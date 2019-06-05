Перевал Дятлова: прокуратура получила новые данные

Прокуратура Свердловской области, проводящая проверку по факту гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова во время похода на Северном Урале в феврале 1959 года, получила в свое распоряжение фотографии и дневники участников экспедиции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя фонда памяти дятловцев Юрий Кунцевич. По его словам, он лично отнес все имевшиеся у фонда документы в прокуратуру, как только ведомство объявило о начале мероприятий.

Реклама

«Я все передал работникам прокуратуры.

Они взяли фотографии, дневники, которые писали сами дятловцы. У них лежат и пленки все негативные из фотоаппаратов, и дневники»,

— отметил Кунцевич, также добавивший, что в текущем месяце фонд памяти намерен обратиться в Следственный комитет России с просьбой о возобновлении следственных действий по факту гибели туристов.

«Соответствующий документ действий мы передадим в Следственный комитет 26 июня на камеру. Придут специалисты, наши адвокаты и мы скажем, что написали в Следком и почему надо возобновлять следственные действия, поскольку то уголовное дело, копию которого мы имеем на руках, оно совершенно не соответствует уголовно-процессуальному кодексу, составлено не до конца», — резюмировал Кунцевич.

Публичные выступления по поводу трагедии 60-летней давности в текущем году все больше напоминают попытки пропиариться в информационном пространстве или вновь напомнить о себе. На тему дятловцев, которая набрала значительную популярность после заявления Генпрокуратуры о начале проведения проверки и активно муссировалась на ТВ и в СМИ, высказалось огромное количество людей, как лично знакомых с членами группы и участвовавших в поисковых мероприятиях, так и тех, чьи домыслы и суждения видятся, мягко говоря, неоднозначными.

Например, не совсем ясны истинные мотивы, побудившие Кунцевича обратиться – или, по крайней мере, громко заявить в прессе о подготовке обращения – в Следственный комитет, о чем, кстати, известный дятловед упоминал и ранее весной.

Ведь в 2015 году это ведомство уже проводило проверку загадочной гибели туристов – и публиковало свои выводы, которые легко можно найти в интернете.

Четыре года назад историей занялись весьма серьезные фигуры: известный криминалист Владимир Соловьев, расследовавший убийство членов царской семьи, покушение Фанни Каплан на Владимира Ленина и другие резонансные исторические преступления, и почетный сотрудник этого ведомства, альпинист с более чем 25 восхождениями Сергей Шкрябач. Итогом их работы стало «Заключение по уголовному делу о гибели 9 туристов в феврале 1959 года в Ивдельском районе Свердловской области», подписанное Шкрябачем и датированное 5 июля 2015 года.

Как удалось установить криминалистам, прохождение атмосферного фронта продолжалось не менее 10 часов и сопровождалось сильным снегопадом, усилением ветра до ураганного (20-30 метров в секунду) и падением температуры до минус 40 градусов.

По их мнению, причиной бегства туристов из палатки стала небольшая лавина, которую Дятлов и компания отчасти спровоцировали сами, подрезав склон во время подготовки к ночлегу.

«Если принять во внимание то, что буран продолжался весь день 1 февраля 1959 года и к его концу только усилился, о чем свидетельствуют последние фотографии членов группы, установление лагеря на склоне горы было фатальной ошибкой, а трагедия неизбежной», — отмечалось в работе Соловьева и Шкрябача, текст которой публиковал «Московский комсомолец».

Именно разгул стихии в 2019 году отрабатывался прокуратурой в качестве приоритетной версии случившегося.

Как заявлял еще в начале февраля начальник Управления по надзору на исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, рассматриваются три причины гибели студентов: сход лавины, снежная доска или ураган. Криминальные версии при этом полностью исключаются.

В марте группа следователей под началом Курьякова, усиленная экспертами, провела на месте гибели дятловцев следственные эксперименты, главной задачей которых являлся сбор информации для создания 3D-модели территории.

«Совместно со специалистами по геодезии и картографии мы получили координаты точек, которые нам необходимы для последующего назначения экспертизы, — рассказывал прокурор сайту kp.ru. – Мы определили координаты на местности, сделали круговую фотосъемку. И теперь у нас собран весь материал, чтобы отдать его экспертам.

Кроме того, мы сделали фотосъемку склона Холатчахль от палатки до кедра.

Фотографирование производилось с высоты 905. Соответственно, мы зафиксировали весь маршрут. Еще мы измерили температуру воздуха, скорость ветра, давление. Зафиксировали все это приборами, которые нам дала гидрометеослужба».

Эксперты установили палатку на том самом месте, где в 1959 году это сделали туристы во главе с Дятловым. Однако главный следственный эксперимент прокурорам не удалось провести из-за погодных условий. Изначально предполагалось, что группа из девяти добровольцев повторит маршрут походников в роковую ночь, когда они спешно оставили палатку, разрезав брезент изнутри, и бросились по склону в направлении кедра. Участники проверки не решились бежать по крутой горе, поскольку существовал риск напороться на скрытые под снегом камни. Реконструкцию провели на более пологом и безопасном склоне горы Белая под Нижним Тагилом в 140 км от Екатеринбурга.

Дятловцев изображали молодые люди в возрасте от 23 до 30 лет.

Еще одному участнику эксперимента было 40 – он, как несложно догадаться, играл самого старшего члена туристической группы Семена Золотарева. Как отметил Курьяков, для имитации последних часов жизни походников специально подбирались люди, похожие на Игоря Дятлова, Николая Тибо-Бриньоля, Людмилу Дубинину, Александра Колеватова, Юрия Дорошенко, Зинаиду Колмогорову, Георгия Кривонищенко и Рустема Слободина.

«Наша задача была — пройти тот путь, который прошли туристы под руководством Дятлова, — объяснял Курьяков. — Цель эксперимента — проверить участников с точки зрения физиологии. Что значит подняться на полтора километра в гору, или каково находиться вдевятером в четырехместной палатке».

В составе комиссии работали два эксперта – геодезист и метеоролог. Они и прокуроры шли вместе с добровольцами на 1,5 км вверх по Белой, фотографировали и снимали происходящее на видео, установили палатку и разместили в ней участников эксперимента.

Затем было сымитировано разрезание материала изнутри и беспорядочное бегство по склону.

«Мы собрали объяснения от всех добровольцев на каждом этапе. Субъективные ощущения об усталости, измерили координаты на каждой точке эксперимента, погодные условия: температуру, влажность, силу ветра, давление», — подытожил Курьяков, подготовивший акт по итогам эксперимента.

Оглашение результатов проверки ожидается в августе.