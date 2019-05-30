«Небезопасно»: Пентагон отверг российские двигатели

Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещена кооперация для осуществления космических пусков. Об этом говорится в документах, размещенных на сервере Федерального реестра США.

Речь, однако идет не про введение запрета на нынешнее сотрудничество, а о запрете, который будет введен через несколько лет – с 31 декабря 2022 года. Как следует из опубликованного документа, его целью является запрет «на получение контрактов на коммерческие спутниковые услуги иностранными организациями,

если участие в таком контракте может нести недопустимый риск в области кибербезопасности».

В список стран, с которыми, таким образом, вводится запрет на космическую кооперацию, вошли помимо России, Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия.

«Новые запреты также вводятся в отношении спутников и ракет-носителей, используемых для спутниковых услуг, но эти запреты не применимы в отношении пусков, которые состоятся до 31 декабря 2022 года», — говорится в документе.

По мнению Ивана Моисеева, научного руководителя Института космической политики, в озвученном запрете не содержится сенсационной информации, поскольку ранее конгрессом США уже был принят закон о запрете космической кооперации с Россией.

«Там тоже говорилось о 2022 годе. Как это делается во всех странах – сначала принимается закон, потом министерства принимают подзаконные акты, которые их конкретизируют. Правда, кибербезопасность сюда не укладывается, поскольку конгресс принимал тот запрет по другим, политическим мотивам», — рассказал Моисеев «Газете.Ru».

В настоящее время основным направлением сотрудничества России с США в пусковой непилотируемой деятельности является поставка в Америку двигателей РД-180 для первых ступеней Atlas V, основной американской ракеты,

с помощью которой запускаются и военные, в том числе разведывательные космические аппараты.

Поставка этих двигателей в США, которая ведется еще с 1990-х годов, уже несколько лет является причиной жарких споров как в США, так и в России. Недавно про РД-180 вновь заговорил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «85 успешных пусков — это уникальная статистика. Несмотря на санкции, страна-родоначальник санкций продолжает покупать их», — похвалился он успехами завода «Энергомаш», производящего эти двигатели.

По мнению Моисеева, указанный запрет формально не распространяется на частные компании, однако может слать сигнал компаниям, у которых Пентагон покупает определенные услуги.

«Дело в то, что Пентагон большую часть своей информации, в том числе разведывательной, получает от частных компаний. К примеру, если ракетой Antares будут запущены спутники, снимающие поверхность Земли, то Пентагон может сказать – если вы используете для запусков ракетную технику (двигатели РД-180), то мы эти снимки у вас покупать не будем. Это такой длинный кривой ход», — считает Моисеев.

В феврале министерство энергетики США объявило ученым подведомственных лабораторий о запрете на совместные работы с коллегами из других стран, которые могут использовать наработки в США в особо чувствительных проектах.

В документе, распространенном от лица министерства, все штатные сотрудники, работники, исполняющие обязанности по временным контрактам и будущие грантополучатели обязуются заявлять о любом сотрудничестве с иностранцами из стран, кооперация с которыми нежелательна.

Работникам, поддерживающим такие связи, будет предложено оборвать их, либо уволиться, заявили в руководстве министерства.

Министерство энергетики известно тем, что ему подчиняются 17 национальных исследовательских лабораторий, которые занимаются широким спектром фундаментальных научных исследований, начиная от ядерной физики и заканчивая суперкомпьютерными вычислениями. «Эта мера принята для защиты американских национальных интересов и научной целостности, — заявил Дэном Бруйллэттом, первый заместитель министра энергетики США в интервью изданию. – Либо вы работаете на нас, либо на них».

Полный список стран, чьи ученые подпадают под запрет не приводился, однако источники в министерстве говорили, что речь идет о странах, представляющих угрозу США, в том числе Иран, Россию и КНДР.

В сентябре 2018 года в США назвали новый ракетный двигатель, который придет на смену российскому РД-180, при помощи которого уже долгое время в космос запускается ракета Atlas V. 27 сентября американский альянс United Launch Alliance объявил о том, что для новой ракеты семейства Vulcan выбран двигатель BE-4, разрабатываемый компанией Blue Origin американского миллиардера Джефа Безоса.

ULA – совместное предприятие государственных фирм Boeing и Lockheed Martin, альянс активно конкурирует с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска за осуществление государственных пусков в интересах национальной безопасности.

Однако уже много лет и в ближайшие годы альянс вынужден рассчитывать на поставку российских двигателей РД-180 при осуществлении этих пусков. Поэтому выбор нового частного подрядчика – вопрос не только технический, но и в условиях отношений между США и Россией, в большей степени политический.

И хотя решение о выборе подрядчика ожидалось давно, эксперты называют его важным. «Заявление, несмотря ни на что, важное, — говорил американский эксперт космической отрасли Билл Остров. – Тот факт, что Blue Origin смогли обойти такую признанную компанию, как Aerojet ... это важная победа для стартапа».

Вопрос с поставками в США российских двигателей РД-180 стал острой темой на фоне обострения отношений между странами весной 2014 года, после присоединения Крыма. Двигатели эти производятся НПО «Энергомаш» в Химках и покупаются Соединенными Штатами еще с 1990-х годов.

«Мы не сможем продолжать поставлять двигатели РД-180, если они будут использоваться США не в гражданских целях, а также не сможем продолжать регламентные работы по обслуживанию уже поставленных двигателей на территории США», — заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин в середине мая 2014 года.