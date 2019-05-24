«Спутники в режиме онлайн»: Маск провел в космос интернет

Ракета Falcon 9 американской частной компании Space X в ночь на пятницу вывела в космос целую группу из шестидесяти спутников связи.

Старт состоялся в 5.30 мск с 40-й площадки космодрома во Флориде, сообщается, что спустя час все спутники были успешно доставлены на орбиту.

Старт этот в некотором плане исторический, американский миллиардер Илон Маск запустил на околоземную орбиту первую партию аппаратов, призванных совершить революцию в обеспечении жителей Земли широкополосным доступом в интернет.

«Все 60 спутников (миссии) Starlink находятся в режиме онлайн, — написал Маск. — Развертывание солнечной батареи ожидается в ближайшее время».

Каждый аппарат имеет массу 227 кг. В его составе одна антенна с высокой пропускной способностью и одна солнечная батарея для питания. Для полной автономности на орбите каждый спутник снабжен своим двигателем Холла, рабочим телом в котором выступает газ криптон. Эти двигатели позволят спутникам поддерживать свою орбиту, положение на ней, а главное — самим сходить с орбиты в конце работы.

Запуск аппаратов несколько раз отменялся с начала мая — то из-за сильных ветров в верхних слоях атмосферы, то из-за необходимости технической проверки аппаратов.

Накануне одного из несостоявшихся пусков в ходе общения с прессой Илон Маск приоткрыл планы своей компании. По его словам,

Starlink призван собирать средства для реализации более грандиозных проектов по освоению Марса.

В планах Маска создание орбитальной группировки, которая сможет поставлять услуги интернета в труднодоступные и удаленные районы Земли, не обеспеченные проводной связью. В будущем эта группировка спутников должна составить 12 тыс. аппаратов, однако в ходе первой фазы развертывания группировки на околоземную орбиту будет выведено четыреста спутников.

По словам Маска, для значительного покрытия земной поверхности сигналом требуется провести 12 запусков по 60 спутников. В компании уточняют, что эти первые 60 спутников должны обеспечить проверку работоспособности всех систем, на основе опыта их эксплуатации будет принято решение об усовершенствовании дальнейших серий.

60 спутников, плотно «упакованных» под головным обтекателем ракеты — небывалый для компании Space X опыт. Общая масса выводимой нагрузки составляет более 18 тонн — это больше, чем когда-либо в истории компании при запусках ракет Falcon 1, Falcon 9 или Falcon Heavy.

Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falсon 9 вывела на орбиту два тестовых спутника — Tintin-A и Tintin-B. Ранее SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink

в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.

Успешный пуск первой серии спутников для обеспечения Земли интернетом состоялся в сложный для Space X период. В апреле серьезной неприятностью для Илона Маска стал взрыв на испытаниях пилотируемого корабля Dragon, который впервые побывал в космосе в марте этого года.

Авария во время наземного испытания пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon-2), как свидетельствуют первоначальные данные, произошла во время активации системы двигателя SuperDraco, но SpaceX по-прежнему уверена в надежности самих двигателей, заявил вице-президент компании Ханс Кенигсманн на пресс-конференции, передает CNN.

Кроме того, Кенигсманн сообщил об уничтожении космической капсулы корабля, которая должна была использоваться в первом пилотируемом орбитальном полете компании.

«На стендовой установке мы закончили тесты двигателей Draco… во время двух заходов, каждый по пять секунд, и они прошли очень хорошо. И затем, прямо перед запуском двигателей SuperDraco произошла аномалия, и корабль был уничтожен», — сообщил он.

SuperDraco — жидкостный ракетный двигатель, разработанный SpaceX. Восемь двигателей SuperDraco, установленных на корабле Dragon 2, используются в качестве системы аварийного спасения, а также для управляемой посадки корабля. Система аварийного спасения необходима, чтобы при возникновении угрозы жизни экипажа на последних минутах перед стартом и первых минутах полета оторвать корабль от аварийной ракеты, увести его в сторону и обеспечить мягкую посадку.

Американские эксперты опасаются, что авария при испытании заставит отложить первый пилотируемый запуск Dragon к МКС,

который должен был лишить Роскосмос монополии на доставку космонавтом и астронавтов к станции.

Запуск корабля планировался на июль 2019 года, но теперь, по всей видимости, его придется отложить как минимум на несколько месяцев. Кенигсманн отметил, что дата запуска будет зависеть от того, как будет продвигаться расследование.