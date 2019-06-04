Немцы подвели: что случилось с российским спутником

С запущенным на днях российским космическим аппаратом связи «Ямал-601» возникли проблемы. О них сообщил оператор запуска, компания «Газпром — космические системы».

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«В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идет», — заявила пресс-служба компании, передает РИА «Новости».

Как сообщается,

из-за возникших неполадок, программа полета может быть скорректирована, поскольку на проверку уйдет некоторое время.

Уточненный план довыведения спутника в требуемую точку геостационарной орбиты в компании сообщат позже, уточняет ТАСС. В «Газпром --космические системы» добавили, что на «Ямале-601», «кроме апогейного двигателя, есть химические (а не плазменные) двигатели малой тяги того же производителя».

В компании уточнили, что космическим аппаратом связи «Ямал-601» был принят на управление производителем, а телеметрическая информация подтвердила работоспособность спутника, после чего были начаты испытания бортовых систем.

Как сообщил источник РИА «Новости» в ракетно-космической отрасли, проблемы связаны с двигателем S400, произведенным в Германии на предприятии Airbus. Так, после первого включения для корректировки орбиты и вывода спутника на целевую орбиту

вскрылись ошибки в работе двигательной установки.

Согласно планам, в среду будет принято решение, использовать основную двигательную установку или проводить коррекцию с использованием малых двигателей немецкого производства. Довыведение спутника на рабочую орбиту в этом случае займет время, так как химические двигатели имеют более низкую тягу, чем апогейные, кроме того, будет израсходован трехлетний запас топлива.

Отмечается, что это не скажется на сроке работы аппарата.

«Ямал-601» был запущен ракетой «Протон» с космодрома Байконур 30 мая. Это был первый пуск ракеты «Протон-М» в 2019 году. Предыдущий запуск этого носителя состоялся 21 декабря 2018 года, когда «Протон-М» стартовал с Байконура с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России.

Аппарат «Ямал-601» относится к геостационарным спутникам, он запускается в так называемую точку стояния — 49 градусов восточной долготы. В этой точке спутник заменить собой своего предшественника – аппарат «Ямал-202», который в свою очередь отправится на орбиту захоронения – на высоту 49 тыс. километров.

На следующий день после запуска сообщалось, что «Ямал-601» был выведен на орбиту и передан в эксплуатацию заказчика.

В компании отметили, что «Ямал-601» успешно отделился от разгонного блока «Бриз-М», после чего был передан оператору.

Спутник «Ямал-601» предназначен для плановой замены спутника «Ямал-202» и развития бизнеса в Ka-диапазоне. На спутнике «Ямал-601» в С-диапазоне формируется фиксированный луч с контурной диаграммой направленности и полуглобальной зоной обслуживания, которая охватит видимую часть территории России, стран СНГ, Европу, Ближний Восток и часть Юго-Восточной Азии.

Проект «Ямал-601» входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан по заказу российского оператора спутниковой связи «Газпром космические системы» с использованием комплектующих, поставленных французской компанией Thales Alenia Space.

Тремя днями ранее с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М». «В понедельник, 27 мая, в 09:23 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М», - заявили в Минобороны.

Этот старт привлек внимание тем, что через несколько секунд после отрава ракеты-носителя в нее попал разряд молнии. молния попала в носитель, однако это никак не помешало выведению спутника на орбиту.

«Все системы отработали штатно, никаких проблем не было», — сказал источник «Интерфакса». Этот пуск стал первым стартом ракеты «Союз-2» с Плесецка в 2019 году. Испытания этой ракеты начались на космодроме Плесеск осенью 2004 года. За последние 15 лет с Плесецка было запущено 37 ракет «Союз-2».