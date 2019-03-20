Удачно подсел: как пилот-безбилетник спас Boeing

Американские СМИ раскапывают все новые детали, проливающие свет на две авиакатастрофы Boeing 737 Max 8, которые вызвали кризис в мировой гражданской авиации, и привели к отказу от использования этих самолетов в большинстве стран. Эти события последовали после недавней катастрофы лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.

Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX.

Внимание экпертов, следователей, и авиационных властей разных стран привлекла схожесть последней авиакатастрофы с крушением такого же новейшего самолета индонезийской авиакомпании Lion Air 29 октября 2018 года. Он упал в Яванское море спустя 13 минут после взлета.

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Расшифровка данных с самописцев тогда показала, что в полете индонезийский экипаж более двадцати раз предотвращал опускание носа самолета, которое вызывала автоматическая система, установленная на этом новом типе самолета. Речь идет о системе MCAS (maneuvering characteristics augmentation system). На прежних версиях своих самолетов Boeing ее не устанавливал, а о том, что она теперь есть на самолетах семейства MAX корпорация уведомила авиакомпании лишь после трагедии в Индонезии.

Ранее уже было известно, что у самолета, разбившегося в Яванском море, были аналогичные проблемы с управлением за сутки до рокового полета, однако тогда другому экипажу удалось справиться с ситуацией, завершить рейс из Бали в Джакарту и доложить о неисправности наземным службам.

Однако новые подробности того инцидента накануне катастрофы указывают на то, что крушение могло случиться на сутки раньше, и от гибели лайнер спас только счастливый случай. Точнее – не входивший в состав экипажа профессиональный пилот,

который по счастливой случайности летел в кабине экипажа, сидя на откидном кресле.

Deadhead – так называют на авиационном сленге пассажиров самолета, который по каким-либо причинам не платит за перелет, или членов экипажа, летящих в качестве пассажира в салоне либа в кабине экипажа, когда требуется их отправка в другой аэропорт.

Когда экипаж столкнулся со сложностями в управлении, этот пилот вовремя распознал проблему и подсказал командиру, как отключить злополучную систему MCAS и спасти тем самым самолет, выяснил Bloomberg со слов двух источников, знакомых с ходом расследования индонезийской катастрофы.

В нужный момент он подсказал отключить электромотор, двигающий стабилизатор самолета, что помогло справиться с неуправляемым пикированием, вызванным системой MCAS.

В компании Lion Air отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. «Все данные и информация, что у нас есть по полету и самолету, мы передали в комитет. Мы не можем на данном этапе дать дополнительных комментариев в свете продолжающегося расследования инцидента», — заявил представитель компании.

Как известно, спустя сутки этот же самолет, под управлением уже других пилотов из-за аналогичного отказа рухнул в море. На борту самолета находились 189 человек, никто из них не выжил.

Новые обстоятельства неслучившегося крушения позволяют по-новому взглянуть на то, как ранее одним пилотам 737 Max удавалось справиться с системой MCAS и избежать крушения, а другие не могли найти решения совладать с ней, и их самолеты разбивались.

Кстати, о присутствии в кабине третьего пилота в предварительном отчете Национального комитета по безопасности транспорте Индонезии, выпущенном 28 ноября, не упоминалось. В нем указывалось о нескольких неисправностях этого борта на предыдущих рейсах и о том, что должного ремонта он не проходил.

Сегодня к поведению системы MCAS, способной при отказе датчика угла атаки погубить самолет, и вопросам сертификации самолета Boeing 737 Max 8 в США приковано пристальное внимание следователей.

С критикой в адрес этого «новшества» ранее выступил и известный пилот Boeing 737 Денис Окань. Однако, по его словам, отключение электромотора привода стабилизатора — автоматическое действие, которое должны применять пилоты, когда чувствуют, что стабилизатор самолета «убегает». «Если у меня при ручном пилотировании вдруг начинает «убегать» стабилизатор, и продолжает это делать раз за разом после того, как я кнопкой на штурвале возвращаю его назад, то вариантов быть не может - это ситуация, для которой существует аварийный чеклист RUNAWAY STABILIZER, — писал он осенью в своем блоге. —

Я должен отключить электромотор и дальше управлять стабилизатором механически.

Это действия по памяти, каждый пилот Боинга 737 должен знать наизусть как сами действия, так и условия для начала их выполнения.»

На прошлой неделе Управление гражданской авиации США обещало исправить функцию MCAS так, чтобы она не активировалась в нормальной ситуации. А следствие тем, временем, заинтересовалось американской фирмой, производившей злополучные датчики угла атаки, которые установлены по обоим бортам самолетов, потерпевших крушение.