Аполихин уточнил, что созданные сегодня государственные программы помогают улучшить демографическую ситуацию и стимулировать рождаемость, однако большинство из них направлены на помощь в критических ситуациях.

«Мы достигли действительно очень хорошего результата, и этому был посвящен целый ряд программ, в том числе и материнский капитал, и программа строительства перинатальных центров, когда мы обеспечивали оказание женщине помощи в самых трудных ситуациях. С другой стороны, что такое перинатальный центр — это роды в реанимации. А зачем она нужна, если роды естественный процесс?

Да затем, что 77,6% женщин, которые сейчас идут в роды, они уже нездоровы.

Выделено более 60 миллиардов рублей на программы ЭКО, ИКСИ, которые заложены в национальном проекте «Демография». Но с другой стороны, мы понимаем, что это инструмент последнего выбора».

Эксперт пояснил, что сегодня средний возраст сексуального дебюта для девушки в России составляет 15-16 лет, у 20% девочек – 12-14 лет. При этом возраст вступления в брак растет: для большей части женщин это 24-26 лет, молодые люди в среднем женятся в 26-29.

Ранее ученые установили, что мужчинам лучше не затягивать с производством потомства и становиться отцами до 35 лет. После этого возраста у потомства увеличивается риск развития психических заболеваний, а после 45 лет — риск врожденных пороков развития. Кроме того, женщины, беременные от мужчин «в возрасте», чаще сталкиваются с гестационным диабетом и опасной для жизни преэклампсией.

«Известно, что изменения, происходящие в женском организме после 35 лет, могут повлиять на зачатие, беременность и здоровье ребенка, однако мужчины не осознают, что их возраст тоже может влиять аналогичным образом», — отметили авторы работы.

Кроме того, дети, рожденные от более старших отцов, чаще сталкивались с повышенным риском судорог и низкой массой тела при рождении, чаще попадали в отделение интенсивной терапии новорожденных.

Точная причина, по которой возраст отца так сильно влияет на здоровье ребенка, пока не установлена. Исследователи считают, что все дело в качестве спермы и его снижении с возрастом, но это еще предстоит изучить дополнительно.

Тем женщинам, которые уже родили детей, стоит уделить повышенное внимание профилактике рака груди — роды повышают риск его возникновения почти вдвое.

Американские ученые проанализировали 15 крупных исследований, в которых приняли участие в общей сложности почти 900 тыс. женщин. Оказалось, что в течение следующих пяти лет после первых родов риск рака груди возрастает на 80%, и лишь спустя 24 года снижается до того же уровня, что и у нерожавших женщин. «Защитный» эффект действительно проявляется, но только спустя 34 года — риск рака груди снижается примерно на четверть по сравнению с нерожавшими женщинами.

«Большинство людей знают, что у рожавших женщин риск рака молочной железы ниже, чем у тех, кто не рожал, но это относится к женщинам в возрасте 60 лет и старше, — отметили авторы работы. — Мы обнаружили, что для того, чтобы роды защитили от рака молочной железы, может потребоваться более 20 лет, а до этого риск рака у рожавших женщин будет повышен».