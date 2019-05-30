Первый за полгода: старт «Протона». LIVE

Аппарат «Ямал-601»— геостационарный, он запускается в так называемую точку стояния — 49 градусов восточной долготы.
Теперь разгонный блок будет в течение девяти часов выводить аппарат на целевую орбиту, за это время он включится пять раз и сбросит пустой топливный бак.
Орбитальный блок вместе с разгонным блоком «Бриз-М» отделился от третьей ступени.
Есть сброс головного обтекателя.
340 секунд, есть отделение второй ступени.
4 минуты, полет нормальный.
Две минуты, полет нормальный. Давление в камерах сгорания в норме, есть отделение первой ступени.
Есть отрыв! Ракета уходит в ночное небо Байконура.
Слышны предстартовые команды: Протяжка...
До старта 2 минуты!
Так выглядит циклограмма выведения спутника.
Накануне Государственная комиссия приняла решение о заправке ракеты-носителя «Протон» и подтвердила утвержденное время старта. «Сегодня днем государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты космического назначения «Протон-М» с космическим аппаратом «Ямал-601», установленной 27 мая на стартовом комплексе площадки 200, к заправке компонентами топлива и подтвердила время ее пуска», - говорится в сообщении Центра имени Хруничева.
Это будет первый пуск ракеты «Протон-М» в 2019 году. Предыдущий запуск этого носителя состоялся 21 декабря 2018 года, когда «Протон-М» стартовал с Байконура с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России.
Старт намечен на 20:42 мск (17:42 UTC), в настоящее время на космодроме температура воздуха составляет +28 градусов.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», этим вечером мы предлагаем вам вместе последить за запуском с Байконура ракеты-носителя «Протон», который должен вывести на орбиту телекоммуникационный спутник «Ямал-601».