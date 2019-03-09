«Они были обречены»: единственный выживший из группы Дятлова

Юрий Юдин родился 19 июля 1937 года в селе Таборы Свердловской области. Отец, служивший связистом на фронте, погиб в 1942 году. Заботы о детях — Юре, брате Михаиле и их сестре Екатерине — легли на плечи матери.

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В документах Таборинского военного комиссариата глава семейства Юдиных значится без вести пропавшим в боях под Воронежем. К родственникам ненайденных солдат в годы Великой Отечественной войны относились с презрением, слово «пропал» приравнивали к «предал». Лишь изредка семьи получали денежные пособия, почти никогда — хлебные карточки. В таких условиях пришлось выживать и семье Юдиных.

Тем не менее, Юра старательно учился, окончил 10 классов с серебряной медалью. Еще в школе, на уборке картофеля, он получил ревмокардит — клиническое проявление ревматизма, при котором патологический процесс локализуется преимущественно в сердце. До похода с группой Дятлова Юра участвовал в шести походах, в том числе третьей категории сложности.

От гибели Юру спасла болезнь — в первые дни похода у него воспалился седалищный нерв, из-за чего ему пришлось вернуться.

«Уже начало темнеть. Вся задержка из-за лошади. С нами едет Юра Юдин. Он неожиданно заболел и идти в поход не может. Там он решил для института набрать камней», — записал в походном дневнике Юра Дорошенко.

«Позавтракав, часть ребят во главе с Юрой Юдиным, нашим известным геологом, пошла в кернохранилище, надеясь собрать какие-нибудь материалы для коллекции. Ничего кроме пирита да прожилок кварца в породе там не оказалось. Собирались долго: мазали лыжи, подгоняли крепления. Юрка Юдин сегодня уезжает обратно домой. Жаль, конечно, с ним расставаться, особенно нам с Зиной, но ничего не поделаешь», — добавил Коля Тибо-Бриньоль.

Когда Юдин прощался с ребятами из группы Дятлова, Людмила Дубинина подарила ему плюшевого медвежонка. Юрий Юдин хранил его как талисман до конца жизни. Друзья предполагали, что именно поэтому Юдин так и не женился, его сердце осталось там, на перевале Дятлова, где погибла Дубинина.

Сам Юдин, однако, отрицал какие-либо чувства к Люде.

«Ничего подобного между нами не было. Мы все были хорошими товарищами и не более! В то время отношения между молодыми людьми были совсем иными, нежели сейчас. Мы спали вповалку в одной палатке и под одним одеялом, но никого интима при этом не могло быть», — рассказывал он в интервью kp.ru.

1 февраля Юра вернулся в Свердловск, по просьбе Игоря Дятлова доложил руководству институтского турклуба о продлении похода группы из-за погодных условий и отправился на лечение в родные Таборы.

19 февраля Юдин приехал в институт и застал неприятные известия — группа Дятлова не вернулась из похода. На поиски девятерых туристов бросились их родители, студенты, специально обученные отряды, в небо подняли авиацию. Юрий сам порывался участвовать в процессе, но к тому времени органы следствия обнаружили несколько трупов, и молодой человек был вынужден заниматься опознанием.

Юре первому пришлось опознавать тела погибших друзей и их вещи.

«Я считаю, что одежда и снаряжение участников вполне удовлетворяли требованиям, предъявляемым к участникам зимних походов. Единственным недостатком можно считать то, что группа не имела спирта, но это никакими инструкциями не предусмотрено», — сообщил он на допросе.

«Потом он всю жизнь маялся, приезжал каждый год 2 февраля в Екатеринбург на кладбище к ребятам и со слезами говорил: «Я должен был быть с вами», — вспоминал Сергей Соргин, один из организаторов работ по поиску группы студентов.

«Я все время думаю лишь об одном, почему я не разделил с ними эту участь?» — сокрушался Юдин.

После института Юдин был распределен в Соликамск, где работал на магниевом заводе. Там же, в Соликамске, он организовал турклуб «Полюс», продолжая дело Дятлова; работал заместителем главы города по экономике. О группе Дятлова он почти никому не рассказывал, многие его сотрудники или знакомые не догадывались, что он один из участников тургруппы.

Юдин жил уединенной личной жизнью, без жены и детей, в Соликамске. В 1971 году за верную службу заводу мужчине досталась трехкомнатная квартира. Жилплощадь с ним делили мать, сестра и ее ребенок. К 1975 году Юдин остался один. Узнав, что его коллеге дали на большую семью двухкомнатную квартиру, Юрий Ефимович предложил поменяться. Сделка состоялась. В новоприобретенном жилье турист и прожил оставшуюся жизнь.

Коллеги Юдина отмечали, что он не верил официальным версиям гибели группы Дятлова и посвятил всю свою жизнь разгадке этой тайны.

«Мое мнение, что они стали жертвами зачистки. Они случайно оказались свидетелями каких-то испытаний и, подвергшись отравлению, были обречены на смерть. Мне так и следователь Иванов сказал — «они уже были обречены»,

— сообщил он в интервью.

Ходили слухи, что перед смертью Юдин начал писать роман о перевале, никого не пускал в квартиру, ни с кем не делился своими мыслями, но глава фонда памяти тургруппы Дятлова утверждает, что рукописей не нашел. Смерть Юдина наступила 27 апреля 2013 года, причиной стал прогрессирующий ревмокардит. Похороны Юрия Юдина прошли 4 мая, его могила находится там же, где и могилы остальных ребят из группы, такова была его последняя просьба.

«Он до последней минуты жизни пытался узнать причину трагедии его молодости. Трагедии, навсегда изменившей его жизнь. Вечная память», — гласило сообщение на сайте общественного фонда «Памяти группы Дятлова».

«Светлая память! Его роль в событиях похода 1959 года и после еще ждет, как мне кажется, внимательного изучения. Единственный оставшийся в живых участник похода словно бы оставался в тени погибших товарищей. У меня лично постоянно оставалось ощущение, что он либо не все говорил, либо не все, что говорил, выходило за некий узкий круг. Осталось ощущение некоей недосказанности. Впрочем, так часто бывает в подобного рода жизненных ситуациях — кажется, что ответ рядом, за поворотом, а поворота просто нет. Земля пухом…», — высказался о смерти Юдина Алексей Ракитин, автор одной из наиболее известных книг о гибели группы Дятлова.