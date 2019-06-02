Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник

Шиповник морщинистый внесен в список вредных и инвазивных видов растений Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии. А с 1 июня 2019 года вступил в силу запрет на импорт и продажу шиповника. Как подчеркивается в сообщении ведомства, данная мера предусмотрена после трехлетнего переходного периода.

Реклама

Привычной средой шиповника морщинистого является российский Дальний Восток, Китай, Корея и Япония. Он растет на песчаных, глинистых и суглинистых почвах в прибрежной полосе моря, также по разным причинам переносится и хорошо приживается в более континентальных районах, культивируется местным населением как декоративное растение, живые изгороди и как источник ягод, из которых готовят варенье и джемы.

Вместе с тем он был натурализован в Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии. В Финляндии растение появилось в 90-х годах XX века и достаточно быстро получило широкое распространение. Теперь же власти в течение трех лет призывают уничтожить шиповник в садах, парках, на пляжах и обочинах дорог. Где этого потребует ситуация, предполагается применение специальной техники.

Ранее группа ученых из нескольких европейских континентов под руководством доктора Монсеррат Вильи с биологической станции Доньяне в испанской Севилье оценила экономический ущерб, наносимый инвазивными видами. По оценкам Европейского союза по контролю и борьбе с инвазивными видами в Европе, с 1500 года в Старый Свет попало примерно 10 тыс. заносных видов, наиболее опасным из которых считается токсичная морская водоросль, вызывающая цветение воды и убивающая множество видов рыб, зоопланктон и фитопланктон.

Например, для Норвегии вторжение этой водоросли обходится в €8 млн в год.

Помимо расходов на уничтожение инвазивных видов денежные средства направляются на компенсацию ущерба, вызванного деградацией экосистем.

Авторы другого исследования, проведенного под началом Тима Блэкберна из Университетского колледжа Лондона, пришли к выводу, что инвазивные виды явились единственной причиной 126 из 935 (или 13%) всех случаев вымирания растений и животных, зафиксированных после 1500 года. Еще для 25% растений и 33% животных, прекративших существование в указанный период, инвазивные виды стали, по крайней мере, одной из причин вымирания, что делает их лидирующим фактором в этом процессе.

В современной России одним из наиболее опасных видов растений считается борщевик, который вырвался с Кавказа и стремительно захватывает среднюю полосу. С ним отчаянно борются как профессиональные фермеры и аграрии, так и простые дачники. В род борщевик входит, по разным оценкам, до 70 видов растений. Около 40 из них встречаются на территории России. Многие содержат вещества, которые, попадая на кожу, способны вызвать ожоги, оказавшись под солнечным светом. Аэрозоль сока борщевика и его пыльца при высоких концентрациях могут вызвать отек верхних дыхательных путей (в первую очередь, гортани), а также верхних частей пищевода.

Борщевик неприхотлив, а его семена легко прорастают, что привело к широкому распространению растения.

Он быстро переселился в дикую природу, занимая берега водоемов, пустыри, полосы отвода дорог, необрабатываемые участки полей, лесные поляны и опушки, склоны гор, долины рек. В России особенно проблемными стали северо-западный и центральный регионы.

Летом 2018 года Минсельхоз предложил штрафовать юридических лиц, которые владеют участками, поросшими борщевиком. Согласно законопроекту, на виновников должен налагаться штраф в размере от 150 тыс. руб до 1 млн руб. В ноябре закон вступил в силу, и вскоре был выписан первый штраф — на 400 тыс. рублей. В том же году власти Московской области выделили на борьбу с борщевиком порядка 300 млн руб.

Между тем шиповник в понимании россиян никогда не причислялся к опасным видам.

Определенную популярность в стране традиционно имеют настойки из шиповника, кроме того, его активно используют в декоративных целях.

Одновременно с санкциями против шиповника в Финляндии запретили содержание, рекламу и продажу гибрида волка и собаки — волкособа. Тех животных, которые были заведены до 1 июня 2019 года, разрешается держать до их смерти.

Первоначально волкособы были выведены в Пермском институте внутренних войск из волков и немецких овчарок. В отличие от предыдущих экспериментов по скрещиванию дикого хищника с различными породами собак, инициаторы утверждали, что пермские волкособы управляемы человеком. Они обладают более развитыми чутьем, интеллектом и выносливостью, чем собаки, и, в отличие от волка, не боятся людей. Волкособов планировалось использовать для охраны границ России с Китаем и Монголией, однако по состоянию на сегодняшний день проект закрыт.

А в январе 2019 года в Финляндии был пресечен частный проект по скрещиванию волков и собак. Полиция подозревала в нарушении закона одну из жительниц провинции Хяме, у которой в ходе обысков были обнаружены волки. По словам министра сельского хозяйства Яри Леппя, запрет на разведение волкособов поспособствует охране популяции диких волков в стране.