Долетели со второго раза: «Союз» состыковался с МКС

Успешной стыковкой с МКС закончился состоявшийся накануне пуск с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз-12», на борту которого на станцию отправились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

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Старт корабля с членами длительной экспедиции МКС-59/60 состоялся накануне по расписанию в 22 часа 14 мин. 09 сек. по московскому времени. В дублирующем составе были космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

После успешного вывода на околоземную орбиту корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию.

Полет проходил по короткой схеме — корабль сделал четыре витка вокруг Земли (при стандартной схеме — 34 витка).

Сближение корабля «Союз МС-12» со станцией и причаливание к малому исследовательскому модулю «Рассвет» (МИМ1) проводилось в автоматическом режиме.

After a four-orbit, six-hour journey to the @Space_Station, @Astro_Christina is the first crew member to enter the hatch. This marks her first spaceflight. Watch the crew being welcomed aboard our orbiting laboratory: https://t.co/ZuxLDtzW9c Ask ?s using #AskNASA pic.twitter.com/QoBCn73G9S — NASA (@NASA) March 15, 2019

Стыковка успешно состоялась в 04:01 мск. Корабль причалил к МКС после шестичасового полета. После выравнивания давления экипаж корабля открыл люки и перешел на станцию. На борту МКС новый экипаж встретили космонавт Олег Кононенко (Роскосмос) и астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство).

После этого экипаж пилотируемого корабля «Союз-12» перешел на борт Международной космической станции (МКС).

«Люки открыты, экипаж перешел на борт МКС, космонавты чувствуют себя хорошо», — сказали ТАСС в ЦНИИмаш.

Предполагается, что два члена прибывшего экипажа проведут на станции 204 дня, а еще один — девять месяцев.

Российские космонавты Алексей Овчинин вместе с Олегом Кононенко планирует выход в открытый космос 29 мая. У астронавтов NASA запланировано три выхода: на 22 и 29 марта и 8 апреля. При этом в одном из них Кук будет работать вместе с Макклейн —

первый в истории случай, когда сразу две женщины окажутся в открытом космосе.

В рамках очередной экспедиции на МКС запланировано порядка 300 экспериментов с российской и американской стороны: «Направление экспериментов — медицинские, медико-биологические, дистанционное зондирование Земли. Часть экспериментов новые, остальные будут продолжены. Когда к нам прилетит наш дублирующий экипаж, нам предстоит уникальный эксперимент влияния факторов полета на организм человека, будем выполнять ультразвуковое исследование почти всех внутренних органов», — пояснил накануне Овчинин.

Бортинженер Кристина Кох отметила, что программа экспериментов экипажа обширна и довольно сложно выбрать самый интересный, так как все они из разных областей науки: «Но так как я физик и инженер, для меня один из самых интересных экспериментов — это «Лаборатория холодного атома».

Работать до боли

Среди запланированных экспериментов — исследование болевой чувствительности у человека в условиях космического полета, механизмов сенсомоторной координации в невесомости, культивирование микроводорослей в условиях микрогравитации и другие.

Особенностью этого пуска являлось то, что двое из членов экипажа — Овчинин и Хейг — отправлялись на МКС повторно из-за случившейся в октябре 2018 года аварии.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября, когда ракета-носитель «Союз-ФГ», стартовавшая с космодрома Байконур (Казахстан), не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции (МКС). Тогда из-за технической неисправности ракета не смогла покинуть пределы Земли, и пилотируемый аппарат с космонавтами приземлился в 400 километрах в казахстанской степи.

Авария пилотируемого корабля произошла в непростое для Роскосмоса время: с начала сентября госкорпорация оставалась в центре внимания из-за другой неприятной истории — обнаружения в корпусе российского корабля «Союз» просверленной кем-то дыры.

Из-за нештатного отделения боковых блоков первой ступени произошло разрушение ракеты, однако корабль с экипажем был спасен благодаря срабатыванию автоматической системы спасения.

Вскоре комиссия установила, что виной всему был датчик, который срабатывает при выходе бокового блока из специального замка и открывает реактивное сопло, позволяющее газам наддува «морковки» безопасно отводить ее в сторону.

«Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени. Из-за этого одна из «боковушек» при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени», — пояснил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

О том же рассказала журналистам комиссия Роскосмоса, поведав все то, что было уже известно, обещав не раскрывать для общественности дальнейших подробностей и не публиковать отчет об аварии.