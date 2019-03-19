Воронье и червячное: в России и на Украине ждут разные полнолуния

Жители России 19 марта смогут наблюдать самую большую Луну за месяц, а 21 числа россиян ждет так называемое «воронье полнолуние». Перигея своей орбиты Луна достигнет 19 марта. При этом расстояние от Земли до ее естественного спутника составит 359 380 километров. «Жители России в этот день смогут наблюдать самую большую Луну в марте», — отметили в Московском планетарии.

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До 20 марта Луна пробудет в созвездии Льва, и при фазе 0,99+ перейдет в созвездие Девы. Здесь лунный овал 21 марта примет фазу полнолуния. Полнолуние наступит через несколько часов после весеннего равноденствия - момента, отмечающего начало весны в северном полушарии и осени в южном полушарии.

Мартовское полнолуние, как и некоторые другие, имеет свои «народные» названия. «Мартовское полнолуние наступит перед рассветом 21 марта. Его принято называть «вороньим», так как карканье ворон предвещает конец зимы», — сообщили в планетарии.

При этом западные и, например, украинские СМИ анонсируют его, как «червячное полнолуние». Такое название мартовского полнолуния приводилось в «Альманахе старого фермера» — одном из старейших периодических печатных изданий в Америке.

Название «червячная луна» происходит от того, что земля становится теплее и влажнее, а это вызывает появление дождевых червей и с ними птиц.

«Исторически сложилось, что традиционные имена Луны американскими индейцами использовались для отслеживания сезонов года. Считайте их ее прозвищами», — напоминает журнал. У мартовского полнолуния встречается также название «Луна древесных древесных соков», так его ассоциируют с наступлением сезона сбора кленового сока.

А октябрьское полнолуние индейцы называли «Охотничьей Луной». Свет полной Луны в конце октября позволял им охотиться и готовиться к долгим зимним месяцам. В этот же период проводились народные гуляния, связанные со сбором урожая.

Традиционно охотники использовали дни, когда всходила «Охотничья Луна», для выслеживания оленей и лис, которые готовились к зиме.

Поскольку к концу сентября — началу октября зерно с полей уже было убрано, охотники могли с легкостью разглядеть животных.

Европейцы стали использовать этот термин после того, как вступили в контакт с коренными американцами и начали колонизировать Северную Америку.

Мартовское полнолуние будет третьим по счету в этом году. Оба предыдущих были еще и суперлуниями. Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня.

19 февраля мир наблюдал за самой большой Луной этого года. В 12:07 мск Луна подошла к Земле на 356761 км, а в 18:54 мск произошло полнолуние. Разница между перигеем и полнолунием составила чуть больше шести часов.

Несмотря на усиленное внимание прессы к суперлунию, астрономы не видят в нем чего-то, заслуживающего особого внимания, ведь разницу в размере видимого диска Луны проблематично зафиксировать на глаз — сделать это можно только при помощи приборов.

Разве что это лишний повод заставить людей взглянуть на небо и вспомнить об астрономии.

«Суперлуния — это отличная возможность людям начать наблюдать за Луной не только в такие дни, но и каждый раз, как представится возможность», — отмечал ранее исследователь NASA Ной Петро.

В январе полнолуние наступило 21 числа. Также в этот день произошло и полное лунное затмение. Теневое затмение было видно с начала до конца в Калининградской области, вблизи Санкт-Петербурга,в Карелии и Мурманской области. Полное затмение можно было наблюдать в центральных и северных районах Европейской части России. Облачность в Москве, увы, не позволила наблюдать за затмением вживую.

Луна в ходе своего движения по орбите погрузилась в северную часть тени Земли на 1 час 03 минуты. Земная тень полностью затмила видимую поверхность Луны, придав спутнику красновато-бурый оттенок.

Цвет затмения зависит от состояния верхних слоев земной атмосферы, поскольку только прошедший сквозь нее свет освещает Луну во время полного затмения.

Если сравнить снимки полных лунных затмений разных лет, то легко увидеть разницу в цвете. Такие цвета Луна приобретает во время затмений благодаря тому, что синий сильнее рассеивается и поглощается атмосферой, чем красный, и в область земной тени в основном проникают красные лучи, поэтому никогда нельзя наблюдать, скажем, синего или зеленого лунного затмения.

Лунные затмения сами по себе не очень редки и происходят всякий раз, когда Луна в своем орбитальном движении попадает в тень, которую отбрасывает Земля. Каталог затмений XXI века насчитывает 229 записей, но только 85 затмений из них — полные, когда Луна целиком погружается в земную тень и приобретает характерный красный цвет.