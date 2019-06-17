Что ты наделал, Манфред: 30 лет катастрофе Ил-62 в Берлине

Ровно 30 лет назад в аэропорту Шенефельд близ восточного Берлина произошла авиакатастрофа лайнера Ил-62М, результатом которой стали многочисленные жертвы. Самолет с заводским номером 2850324 принадлежал восточногерманской авиакомпании Interflug, он был совершенно новым – выпущен лишь год назад, после чего продан в ГДР.

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Национальная авиакомпания Interflug была основана в 1958 году, в 1963 году она стала главным авиаперевозчиком Германской Демократической Республики. Авиакомпания базировалась в аэропорту Берлин-Шёнефельд и в основном использовала воздушные суда советского производства Ил-18, Ил-62 и Ту-134.

Первый Ил-62 авиакомпания получила из СССР в 1972 году, он стал обслуживать рейсы в Москву и Западную Африку. На этом регулярном рейсе IF-102 из Берлина (ГДР) в Москву (СССР) и произошла катастрофа 17 июня, ставшая последней в истории восточногерманской авиакомпании.

В тот день на борту самолета находились 103 пассажира и 10 членов экипажа.

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В 8.15 самолет получил разрешение на взлет, после чего командир судна начал разбег по взлетной полосе.

Однако, когда была достигнута необходимая для взлета скорость, командир корабля почувствовал, что носовая стойка не отрывается. После этого он принял решение прервать взлет и бортинженеру было дано указание активировать реверс.

Однако в сложившейся сумятице бортинженер (называлось лишь его имя — Манфред) по ошибке лишь перевел все четыре двигателя в режим малого газа, не задействовав реверс, из-за чего самолет не мог эффективно тормозить.

Самолет в этот момент имел скорость 303 километра в час,

а до торца взлетно-посадочной полосы оставалось всего 940 метров.

close Elke Bruhn-Hoffmann/AP

К моменту выхода за пределы полосы скорость самолета снизилась до 262 км/ч, при торможении произошло разрушение пяти покрышек основных стоек шасси, затем самолет проскочил канаву глубиной сорок сантиметров, из-за чего была подностью подломлена правая основная стойка шасси.

После этого лайнер врезался в резервуар с водой, проехал по лесополосе, сбив шесть деревьев, и остановился на кукурузном поле, объятый пламенем и развалившийся на три части.

В течение двух минут из объятого огнем самолета удалось спастись 82 пассажирам, также выжили все члены экипажа и бортпроводники. Задержка со спасением и тушением самолета была связана с тем, что аэропортовые службы не знали, что самолет выкатился так далеко, в связи с этим спасшимся пассажирам приходилось добираться до больниц на попутках.

Всего в результате катастрофы погибли 22 человека – 21 пассажир лайнера и один человек на земле.

Позднее выяснилось, что подобный случай произошел с пилотом Ил-62 не впервые, в 1970 году у него также произошел отказ руля высоты в аэропорту Шереметьево, однако тогда ему удалось остановить несущийся самолет.

Бортинженер, по ошибке не включивший реверс, был обвинен в непредумышленном убийстве. Судебные слушания длились несколько лет уже после объединения Германии и завершились оправданием Манфреда 5 ноября 1997 года.

В ходе открытого процесса судья Питер Фауст постановил, что истиной причиной крушения стали недостатки в конструкции руля высоты, а именно отсутствие индикации о его блокировки на панели приборов. Кроме того, был отмечен также недостаточный уровень обучения лётного персонала в таких ситуациях, в результате бортинженер запаниковал, что и привело к ошибочным действиям.

Он не смог «справиться со сложной ситуацией на борту, совладать с которой человеку не под силу», — заявил судья, писала Berliner Zeitung.

Кроме того, были признаны неудовлетворительными действия оперативных служб аэропорта, на схемах которых не были указаны находившиеся за полосой препятствия – резервуары с водой, насыпи и и деревья. А за полосой в нарушение всех требований были установлены массивные бетонные блоки.

Это крушение стало последней авиакатастрофой в истории авиакомпании, которая прекратила свое существование вскоре после объединения Германии.

close Elke Bruhn-Hoffmann/AP

В июле 1990 года федеральное картельное ведомство отвергло просьбу Lufthansa приобрести акции Interflug. Восточногерманская компания, оставшись без государственной поддержки, стала испытывать серьёзные затруднения, банки перестали давать предприятию кредиты и 8 февраля 1991 было объявлено о ликвидации авиакомпании. 30 апреля 1991 состоялся последний рейс Берлин-Вена-Берлин.

Принадлежавшие оператору одиннадцать Ил-62, восемнадцать Ту-134А, восемь Ил-18 и три А310 перешли в собственность федерального правительства Германии.

Вскоре все самолёты были проданы в СССР,

семь из них достались Узбекскому Управлению гражданской авиации, три машины - Центральному управлению международных воздушных сообщений (ныне «Аэрофлот»), один самолёт - Домодедовскому производственному объединению гражданской авиации. Ряд машин поначалу летали в полной раскраске Interflug, но с советским номером и флагом.