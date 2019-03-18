Незаживающие раны: Началова страдала диабетом?

17 марта умерла певица Юлия Началова, проблемы со здоровьем у которой начались с раны на ноге. Певица считала, что рана плохо заживает из-за диабета и не спешила обращаться к врачу, а когда все же оказалась в больнице, было уже поздно. Врач певицы, впрочем, отрицает, что она была больна диабетом.

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Сахарный диабет — хроническое нарушение обмена веществ, в основе которого лежит дефицит образования собственного инсулина и повышение уровня глюкозы в крови. Заболевание проявляется чувством жажды, увеличением количества выделяемой мочи, повышенным аппетитом, слабостью, головокружением, медленным заживлением ран. Высок риск развития инсульта, почечной недостаточности, инфаркта миокарда, гангрены конечностей, слепоты. Резкие колебания сахара в крови вызывают угрожающие для жизни состояния: гипо- и гипергликемическую комы.

В основе механизма развития диабета 1-го типа лежит недостаточность синтеза и секреции инсулина эндокринными клетками поджелудочной железы, вызванная их разрушением в результате воздействия тех или иных факторов. Он встречается в 10-15% случаев заболевания диабетом. Основным методом лечения являются инъекции инсулина, нормализующие обмен веществ организма. Инсулин вводится подкожно, с помощью инсулинового шприца, шприц-ручки или специальной помпы-дозатора.

Куда выше заболеваемость сахарным диабетом 2-го типа — она диагностируется в 85-90% случаев.

Он развивается вследствие нарушения секреции инсулина или сниженной чувствительности тканей к действию инсулина. Из-за этого развивается гипергликемия — увеличение содержания глюкозы в сыворотке крови.

Норма глюкозы в крови — 3,3—5,5 ммоль/л. При показателе свыше 16,5 ммоль/л развивается диабетическая кома. Ее появлению предшествуют недомогание, ухудшение аппетита, головная боль, запоры или поносы, тошнота, иногда боли в животе, изредка рвота. Если вовремя не начать лечение, больной теряет сознание, его кожа остается сухой и теплой, изо рта исходит запах яблок или ацетона. Пульс слабый, артериальное давление понижено. Диабетическая кома может продолжаться очень долго — самый продолжительный в истории случай нахождения пациента в этом состоянии составил более четырех десятилетий.

При показателе свыше 55,5 ммоль/л наступает гиперосмолярная кома, летальность при которой доходит до 50%.

Среди основных симптомов диабета — жажда и сухость во рту, обильное выделение мочи, зуд, слабость, ожирение, плохая заживляемость ран. Без лечения диабет приводит к повышению ломкости сосудов и склонности к тромбозу и атеросклерозу, расстройствам нервной системы, болям в суставах и ограничению подвижности, развитию катаракты, поражению сетчатки и почек.

Еще одно недавно обнаружено осложнение диабета — повышение в 2,3 раза риска развития рака поджелудочной железы, выяснили американские онкологи. Исследователи использовали данные почти о 50 тыс. пациентов, у трети из которых в 1993-2013 годах был выявлен диабет. Среди диабетиков рак более чем в половине случаев возникал в течение 36 месяцев после выявления диабета. В среднем среди диабетиков риск развития рака поджелудочной железы был повышен в 2,3 раза по сравнению с теми, у кого диабета не было. С другими видами рака (кишечника, молочной железы и т. д.) диабет связан не оказался.

Ученые отмечают, что диабетики входят в группу риска, поэтому врачи должны уделять более пристальное внимание диагностике рака поджелудочной железы у таких пациентов.

Необходимы и дальнейшие исследования, которые позволят выявлять болезнь на ранних стадиях.

В группе риска развития диабета находятся люди с лишним весом и недостаточной физической активностью, а также с семейной историей диабета. В случае, если болезнь была у обоих родителей, риск развития диабета у детей доходит до 80%. Также заболевание чаще поражает пожилых людей.

Кроме того, риск развития диабета повышен у лесбиянок и бисексуалок, выяснили американские ученые. На протяжении 24 лет исследователи наблюдали за состоянием здоровья почти 95 тыс. женщин. Возраст участниц на момент начала исследования составлял 24-44 года, 1267 из них были лесбиянками или бисексуалками, остальные были гетеросексуальны. Как оказалось, у лесбиянок и бисексуалок диабет II типа развивался на 27% чаще, чем у гетеросексуальных участниц. Кроме того, у лесбиянок и бисексуалок диабет развивался в более молодом возрасте.

По мнению исследователей, такая разница вызвана стрессом, связанным с дискриминацией, которой подвергаются представительницы сексуальных меньшинств.

Они считают, что необходимо учитывать такие факторы, как сексуальная ориентация при прогнозировании рисков заболеваний и проводить больше исследований, рассматривающих подверженность заболеваниям людей разных ориентаций.

Для лечения диабета 2-го типа необходимо совмещать диету, умеренные физические нагрузки и терапию различными лекарственными препаратами. Часть из них снижает абсорбцию глюкозы в кишечнике и ее синтез в печени, а также повышает чувствительность тканей к действию инсулина, другие же увеличивают выделение инсулина и угнетают кишечные ферменты, расщепляющие сложные углеводы до глюкозы, тем самым снижая всасываемость глюкозы в желудочно-кишечном тракте.