Смена пьедестала: Шухевич вместо Ленина

Памятник первому председателю советского правительства Владимиру Ленину снесли в Сморгони Гродненской области Белоруссии. Как сообщает newgrodno.by, монумент возвышался на центральной площади города перед зданием райисполкома с 1972 года. Согласно изначальному плану, изваяние должно было вернуться на свое место после реконструкции. Однако позднее коммунальщики демонтировали и пьедестал. Если верить сообщениям белорусских СМИ, памятник Ленину уже не будет восстановлен, а саму площадь ждет капитальная перестройка.

Ситуация с монументом в провинциальной Сморгони спровоцировала немало шума в белорусском и украинском сегментах интернета. Ранее памятники Ленину в Белоруссии еще не сносили, или, по крайней мере, такие случаи не были известны широкой публике. Поэтому демонтаж на Гродненщине некоторые уже назвали началом негласной декоммунизации страны – по примеру соседней Украины.

Впрочем, снос памятника мог быть вызван сугубо практическими целями. Он не был внесен в государственный реестр историко-культурных ценностей, а в последние годы плохо выглядел и постепенно разрушался.

«Этот памятник не представляет никакой архитектурной или иной ценности.

Он сделан из цемента, который со временем стал разрушаться. Было два варианта. Или покрывать памятник металлом, что очень дорого, — и думаю, люди бы не поняли, если бы мы потратили деньги на это. Сегодня есть более востребованные сферы, где нужны бюджетные деньги. Или — делать формовку из цемента», — приводит слова начальника отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анны Джумковой nn.by.

close Svaboda.org (RFE/RL)

Впервые памятник Ленину был уничтожен в Сморгони немцами в июле 1941-го. Предположительным автором статуи 1972 года является известный советский скульптор-монументалист Сергей Меркуров, прославившийся созданием гигантских статуй вождя мирового пролетариата в Ереване, Дубне и Москве.

Местные жители, между тем, дискутируют в интернете по поводу будущего устройства центральной площади. По мнению одного из них, место Ленина мог бы занять памятник руководителю шляхетского восстания 1863-1854 годов Кастусю Калиновскому или его «коллеге» по борьбе поляков против Российской империи Тадеуша Костюшко, которые якобы «внесли свой вклад в развитие республики и региона и борьбе за ее независимость».

Расположенная в 110 км к северо-западу от Минска Сморгонь в разное время принадлежала известным литовским династиям Зеновичей, Радзивиллов и Пшездецких. При отступлении в 1812 году Наполеон бросил здесь свою армию, передав командование ее остатками маршалу Мюрату, а сам бежал в Париж.

Одновременно в украинском Ивано-Франковске открыли памятник одному из самых известных нацистских пособников, заместителю командира спецподразделения абвера «Нахтигаль» и командующему Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России) (УПА, запрещена в России) Роману Шухевичу, который считается ответственным за массовое истребление поляков, евреев и нелояльных националистам украинцев в годы Второй мировой войны.

«Роман Шухевич в Ивано-Франковске не нуждается в лишних представлениях.

Тем более странно, что до этого в нашем городе не было достойного памятника ему. Этот монумент — предостережение врагам и знак для всей Украины, что нация помнит своих героев», — заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Помимо него в торжественной церемонии приняли участие ветераны УПА, представители духовенства, общественные деятели, а также сотрудники и учащиеся школы-гимназии №2, около здания которой и был открыт памятник.

Погибший в 1950 году в результате проведенной сотрудниками МГБ СССР и военнослужащими советской армии спецоперации Шухевич в январе 2010-го посмертно удостоился звания Героя Украины от тогдашнего президента страны Виктора Ющенко. Однако в апреле того же года Донецкий окружной админсуд лишил экс-члена бандеровской Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) данного статуса на основании отсутствия у него украинского гражданства, а Высший административный суд в 2011 году оставил это решение в силе.

Год назад, в конце мая 2018-го, памятник Шухевичу установили в Хмельницком.

А в январе текущего года в лесу под Рогатином Ивано-Франковской области местными жителями был случайно обнаружен бидон с учебником истории и документами УПА середины 1940-х годов.

Как пояснили тогда представители городских властей, найденные на глубине 15-20 см материалы содержат данные о деятельности УПА на территории Львовской и Тернопольской областей и, скорее всего, были переданы для Шухевича. Среди находок оказался шарж главнокомандующего УПА, документы советского образца, плакат на чешском языке, протоколы, финансовая отчетность и кассовая документация.

Ранее в мае Служба внешней разведки Украины (СВРУ) рассекретила документы о деятельности Украинской народной республики (УНР). Впервые был открыт доступ к примерно 350 эксклюзивным материалам, в том числе касающимся убийства главного атамана войска и флота УНР Симона Петлюры в 1926 году.