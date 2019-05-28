«Били всех»: кто утопил вертолет, полный детей

«Валико, восемь было, один баран куда делся?» — с этой известной фразы начинался культовый советский фильм «Мимино», в котором одним из главных героев помимо Вахтанга Кикабидзе и Фрунзика Мкртчяна выступил известный советский вертолет Ми-2. Это один из самых массовых вертолетов в мире (свыше 5400 единиц), который выпускался в Польше и до сих пор используется во многих странах.

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Паспортная вместимость этого вертолета действительно составляла всего восемь человек — один пассажир справа от пилота и семь мест в пассажирской кабине, поэтому человеку, знакомому с ним, сложно представить себе 28 человек, загруженных в эту тесную машину.

Однако именно столько пассажиров оказались в вертолете ровно 50 лет назад, когда с Ми-2, исправно трудившимся на местных авиалиниях СССР уже восемь лет,

произошла первая и самая крупная по числу жертв авиакатастрофа.

Случилось это вечером 29 мая 1969 года в Олекминском районе Якутской АССР, у поселка Даппарай. Поселок находится на берегу реки Лена, напротив него — протяженный остров Кыллах.

Весной 1969 года из-за паводка произошло подтопление острова Кыллах, его жители были временно эвакуированы на другой берег, в село Даппарай. Когда вода спала, людей было решено вернуть обратно на остров при помощи вертолета.

В тот день в районе работал Ми-2 Маганского Объединенного авиаотряда Укутского управления гражданской авиации под управлением командира Бориса Ипполитова и штурмана Анатолия Нечаева.

Экипаж Ипполитова выполнял полеты по патрулированию лесов и обслуживанию районной паводковой комиссии. Днем вертолет пять раз летал по району для определения точек будущего бомбометания по затору льда в районе острова Кыллах. После этого по заданию паводковой комиссии экипаж был направлен на работы по переправке ранее вывезенного населения из Даппарая.

Вертолет приземлился у берега Лены, и командир приказал штурману контролировать посадку людей, не допускать их приближение к хвостовому винту, и разрешил посадить в вертолет одного взрослого и не более 15 детей дошкольного возраста. Однако Нечаев за посадкой не следил и не сообщил руководившим операцией милиционерам о максимальной загрузке вертолета. Несмотря на то, что в вертолете оказались трое взрослых и 19 детей и машина взлетела со значительной перегрузкой, полет закончился благополучно.

Отсутствие контроля за посадкой перед вторым рейсом привело к тому, что в вертолет набились уже

26 пассажиров — 7 взрослых и 19 детей. Перегрузка составила 475 кг.

Вертолет с трудом оторвался от земли, завис на высоте полуметра, развернулся и начал набирать скорость в сторону реки, до которой было всего 12 метров.

Долетев до обрыва, вертолет потерял так называемую воздушную подушку, — эффект, хорошо знакомый всем вертолетчикам. Он заключается в увеличении подъемной силы вблизи поверхности земли благодаря уплотнению воздуха под несущим винтом.

Потеряв таким образом часть подъемной силы, вертолет просел, задев хвостовым винтом за берег реки, в результате чего винт разрушился. Машина начала вращаться влево, рухнула на лед, опрокинулась на левый борт и спустя 10 минут затонула.

В результате погибли 25 пассажиров вертолета: 6 взрослых, 8 школьников и 11 детей дошкольного возраста.

Ипполитову и Нечаеву удалось покинуть тонущий вертолет, также спаслась еще одна женщина, по неподтвержденным данным, она была воспитателем местного детского сада.

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Известно, что Ипполитов был молодым пилотом, четыре года назад закончил Сасовское летное училище и имел налет 1976 часов, из них на самолете Як-12 1168 часов, на вертолете Ми-1 705 часов, а самостоятельный налет на Ми-2 — всего 7 часов.

«Расследованием установлено, что за время учебы в летном училище и работы в ЯУГА пилот подвергался серьезным дисциплинарным взысканиям (выговор за употребление спиртных напитков и снятие с летной работы за посадку вне полосы)», — говорилось в материалах дела.

Кроме того, установлено, что Ипполитов по «своим деловым и моральным» данным вообще не мог привлекаться к самостоятельным вылетам, а его подготовка проведена с нарушениями, однако посылать на такие работы было просто некого — пилотов не хватало.

Непосредственной причиной авиакатастрофы стало грубое нарушение экипажем требований наставлений по производству полетов, выразившееся в недопустимой перегрузке и выборе неверного направления взлета. О дальнейшей судьбе экипажа и уцелевшей женщины достоверно не известно.

На одном из якутских интернет-форумов приводятся воспоминания очевидцев трагедии. Одни говорят, что пилотов заставляли взлетать с перегрузом местные жители чуть ли не под угрозой оружия, другие — что выжившим пилотам едва удалось избежать линчевания на берегу от обезумевших родителей.

«А спасшуюся воспитательницу сильно после этого невзлюбили, и она была вынуждена переехать в другую деревню, — написал один из пользователей. — Били всех, и пилотов, и воспитательницу».

Как бы то ни было, известно, что пилот до суда не дожил, он умер при невыясненных обстоятельствах во время следствия (в 80-е годы ходили слухи, что покончил с собой), а штурман был осужден на восемь лет.

Это крушение стало одной из крупнейших вертолетных катастроф в СССР, похожая случилась 14 декабря 1992 года, когда при эвакуации из осажденного абхазского города Ткуарчал в сбитом вертолете Ми-8 погибли свыше 80 человек, преимущественно дети.