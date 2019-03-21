В чем секрет? Почему ФСБ прячет дело Колчака

ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака, сообщает «Коммерсант». Но исследователи не смогут ознакомиться с ним, так как адмирал, расстрелянный без суда, не был реабилитирован.

Правозащитная группа «Команда 29» намерена через суд получить доступ к материалам дела.

Обнародование документов поднимет в обществе дискуссию о том, на каких основаниях адмирал был отправлен на смерть, говорит добившийся решения от ФСБ житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков.

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В сентябре 2018 года Остряков направил в спецслужбу запрос о рассекречивании, указав, что часть информации из дела уже излагалась ранее в Смоленском районном суде Санкт-Петербурга по делу о демонтаже мемориальной доски адмирала и опубликована на сайте суда. В ноябре Центральный архив ФСБ России сообщил ему, что материалы дела переданы для экспертной оценки. А в этом году заместитель начальника Центрального архива ФСБ России Николай Иванов уведомил Острякова:

«Сообщаем, что указанное дело рассекречено в установленном порядке». Вместе с тем в архиве подчеркнули, что доступ к делам лиц, подвергшихся политическим репрессиям, но не реабилитированных, ограничен.

Зампред совета научно-просветительского центра «Мемориал» Никита Петров сообщил изданию, что в стране давно существует проблема доступа к делам нереабилитированных репрессированных. По его словам, «в законах вообще нет запрета на ознакомление с делами в зависимости от того, были ли люди реабилитированы или нет», но при отказе в доступе к архивным документам суды обычно ссылаются на пункт 5 приказа Минкульта, МВД и ФСБ от 25 июля 2006 года №375/584/352. В нем указано, что на обращения граждан по поводу доступа к материалам нереабилитированных «выдаются справки о результатах пересмотра».

У юристов правозащитной группы «Команда 29», которые представляют интересы Острякова, есть варианты дальнейших действий. «Первый вариант — послать в ФСБ запрос на ознакомление с материалами дела, получить отказ и обжаловать его. Второй — оспорить отказ в реабилитации адмирала Колчака. Мы можем подать ходатайство о пересмотре решения Забайкальского окружного военного суда за 1999 год, так как адмирал был убит по политическим причинам»,— сообщил изданию юрист «Команды 29» Максим Оленичев.

Петров отметил, что нереабилитированными жертвами репрессий стали сотни тысяч человек.

«Дело Колчака — это вопиющий пример. Сколько ждать, чтобы с ним ознакомиться? 100 лет? 300 лет?» — добавил он.

В 1999 году Забайкальский окружной военный суд решил, что Колчак не стал защищать от террора гражданское население на территории, занятой его войсками, и не реабилитировал адмирала, который не был осужден. Позднее Конституционной суд постановил, что дело нуждается в пересмотре с участием стороны защиты.

В годы Гражданской войны Александр Колчак стал лидером Белого движения. 4 ноября 1918 года был назначен министром обороны новообразованного Всероссийского временного правительства.

18 ноября, после военного переворота в Омске, адмирал, благодаря своему огромному авторитету, был провозглашен «верховным правителем Российского государства». В этом качестве его признали правительства стран Антанты и США, но отношения с союзниками не складывались. Главной целью Колчака стала вооруженная борьба с большевиками, однако ему также приходилось обуздывать союзников в их посягательствах на суверенные права России.

В январе 1920 года командование Чехословацкого корпуса задержало его во время отступления и передало большевикам. В ночь на 7 февраля 1920 года в Иркутске Колчак был расстрелян без суда решением Иркутского военно-революционного комитета.

9 марта 2019 года после продолжительной болезни скончался внук Колчака, Александр Ростиславович Колчак. Ему было 85 лет.

Сын Колчака вместе со своей матерью покинул Россию в 1919 году. Сначала они переехали в Румынию, а потом поселились во Франции.

Александр Ростиславович Колчак родился в 1933 году. Он окончил Сорбонну, некоторое время работал в качестве карикатуриста и был джазовым музыкантом.

Ранее «Коммерсант» рассказал историю исследователя Сергея Прудовского, которому управление ФСБ по Москве и Московской области отказалось выдать протокол заседания особой «тройки» НКВД с информацией об осужденных в 1937–1938 годах. Ведомство указало, что в документах есть конфиденциальные данные, распространение которых ограничено «по служебной необходимости»: речь идет о фамилиях членов «тройки».