«Мало доказательств»: ВОЗ сочла игроманию болезнью

Всемирная организация здравоохранения признала игровое расстройство и переутомление заболеваниями. Они вошли в 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), которую приняли в ходе 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года, сейчас со списком болезней можно ознакомиться на сайте ВОЗ.

Согласно новым критериям, человек считается заболевшим, если

игры начинают так или иначе негативно влиять на его жизнь, становятся впереди прочих жизненных интересов, а также вызывают нарушения в семейной, социальной, образовательной, профессиональной или иных сферах жизни.

Еще одним аспектом сочли плохой контроль над игровым временем, а также приоритетность игр даже после того, как возникают негативные последствия. Для постановки диагноза симптомы должны сохраняться на протяжении года, но он может быть поставлен и раньше, в зависимости от их выраженности.

«Модель поведения достаточно серьезна, она приводит к значительному ухудшению в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной и других важных областях жизни», — сказано в пояснении ВОЗ.

Мировая игровая индустрия отреагировала резкой критикой. В заявлении, подписанном организациями из Великобритании, Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Южной Африки и Бразилии, содержится призыв к ВОЗ «переосмыслить» это решение.

«Диагноз не основан на достаточно веских доказательствах, чтобы оправдать его включение в один из наиболее важных нормотворческих инструментов ВОЗ,

— говорится в заявлении. — Мы обеспокоены тем, что ВОЗ пришли к такому решению без согласия академического сообщества. Последствия сегодняшних действий могут оказаться далеко идущими и причинить вред тем, кто действительно нуждается в помощи».

И действительно, у ученых нет единого мнения о том, следует ли признать игроманию официальной болезнью. Когда появились первые подобные предложения, авторы одной из статей в журнале Journal of Behavioural Addictions призвали ВОЗ «проявить осторожность» и отложить классификацию. Они отмечали, что существует «слабая научная основа для включения игромании в список расстройств», но были согласны с тем, что необходимы дополнительные исследования.

«Мы согласны с тем, что есть люди, чье увлечение видеоиграми приводит к жизненным проблемам, — писали они. — Мы считаем, что понимание этой группы населения, а также характера и серьезности проблем, с которыми они сталкиваются, должно стать предметом внимания будущих исследований. Однако переход от исследований к включению игромании в список расстройств требует гораздо более сильной доказательной базы, чем мы имеем в настоящее время. Доказательная база должна быть максимально обоснованной, поскольку существует реальный риск злоупотребления диагнозами».

Основной аргумент против включения игровой зависимости в список расстройств в том, что за этим диагнозом могут скрываться другие проблемы, например, депрессия и социофобия.

Игровые компании, такие как Microsoft, заявляют, что, хотя они считают, что необходимы дополнительные исследования, отрасль несет «большую ответственность» за решение проблем, связанных с игровой зависимостью, указывая на доступные инструменты борьбы с ней — например, родители могут ограничивать время, которое дети проводят у экрана.

Генеральный директор Sony Кенитиро Йосида заявил, что отрасли необходимо «отнестись к этому серьезно и принять контрмеры».

Также отдельный подраздел в проекте МКБ-11 отведен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), или переутомлению.

В десятой версии классификации, переутомление рассматривалось как «фактор, влияющий на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения». В новой классификации СЭВ помещен в раздел «Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости» и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой.

В отдельный вид психических расстройств теперь выделяется дисморфофобия, когда человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. А также синдром нарушения целостности восприятия собственного тела - психическое расстройство, в результате которого в целом здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.