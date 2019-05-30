«53 шрама на сердце Белоруссии»: 20 лет страшной давке в Минске

30 мая 1999 в Минске, в переходе станции «Немига», в давке погибли 53 человека, а более 150 получили увечья. Причиной катастрофы стал сильный дождь с градом, начавшийся около восьми вечера. В это время в окрестностях Дворца спорта подходил к концу праздник, организованным FM-станцией «Мир» в честь собственного двухлетия. Поучаствовать в розыгрыше призов от табачной компании, попить пива и послушать группу «Манго-Манго» собрались несколько тысяч минчан, преимущественно совсем еще юных.

При первых раскатах грома и каплях дождя те из них, кто находился вблизи станции метро «Немига», бросились искать укрытия в подземном переходе.

Люди брали метро практически штурмом, все напирая и напирая. Сквозь веселые возгласы и свист пробились крики боли. Люди падали под ноги все набегающей толпе. За считанные минуты в стометровый неширокий переход набилось более двух тысяч человек.

Фоторепортаж: 20 лет со дня трагедии в Минске __is_photorep_included12384229: 1

«Я была на каблуках и в какой-то момент упала лицом вниз, — рассказала пострадавшая в давке Елена Кмит. — Те, кто был сзади, продолжали идти вперед, от этого мое тело потихоньку сползало вниз. Постепенно на животе я проскользила второй пролет. Где-то за две-три ступеньки до низу остановилась. Подняться не получилось: на моих ногах кто-то лежал. А того человека прижимал другой.

Это чем-то напоминало принцип домино. Чем ниже меня пропихивали, тем больше лежащих людей я видела вокруг».

«Третий толчок, наверное, был самым сильным, — вспоминал участник тех событий Андрей Кригер. — Люди опять двинулись вперед. Дождь мне уже не грозил, так как я был под потолком перехода. Но последствия этого толчка на долгие годы останутся у меня в памяти, как и у всех тех ребят, что были рядом. Многие его не вспомнят уже никогда. Одновременно с толчком внутри перехода раздались крики, в этот раз уже ужаса. Всех охватила паника».

Кригеру удалось прорваться наружу только тогда, когда уже начали выносить потерявших сознание людей.

«Когда впервые стало известно о количестве погибших и пострадавших, у меня сердце сжалось в груди, на глазах появились слезы. Передо мной вновь встала картина в переходе со всеми своими мельчайшими подробностями, — говорил он. — Когда я пытался представить себе, что чувствовали ребята в центре давки, меня охватывал ужас. Я мог оказаться на их месте, и мое тело тоже выносили бы, возможно, уже мертвым. Но мне повезло, я остался жив. Ужасно, когда гибнут люди, гибнут в таком количестве, когда гибнут столько молодых ребят и так нелепо, глупо».

В результате давки погибло 53 человека, среди которых 40 девушек и два сотрудника милиции, пытавшиеся спасти людей. Большинство погибших — молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет. Только трем погибшим было более тридцати лет — 36, 47 и 61 год. Более 150 человек получили различные ранения.

Реанимационные отделения близлежащих больниц переполнились практически сразу. Только в одну из них больницу привезли более 60 раненых. Самое большое в Белоруссии реанимационное отделение в больнице скорой помощи, рассчитанное на 25 мест, приняло в эту ночь около 100 человек. Как рассказал один из санитаров, в первые полчаса людей привозили не только на полицейских машинах и каретах скорой помощи, но и просто на «легковушках» и микроавтобусах – по 8-10 человек в каждом.

«По оперативности сработали хорошо.

Тяжело было дальше: травмы, не совместимые с жизнью, больные, которых нельзя было спасти…

Но мы всех доставили в клиники. Врачи потом вспоминали: по дороге реанимировали пострадавших в состоянии клинической смерти, в больнице продолжали реанимировать. Но не всех удавалось спасти — несколько человек погибло в больнице», — вспоминал врач-реаниматолог Эдуард Козырев.

Большинство очевидцев считает, что трагедию могли бы предотвратить правоохранительные органы — разделить толпу на части, не пустить в метро людей, которые бросились туда прятаться от внезапной грозы с градом.

Родственники погибших неоднократно подавали в суды иски на городские власти, милицию, радиостанцию «Мир» и продюсерский центр ООО «Класс-клуб ДК», которые в тот день отвечали за организацию и обеспечение порядка на празднике. Однако иски были отклонены судами разных инстанций

«Мы все еще задаем вопрос в никуда: кто виноват? Мы так думаем, что все виноваты. Медицина не спасла, власти плохо организовали, милиция не защитила. И это так. Суд даже нас не поддержал», — говорит мать одной из погибших в давке девочек.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указом объявил 1 и 2 июня днями траура.

Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Ермошин написал заявление об отставке на имя Лукашенко, но глава государства его отставку не принял.

Долгое время после трагедии подземный переход был своеобразным местом паломничества для близких друзей и родных погибших: люди вешали на стенах портреты, иконы, тексты молитв, зажигали свечи в память о жертвах.

На месте трагедии, около входа на станцию метро «Немига», 30 мая 2002 года был установлен мемориал в виде 53 цветков из бронзы (40 роз и 13 тюльпанов по количеству погибших женщин и мужчин), раскиданных по метафорическим ступеням с надписью «53 рубцы на сэрцы Беларусi. 30 мая 1999 года», а также маленькая часовня с металлической плитой внутри.

Белорусский скульптор Владимир Жбанов посвятил этой трагедии свою скульптуру «Девочка с зонтом», установленную в Михайловском сквере.