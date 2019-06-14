Кал-убийца: смерть после фекальной трансплантации

Сегодня на пересадку кала возлагают большие надежды — она доказала свою эффективность в борьбе с колитами, болезнью Крона, диареей. Зараженные устойчивыми к антибиотикам клостридиями пациенты вылечивались в 90% случаев. Однако при неправильном подходе метод способен привести к гибели пациента.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало первый отчет о смерти одного из больных и тяжелых осложнениях другого. Имена и диагнозы пациентов не сообщаются.

В обоих случаях пациенты вместе с кишечной флорой доноров получили супербактерию — штамм кишечной палочки, производящий бета-лактамазу широкого спектра действия. Этот фермент разрушает антибиотики не только пенициллинового ряда (как обычная бета-лактамаза), но и препараты следующего поколения, цефалоспорины. Кроме того, свою роль сыграл ослабленный иммунитет обоих пациентов.

Вероятность передачи устойчивых к антибиотикам бактерий при фекальной трансплантации уже обсуждалась в научном сообществе, но к гибели пациента она привела впервые.

Как оказалось, оба пациента получили материал от одного и того же донора. Изучив образцы его кала, специалисты действительно обнаружили в них патогенный штамм кишечной палочки. Однако перед пересадкой материал не проверялся на устойчивость к антибиотикам, да и в принципе донорская микрофлора ранее не подвергалась таким проверкам.

FDA постановило приостановить процедуры по пересадке кишечной микробиоты, пока исследователи не смогут обеспечить надлежащие процедуры тестирования. Неизвестно, сколько именно исследований придется прервать из-за инцидента, но речь идет о достаточно большом их числе, отмечают представители агентства.

Также агентство предупредило пациентов, что процедура пересадки кала не одобрена FDA и возможна только в качестве крайней меры. Соглашающимся на нее пациентам следует помнить обо всех возможных рисках, а врачи, в свою очередь, должны о них информировать.

«Хотя мы поддерживаем эту область научных открытий, важно отметить, что трансплантация фекальной микробиоты всегда связана с риском»,

— отмечает доктор Питер Маркс, один из представителей FDA.

Первыми использовать кал в лекарственных целях додумались китайцы еще более тысячи лет назад — для лечения болезней брюшной полости использовался «желтый суп» из воды и растворенных в ней фекалий. Также известно о бедуинах, которые лечились от дизентерии с помощью верблюжьих фекалий в годы Второй мировой войны.

Технология трансплантации фекальной микробиоты стала подробно изучаться во второй половине ХХ века в США.

Оказалось, что клизмы с калом здоровых людей помогают при ряде заболеваний кишечника, в том числе инфекционных.

После 2010 года резко возросло число публикаций, посвященных пересадке кала и возможности использовать ее при лечении не только болезней кишечника, но и других заболеваний, от диабета до рассеянного склероза и депрессии.

Так, недавно выяснилось, что введение микробиоты, полученной из кала здоровых людей,

может в полтора раза ослабить симптомы аутизма у детей.

Более ранние исследования показали, что у детей с аутизмом наблюдаются изменения в составе кишечной флоры, в частности, у них не хватает ферментативных бактерий и в целом понижена бактериальная активность. В первую очередь это сказывается на пищеварении, но допускалось, что изменения могут влиять и на работу мозга.

Ученые предположили, что, приведя микробиом кишечника в норму, они смогут облегчить симптомы аутизма. И это сработало — уже через два месяца после начала терапии распространенные среди детей с аутизмом проблемы с пищеварением в виде запоров, диареи и несварения желудка сократились на 80%. Симптомы аутизма (нарушение речи, отсутствие эмоционального контакта, приступы агрессии и т. п.) сократились почти на четверть.

Спустя два года оказалось, что симптомы аутизма продолжили сходить на нет даже после прекращения приема микробиоты здоровых людей — теперь они сократились уже на 47% по сравнению с состоянием детей до начала эксперимента.

Говорить о том, что изменения микрофлоры приводят к аутизму, некорректно, подчеркивают авторы работы. Это сложное состояние, связанное и с генетическими особенностями, и с воздействием окружающей среды. Тем не менее, определенные симптомы все же можно облегчить, оздоровив микробиом. Возможно, дальнейшие исследования позволят найти способ бороться с симптомами аутизма еще более эффективно.