От депрессии и сердца: какие таблетки пропадут в России

В Россию перестанут поставляться сразу три жизненно необходимых лекарства японской фармкомпании Takeda. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Речь идет об антидепрессанте «Амитриптилин Никомед», противомикробном препарате «Метронидазол Никомед» и «Атенолол Никомед» для сердечно-сосудистой системы.

По сообщению Росздравнадзора, прекращение поставок в Российскую Федерацию препаратов связано с глобальным пересмотром продуктового портфеля компании «Такеда», а также необходимостью переоснащения производства для выпуска данных лекарственных средств.

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«Вышеперечисленные лекарственные препараты будут поставляться па территорию Российской Федерации до aпреля 2019 года, планируемая дата отзыва регистрационных удостоверений - январь 2024 года», — говорится в уведомлении компании «Такеда». При этом решение о точной дате отзыва будет принято в соответствии с наличием остатков лекарственных препаратов на российском рынке.

Росздравнадзор уточняет,

что в России зарегистрировано значительное число лекарственных препаратов амитриптилина, атенолола и метронидазола отечественных и зарубежных производителей.

В начале марта Росздравнадзор объявил о намерении изъять из оборота лекарственный препарат «Эриспирус», содержащий вещество фенспирид. «Эриспирус» — противовоспалительный бронхорасширяющий перепарат. Он рекомендуется при астме и инфекциях верхних дыхательных путей.

Его действующее вещество — фенспирид, ранее признанный опасным для сердца.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо ЗАО «Сандоз» об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эриспирус (МНН: Фенспирид), таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг» и «Эриспирус (МНН: Фенспирид), сироп 2 мг/мл», — сообщало ведомство.

«Учитывая потенциальный риск для пациентов в связи с удлинением интервалов QT на электрокардиограмме, после публикации данной информации Компанией «Лаборатории Сервье» в отношении лекарственных препаратов «Эреспал, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 МП» и «Эреспал, сироп 2 мп» (МНН - Фенспирид), Компания провела внутреннюю оценку ситуации и медицинскую оценку рисков для препаратов Компании, указанных выше. В ходе медицинской оценки рисков было установлено, что при приеме препаратов Компании не было зафиксировано нежелательных явлений, связанных с удлинением интервала QT», — отметили представители ЗАО «Сандоз».

Тем не менее, в качестве предупреждающей меры компания инициировала добровольный отзыв регистрационных удостоверений для таблеток и сиропа «Эриспирус».

Представители компании рекомендуют специалистам здравоохранения остановить назначение и отпуск препарата пациентам и информировать тех об альтернативной терапии.

«Эриспирус» стал уже третьим препаратом от кашля, отзываемым с российского рынка на протяжении последнего месяца. Ранее сообщалось об отзыве препаратов «Эреспал» и «Эпистат», содержащих фенспирид, так как они могут повлиять на здоровье сердца.

14 февраля стало известно об отзыве из обращения французского препарата «Эреспал», вызвавшего вопросы у французских властей. «Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо представительства АО «Лаборатории Сервье», Франция, об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эреспал»... в связи с неблагоприятным соотношением «польза — риск» при применении данных препаратов», — говорилось в документе Росздравнадзора.

При этом территориальным органам Росздравнадзора необходимо обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий указанных лекарственных препаратов — речь идет о таблетках, покрытых пленочной оболочкой, и сиропе 2 мг/мл.

Ранее французские надзорные органы постановили изъять из обращения лекарственные препараты, содержащие фенспирид. «Эреспал», или фенспирид — бронхорасширяющее лекарственное средство, в основном используется при бронхиальной астме. Также рекомендовано при острых фарингитах, ларингитах и других респираторных инфекциях верхних дыхательных путей.

В России «Эреспал» внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС).