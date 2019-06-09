«Новая норма»: американцы лечат корь и аутизм гомеопатией

Родители тысяч детей пытаются лечить их от кори с помощью альтернативных методов, в том числе обращаясь к гомеопатам. Только в США как минимум 200 гомеопатов практикуют метод, основанный на введении высоких доз витамина С, что, по их мнению, способно вылечить даже аутизм, сообщает The Guardian.

Реклама

Кроме того, около 250 гомеопатов продвигают так называемую «гомеопрофилактику», которая претендует на создание естественного иммунитета против инфекционных заболеваний. Разумеется, никаких научных доказательств эффективности этого метода нет. При этом в программу такой «профилактики» включены уже более 2000 детей.

Родители, выбирающие такие методы, потенциально подвергают и собственных детей, и окружающих риску столкнуться с опасным для жизни заболеванием — оба подхода основаны на том, что вакцинация опасна и ее нужно избегать.

Распространение идей антипрививочников в соцсетях серьезно влияет на здоровье нации. В мае в США количество случаев заболевания корью достигло максимума за последние четверть века. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, только в этом году в более чем 20 штатах было зарегистрировано около тысячи случаев кори.

Ученые и эксперты в один голос заявляют, что распространение кори связано с недостаточной вакцинацией. ВОЗ внесла эту проблему в список десяти главных угроз здоровью людей во всем мире.

«Вспышки кори были предсказуемы, так как антипрививочное движение влияет на общественное здравоохранение в стране, — говорит Питер Хотез, профессор и декан Национальной школы тропической медицины в Медицинском колледже Бейлора. — Это только начало, такая ситуация может стать в США новой нормой».

Дочь Хотеза страдает аутизмом. Он написал книгу, разоблачающую ложную связь между аутизмом и вакцинами.

«Нет альтернатив вакцинации против кори и нет лекарства от аутизма», — говорит он.

Ведущая сторонница обеих программ — гомеопат Кейт Берч из Миннесоты. Она утверждает, что познакомилась с «гомеопрофилактикой» на Кубе и привезла методику в США, обучив ей других гомеопатов.

Берч создала организацию «Свободные и здоровые дети». Организация зарегистрирована как благотворительная, поэтому ее деятельность не облагается налогами. На сайте организации напрямую заявляется о ее антивакцинаторской направленности и отмечается, что ее члены «обеспокоены тревожными случаями нарушений иммунной системы и задержек в развитии, затрагивающих так много детей в результате современных программ вакцинации».

Также на сайте заявляется, что «гомеопатические средства могут быть использованы для профилактики кори».

По словам Берч, «гомеопрофилактика» укрепляет иммунитет детей к инфекционным заболеваниям с помощью «нозодов» — гомеопатических средств, полученных из «патологически измененных тканей».

Их принимают внутрь в разбавленном виде.

В ответ на слова о том, что действия антипрививочников приводят к кризису в сфере общественного здравоохранения, способствуя распространению кори, Берч утверждает, что ее работа посвящена «улучшению общественного здравоохранения путем укрепления иммунитета детей к инфекционным заболеваниям».

Она добавляет, что было бы хорошо подвергать непривитых детей инфекционным заболеваниям.

«Нам нужны инфекционные заболевания, — говорит она. — Лучший иммунитет к инфекционным болезням у детей появляется в результате естественного воздействия».

В последний раз, когда американская общественность полагалась на «естественное воздействие» кори, то есть до того, как в 1963 году в США началась программа вакцинации против кори, эта болезнь привела к неисчислимым человеческим страданиям. Ежегодно с болезнью сталкивались до 4 млн американцев, из которых почти 50 тыс. попадали в больницы, а 500 — умирали.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) напоминает, что уже предупреждало об опасности использования гомеопатических продуктов — нет свидетельств того, что они могут быть полезны при лечении каких-либо заболеваний. Их применение при тяжелых болезнях опасно для жизни —

пока пациента пытаются «лечить» бесполезными препаратами, высок риск упустить время, когда ему еще можно помочь.

«Мы глубоко обеспокоены, видя вспышки предотвратимых заболеваний, таких как корь, — отмечают эксперты FDA. — Мы думали, что ликвидировали эту инфекцию в США еще в 2000 году, но сейчас она возвращается и угрожает нам, несмотря на наличие безопасных и эффективных вакцин. Фактор, способствующий вспышкам кори — распространение вводящей в заблуждение информации о вакцинах вместо информации точной и научно обоснованной».