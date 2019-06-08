«Луна — это часть Марса»: Трамп удивил землян

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Луна — это часть Марса. Об этом он написал в твиттере.

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7 июня глава США написал пост, в котором сказал, что Луна является частью Марса.

«NASA... нужно сфокусироваться на более крупных вещах, например, на Марсе (частью которого Луна является)», — написал Трамп.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июня 2019 г.

Эти слова вызвали бурю эмоций у пользователей. Некоторые упрекнули президента в безграмотности, проведя работу над ошибками в его посте. Кто-то захотел оплатить уроки астрономии президенту. Большинство же просто разобрало пост на мемы.

«7 июня 2019 года, в день, когда Луна стала частью Марса», — написал один из пользователей.

Некоторые, впрочем, предположили, что речь идет о том, что новый полет к Луне станет лишь промежуточной ступенью перед миссией к Марсу.

На возмущение пользователей своими словами Трамп никак не отреагировал.

При этом незадолго до появления этой записи в твиттере американский астронавт, участник полета «Аполлона-11» к Луне Майкл Коллинз подверг резкой критике компетентность Трампа в вопросах космоса. По словам бригадного генерала ВВС США в отставке, он хотел бы дожить до высадки американцев на Марсе, однако сомневается, что такое может произойти при действующем президенте.

«Не думаю, что Трамп много знает о Марсе. Более того, он, возможно, даже не знает о существовании такой планеты»,

— отметил Коллинз в интервью подкасту CNN «Apollo 11: Beyond the Moon», отвечая на вопрос о стратегии Трампа по исследованию космоса.

Из различных выступлений Трампа напрашивается вывод о том, что успехи в космосе он считает важным компонентом своей политики. Так, в конце первого года пребывания в должности глава государства поручил NASA «возглавить инновационную программу освоения космоса», целью которой являлась бы отправка астронавтов на Луну и в дальнейшем на Марс.

Не обошел данную тему и вице-президент Майк Пенс — он, правда, акцентировал внимание на спутнике Земли. На заседании Национального космического совета в марте политик подтвердил, что перед США стоит задача вернуться на Луну в течение пяти лет. Интересно, что некоторые увидели в этом намек на стремление Трампа остаться в президентском кресле на второй срок.

В середине мая текущего года Трамп сообщил в твиттере о принятом решении выделить NASA на освоение Луны и Марса дополнительно $1,6 млрд. Новая лунная программа США получила название «Артемида». NASA рассчитывает отправить астронавтов на Луну к 2024 году. Особо подчеркивается, что при формировании экипажа будет соблюдено гендерное равенство: на поверхности побывают мужчина и женщина.

«Уточняю: первая женщина и следующий человек на Луне будут американскими астронавтами, запущенными на американской ракете с американской территории,

— говорил по этому поводу Пенс. — Чтобы достичь Луны в следующие пять лет, нам надо выбрать наши цели уже сейчас. В NASA давно знают, что южный полюс Луны имеет огромное научное, экономическое и стратегическое значение, и теперь пришло время отправиться туда».

С его слов, 24 апреля 2017 года Трамп позвонил на борт МКС, чтобы поздравить астронавта NASA Пегги Уитсон с установлением рекорда по длительности пребывания в космосе среди американских астронавтов. Во время звонка Трамп сидел за своим столом в Овальном кабинете. Рядом находилась его дочь и советник Иванка, астронавт Кейт Рубинс, а астронавты Уитсон и Джек Фишер отвечали на его вопросы, среди которых был «Чему мы учимся, находясь в космосе?».

Другой вопрос, возможно, ввел в замешательство Уитсон, поскольку Трамп спросил ее о том, когда станет возможен полет людей на Марс.

«Что ж, думаю, как прописано в вашем законе, это может случиться в 2030-е годы. К сожалению, космические полеты требуют много времени и денег, так что полет туда потребует некоторой международной кооперации»,

— ответила она.

Однако Трампу ее ответ не понравился. «Я полагаю, мы хотели бы сделать это в мой первый срок или хотя бы во второй. Так что, думаю, нам надо немного ускориться». Тогда мало кто обратил внимание на эти слова, а газета New York Times написала, что Трамп, вероятно, шутил. На видеозаписи действительно видно, что Трамп в этот момент улыбался, однако из воспоминаний Симса следует, что Трамп говорил серьезно.