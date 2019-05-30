Первый за полгода: старт «Протона». LIVE

Старт «Протона» с Байконура - онлайн

С Байконура стартовала ракета-носитель «Протон». Это первый за полгода запуск «Протона», в космос выводится телекоммуникационный двигатель «Ямал-601». «Газета.Ru» следит за трансляцией в режиме онлайн.
Трансляция
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21:22

Аппарат «Ямал-601»— геостационарный, он запускается в так называемую точку стояния — 49 градусов восточной долготы.

21:05

Теперь разгонный блок будет в течение девяти часов выводить аппарат на целевую орбиту, за это время он включится пять раз и сбросит пустой топливный бак.

20:54

Орбитальный блок вместе с разгонным блоком «Бриз-М» отделился от третьей ступени.

20:49

Есть сброс головного обтекателя.

20:48

340 секунд, есть отделение второй ступени.

20:46

4 минуты, полет нормальный.

20:44

Две минуты, полет нормальный. Давление в камерах сгорания в норме, есть отделение первой ступени.

20:42

Есть отрыв! Ракета уходит в ночное небо Байконура.

20:40

Слышны предстартовые команды: Протяжка...

20:39

До старта 2 минуты!

20:35

Так выглядит циклограмма выведения спутника.

20:28

Накануне Государственная комиссия приняла решение о заправке ракеты-носителя «Протон» и подтвердила утвержденное время старта. «Сегодня днем государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты космического назначения «Протон-М» с космическим аппаратом «Ямал-601», установленной 27 мая на стартовом комплексе площадки 200, к заправке компонентами топлива и подтвердила время ее пуска», - говорится в сообщении Центра имени Хруничева.

20:22

Это будет первый пуск ракеты «Протон-М» в 2019 году. Предыдущий запуск этого носителя состоялся 21 декабря 2018 года, когда «Протон-М» стартовал с Байконура с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России.

20:13

Старт намечен на 20:42 мск (17:42 UTC), в настоящее время на космодроме температура воздуха составляет +28 градусов.

20:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», этим вечером мы предлагаем вам вместе последить за запуском с Байконура ракеты-носителя «Протон», который должен вывести на орбиту телекоммуникационный спутник «Ямал-601».