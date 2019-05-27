Продразверстка и контрреволюция: как свирепствовали ВОХР

100 лет назад в РСФСР были созданы войска внутренней охраны республики — ВОХР. После череды преобразований на их базе появятся внутренние войска НКВД и затем МВД СССР, преемницей которых условно можно считать современную Росгвардию.

ВОХР, о которых пойдет речь в этой заметке, не стоит путать с имевшей аналогичную аббревиатуру и существовавшей вплоть до XXI века военизированной ведомственной и вневедомственной службой охраны.

Иными словами, сотрудники данного подразделения столетней давности не тождественны охранникам-вохровцам из произведений Александра Солженицына и Сергея Довлатова. Сфера использования ВОХР сузится почти исключительно до охраны заключенных после окончания основной фазы Гражданской войны. Такое положение вещей сохранится до Великой Отечественной.

Изначально войска внутренней охраны республики были ответственны не только за охрану мест лишения свободы, но и за оборону особо важных объектов, пресечение так называемой контрреволюционной деятельности, охрану железных дорог и путей сообщения, сопровождение грузов.

В конце весны 1919 года перспективы режима большевиков еще не были точно определены. Во многих структурах военного толка царила неразбериха. Разрушив до основания силовой блок царской эпохи, новая власть продолжала создавать свой собственный: как достаточно быстро стало понятно Владимиру Ленину и другим деятелям ЦК РКП (б) и Совнаркома, военизированные части оказались необходимы не только на внешнем фронте, но и для поддержания порядка внутри страны, на что у милиции не хватало собственных сил.

Отсутствие единого командования частями специального назначения отрицательно сказывалось на общей ситуации, приводя к дублированию задач с другими подразделениями и распылению сил.

Инициатором появления ВОХР выступил председатель ВЧК и нарком внутренних дел Феликс Дзержинский, предложивший объединить все войска вспомогательного назначения, выполнявшие задачи по охране тыла Советской России, в единые войска внутренней охраны республики. Соответствующее решение было закреплено постановлением Совета рабочей и крестьянской обороны (СРКО) от 28 мая 1919 года «О войсках вспомогательного назначения».

Вновь учрежденные ВОХР передавались в ведение НКВД и распределялись по территории страны в соответствии с секторами, обычно совпадавшими с территорией военных округов. Сектора дробились на районы, определявшиеся границами губерний. Каждый район обслуживался своей бригадой. Бригады ВОХР создавались поэтапно. Старшие подразделения являлись костяком соединения и отличались наибольшей боеспособностью.

Центральным органом управления стал штаб войск ВЧК, переименованный в штаб ВОХР и осуществлявший управление через штабы секторов. Во главе управления сектора стоял начальник, который по аналогии с центром имел двух помощников – от Наркомпрода и Наркомпути. Первый сектор войск ВОХР, Московский, был образован 18 июня, второй, Петроградский, — 27-го.

В состав каждого сектора вошли несколько стрелковых бригад. Численность ВОХР, согласно постановлению СРКО, устанавливалась в 120 тыс. человек.

Первым начальником ВОХР стал Константин Волобуев, один из немногих членов коллегии ВЧК времен Гражданской войны, кому посчастливится пережить сталинские репрессии — он скончается в 1942 году от сыпного тифа.

К августу войска внутренней охраны состояли из 35 отдельных бригад, объединявших 1 полк, 151 батальон, 8 эскадронов, 6 батарей, 20 рот. Общее руководство осуществлял Военный совет под руководством Дзержинского, руководство партийно-политической работой — управление помощника начальника войск по политчасти.

«В случаях особой надобности войска внутренней охраны обязаны выполнять боевые задания, отдаваемые начальниками гарнизонов в тыловых частях, а в фронтовой полосе — соответствующих фронтовых органов.

О каждом таком случае должно быть доведено до сведения штаба войск внутренней охраны»,

— уточнялось в тексте постановления, подписанного председателем СРКО Лениным.

По прошествии времени функции ВОХР значительно расширились, включив в себя не только борьбу с противниками советской власти внутри страны и охрану важных государственных учреждений и предприятий, но и изъятие излишков хлеба у кулаков — в этом бойцы войск внутренней охраны заменили продармейцев, — и нейтрализацию мешочников.

Являясь резервом Красной армии, отряды ВОХР приняли участие в событиях Гражданской войны, особенно в критические для красных моменты. Так, в 1919-1920 годах они сражались с представителями Белого движения — конницей генерала Донской армии Константина Мамантова во время ее прорыва к Орлу и Тамбову и Северо-Западной армией генерала Николая Юденича при ее походе на Петроград, а также с повстанцами Нестора Махно на Украине и Александра Антонова на Тамбовщине. На определенном этапе борьба с повстанческим движением стала главной целью ВОХР:

после ликвидации угрозы потребность в тысячах бойцов отпала, и структура подверглась реформированию.

Батальоны ВОХР, как правило, состояли из местных уроженцев, зачастую — принудительно мобилизованных. Это отражалось на их боеспособности. Распространены были случаи, когда бойцы — правда, скорее в единичном порядке — бежали при отправке части на фронт. Отрядам ВОХР, задействованным в ловле дезертиров, выдавали фронтовой паек.

В сентябре 1920-го войска внутренней охраны республики вошли в состав сформированных войск внутренней службы (ВНУС) на правах самостоятельных конвойно-караульных частей. Отныне ВОХР становились частью ВНУС, на которую возлагались исключительно охранные функции.

Параллельно с войсками внутренней охраны функционировала структура со схожими полномочиями, но подконтрольная партии. Еще до учреждения ВОХР, 17 апреля 1919 года, ЦК РКП (б) принял постановление о создании частей особого назначения — ЧОН, на которые возлагались функции по «оказанию помощи органам советской власти в борьбе с контрреволюцией». Инициатива подразумевала появление у большевиков собственной вооруженной силы. Предполагалось, что бойцы ЧОН — коммунары — будут выполнять любые задания партии, в том числе на таких направлениях, где военнослужащие Красной армии могли испытывать сомнения – например, по поводу моральной подоплеки дела.

Части особого назначения широко использовались во время Гражданской войны и далее в 1920-х годах для силовой поддержки продотрядов в период продразверстки, подавления крестьянских восстаний и выступлений в регулярных войсках.

Антисоветская агитация, подпольные организации противников большевистской власти — все это также подпадало под юрисдикцию ЧОН.

Нередко они заходили на одно «поле деятельности» с ВЧК. В таких случаях возникали конфликты. В партийной верхушке, как известно, многие побаивались зловещего ведомства Феликса Дзержинского, который, к тому же, в марте 1919 года забрал под свой контроль еще и НКВД. Чоновцы несли караульную службу «у особо важных объектов», отлавливали дезертиров, выявляли и изолировали так называемых пораженцев. В прямое противостояние организованным силам антибольшевистского толка, например, армиям Белого движения, они, как правило, не вступали. В отдельных операциях принимали участие отряды ЧОН, собранные в прифронтовой зоне.