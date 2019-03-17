Болезнь королей и Началовой: чем опасна подагра

16 марта скончалась российская певица Юлия Началова. Одной из причин ее тяжелого состояния, которое привело к смерти, была подагра — с ней певица боролась последние восемь лет.

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В основе возникновения подагры лежит накопление мочевой кислоты и уменьшение ее выведения почками, что приводит к повышению концентрации последней в крови. Кристаллы уратов в форме мочевой кислоты откладываются в различных тканях организма.

Клинически подагра проявляется рецидивирующим острым артритом и образованием подагрических узлов — тофусов.

Поражение почек также является одним из основных клинических проявлений подагры наряду с артритом.

Специалисты американской клиники Мэйо рассказали, на какие симптомы следует обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать заболевание, и какие меры стоит принять, чтобы избежать рецидивов и осложнений.

Сильная боль в суставах — основной симптом подагры. Чаще всего она поражает сустав большого пальца ноги, реже — лодыжки, колени, локти, запястья. Боль наиболее выражена первые 4-12 часов. Но после того, как она стихает, дискомфорт в суставах может длиться неделями. По мере развития болезни приступы длятся дольше и затрагивают больше суставов.

Пораженные суставы краснеют и опухают, их движения ограничены. При отсутствии лечения симптомы со временем будут лишь ухудшаться. Специалисты клиники настоятельно рекомендуют при боли в суставах, их опухании и покраснении как можно скорее обратиться к врачу.

Среди факторов риска развития подагры — богатый мясом и морепродуктами рацион и употребление напитков с фруктозой: все это способствует повышению уровня мочевой кислоты. Также подагру провоцирует избыток алкоголя, особенно, пива.

В зоне риска находятся люди с ожирением — у них организм вырабатывает больше мочевой кислоты, а почки хуже ее выводят.

Подагру могут спровоцировать некоторые заболевания — диабет, болезни сердца и почек, метаболический синдром. Также ее развитию может способствовать ряд лекарств — тиазидные диуретики (используются при гипертонии), низкие дозы аспирина: все это способствует повышению уровня мочевой кислоты. На риск влияют и препараты, препятствующие отторжению органов при трансплантации. В принципе, любая операция или травма повышает риск развития подагры.

Также риск повышен у людей с семейной историей подагры. Болезнь чаще возникает у мужчин, так как у них в целом выше уровень мочевой кислоты, но после менопаузы он поднимается и у женщин. У мужчин подагра развивается в более раннем возрасте — 30-50 лет, — у женщин же — в основном после менопаузы.

У некоторых людей проявления подагры могут быть единичными, другие же сталкиваются с ними по нескольку раз в год. При отсутствии лечения суставы постепенно разрушаются. Кроме того, без лечения подагра может привести к образованию подагрических тофусов — отложению кристаллов мочевой кислоты в мягких тканях. Сами по себе они безболезненны, но при приступах их содержимое может разжижаться и выходить через свищи. Также тофусы могут вызвать воспаление в околосуставных сумках и сухожилиях. Опасна нелеченная подагра и повышенным риском образования почечных камней.

Тем, кому не посчастливилось получить такой диагноз, врачи советуют в периоды ремиссии пить больше жидкости, ограничивая себя в напитках, содержащих фруктозу. Также следует снизить употребление алкоголя, а лучше полностью от него отказаться. Белок лучше получать из нежирных молочных продуктов, а потребление мяса, рыбы и птицы придется ограничить. Стоит поддерживать здоровый вес, однако резкого похудения лучше избегать — оно может временно повысить уровень мочевой кислоты в организме.

Подагрой страдал один из самых могущественных королей — Карл V.

Это установили исследователи из университета Барселоны, проанализировав мумифицированный королевский мизинец. Анализ ткани показал наличие иглообразных кристаллов — отложений мочевой кислоты.

Карл V, по всей видимости, отличался прекрасным аппетитом, особенную слабость питал к мясным блюдам и выпил за свою жизнь огромное количество пива и вина. Умер он, как считается, от малярии. Но до этого подагра измучила его настолько, что король отказался от своих далеко идущих планов и короны. В частности, приступ подагры заставил императора отказаться от попыток вернуть Франции город Мец, где позже королевская армия потерпела поражение.