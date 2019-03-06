Угроза аутизма? Ученые раскрыли правду о прививках

Прививки не вызывают аутизм, в очередной раз показало исследование специалистов Государственного института сывороток в Копенгагене. Работа была опубликована в журнале Annals of Internal Medicine.

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Гипотеза о связи прививок с развитием аутизма появилась в 1998 году, когда британский исследователь Эндрю Уэйкфилд опубликовал работу, в которой описал несколько случаев аутизма у детей, получавших прививки от кори, краснухи и паротита.

Его быстро поймали на подтасовке данных — так, например, у части детей симптомы аутизма проявились еще до прививок, для других же указанные Уэйкфилдом сроки начала заболевания не совпадали с данными, которые предоставляли родители.

Когда медицинский совет Великобритании запросил медицинскую документацию по всем детям, участвовавшим в исследовании Уэйкфилда, обнаружились и другие нестыковки. Ко всему прочему выяснилось, что пациентов набирали по знакомству, преимущественно среди противников прививок. Уэйкфилд тем временем подчеркивал, что не следует прививать детей от кори, краснухи и паротита одновременно; необходимо использовать отдельные вакцины.

Одну такую вакцину от кори он как раз запатентовал перед проведением исследования.

Несмотря на то что миф о связи прививок с аутизмом был развенчан практически сразу после своего появления еще в XX веке, а затем и другие работы доказали их безопасность, многие родители и сегодня продолжают бояться, что вакцинация может привести к появлению у ребенка расстройства аутистического спектра.

В Дании действует бесплатная и добровольная программа вакцинации, в том числе можно привить детей комбинированной вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи MMR. Доктор Андерс Хвиид и его коллеги с 1999 по 2010 год через равные промежутки времени фиксировали состояние почти 660 тыс. детей, 31,5 тыс. из которых не были вакцинированы. Также исследователи разделили детей на подгруппы в зависимости от других прививок и наличия братьев и сестер с аутизмом.

За время исследования диагноз «аутизм» получили 6517 детей. Однако их доля среди привитых и непривитых детей оказалась одинаковой.

В 2002 году эта же группа ученых уже обнародовала результаты аналогичного исследования влияния MMR на риск развития аутизма и не выявила ее связи с болезнью. В том исследовании приняли участие более полумиллиона детей.

«Исследование решительно подтверждает, что вакцинация MMR не увеличивает риск аутизма, не вызывает аутизм у предрасположенных к нему детей и не приводит к вспышкам аутизма после вакцинации», — заключают исследователи в новой работе.

Доктор Хвиид обеспокоен распространением вспышек кори в США и Европе.

«Американские исследователи пришли к выводу, что сокращение охвата вакцинации даже на 5% увеличит число случаев кори в три раза,

— говорит он. — Основная причина, по которой родители избегают вакцинации — предполагаемая связь прививок с аутизмом».

Однако новое исследование в очередной раз показывает, что такой связи нет.

Доктор Саад Омер, специалист в области общественного здравоохранения в Университете Эмори, обеспокоен, что из-за небольшого сфальсифицированного исследования вот уже два десятилетия приходится постоянно вкладывать ресурсы в работы, которые показывают ошибочность его результатов.

«В идеальном мире, — говорит он, — исследования безопасности вакцин будут проводиться только для оценки научно обоснованных гипотез, а не чтобы развенчать заговор».

Он настаивает, что врачи и чиновники должны открыто называть гипотезу о связи прививок с аутизмом мифом.

«Развенчать этот миф сложно, — добавляет доктор Шон О'Лири, представитель Американской академии педиатрии. — Повторяя его, вы рискуете его укрепить. Все, что запомнят родители из вашего сложного объяснения того, почему вакцины не вызывают аутизм — это то, что они так или иначе связаны между собой».

Для родителей бывает сложно разобраться, что реально, а что нет, говорит он, а у врачей зачастую недостаточно времени, чтобы доходчиво донести истину. Поэтому специалисты должны предоставлять родителям информацию в как можно более доступном виде.