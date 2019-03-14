«Шли и будут идти»: как туристы гибнут на перевале Дятлова

Загадочные события на перевале Дятлова из года в год привлекают отчаянных и смелых туристов, которые стремятся пройти путем погибшей группы. Но живыми и здоровыми из похода возвращаются не все.

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Судья Свердловского областного суда Александр Андреев отправился в одиночный поход к перевалу Дятлова 11 февраля 2018 года. Он должен был вернуться 27 февраля, однако к назначенной дате не объявился и не вышел на связь.

Обеспокоенные родственники обратились в МЧС, но выяснилось, что пропавший не проходил регистрацию перед походом. Тогда спасатели отправились на поиски мужчины.

«Мы организовали добровольную поисково-спасательную операцию. Так получилось, что у нас там была снегоходная группа. Кроме того, привлекли местных охотников-манси. Вчера вечером отзвонился охотник Олег Самбиндалов. По его словам, он встретил туриста возле одного из озер, около Отортена.

Мужчина с Олегом не поехал, а продолжил движение к перевалу Дятлова. Он возвращается с маршрута»,

— сообщил 1 марта организатор снегоходных экспедиций Константин Кузнецов. Турист шел на лыжах, он стер ноги, но собирался закончить путь самостоятельно. В итоге спасатели все же помогли ему добраться до поселка Вижай, откула он на своей машине отправился в Екатеринбург. По словам медиков, у мужчины обнаружились легкие признаки обморожения, но в целом его состояние оценивалось как хорошее.

Другим туристам, пожелавшим побывать на перевале, повезло меньше. В сентябре 2017 года стало известно о смерти одного из них.

«Днем 18 сентября 2017 года в правоохранительные органы города Ивделя поступила информация о скоропостижной смерти мужчины, находившегося в качестве туриста в районе перевала Дятлова в Ивдельском городском округе. Следственным отделом по городу Ивдель СК России по Свердловской области организована доследственная проверка, в рамках которой осуществлен совместный выезд следователя СКР и сотрудников МЧС к месту нахождения тела мужчины. Однако в связи с труднодоступностью места, в котором произошел указанный инцидент, добраться до него пока не представляется возможным, в связи с чем необходимо привлечение специальной техники», — гласило официальное сообщение Следственного комитета по Свердловской области.

В августе 2016 года спасателям пришлось на вертолете переносить еще одного незадачливого туриста —

тот пострадал при падении с транспортного средства и не мог выбраться самостоятельно.

Некоторых, впрочем, трудности не останавливают. Так, в июне 2016 года на перевале пропала туристка, отправившаяся в одиночный поход. Она зарегистрировалась в Ивдельском поисково-спасательном отряде и собиралась преодолеть маршрут город Ивдель — перевал Дятлова — гора Отортен — перевал Дятлова — город Ивдель за три дня. Через несколько дней после начала спасательной операции в Центр управления кризисными ситуациями в Свердловской области от спасателей Ивдельского поисково-спасательного отряда поступило сообщение о том, что потерявшаяся девушка найдена. Она изъявила желание продолжить поход.

«Девушку обнаружили на перевале Дятлова живой и здоровой. Она заявила, что продолжит поход с группой из Подмосковья, с которой была все это время», — сказал представитель отряда.

А в январе 2016 года на перевале погиб от переохлаждения 47-летний мужчина. Его тело спасатели нашли в вагончике-бытовке. Как выяснилось, он вел жизнь отшельника, пережидал в этом вагончике зиму, жег дрова, топил в котелке снег для чая и каши и делал записи в дневниках.

По словам его знакомых, он «просто искал себя в этом мире».

Еще одного «посетителя» перевала, который отправился покорять его в одиночку, удалось спасти. Уральский турист обморозил руки, но вовремя обратился за помощью в МЧС и держал связь со спасателями.

В январе 2016 года перевал забрал жизнь еще одного туриста. Тело мужчины в палатке нашла на горном склоне группа из Перми. «Они дозвонились своим родным, а те сообщили в МЧС, оттуда информация попала в полицию, а уже затем к нам», — пояснил представитель СК. Погибшему на вид было около 50–55 лет. Он находился в палатке один.

«Я не понимаю тех людей, которые в погоне за экзотикой идут в такой сложный поход, — поделился тогда с «Газетой.Ru» тюменский писатель и исследователь Олег Архипов, автор трех книг о гибели группы Дятлова. -— Туда и летом-то непросто дойти. Там очень сильный ветер, а порой формируется настолько плотный туман, что не видно товарища в четырех метрах. Я попадал в разные ситуации, и, чтобы преодолеть трудности, нужна была выдержка и волевые качества всех в группе.

Из таких походов даже опытные туристы возвращаются с обморожением рук, что уж говорить о новичках».

Руководитель общественного фонда «Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич после этого случая отметил, что приветствует походы туристов на перевал, но напоминает, что для этого нужно подготовиться.

«История снова нам дала урок, и мы должны правильные выводы сделать, — пояснил «Газете.Ru» Кунцевич. — Туристы шли и будут идти на перевал. Земля там красивая, а чем нам еще гордиться, как не нашей землей? Вот люди туда и идут, но их нужно учить правильно готовиться к таким походам. У нас есть съемка зимнего периода: там ветер — 30 м в секунду, все сдувает к чертям. Так что люди не должны забывать, что шутки с природой опасны».