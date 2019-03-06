Без глаз и языка: что случилось с Людой из группы Дятлова

Людмила Дубинина, четверокурсница строительного факультета Уральского политехнического университета, родилась 12 мая 1938 года в Кегострове, Архангельской области. В школе высокая и крепкая девушка занималась спортом, участвовала в соревнованиях. Не оставила она своих увлечений и в институте.

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«Люда Дубинина вошла в туристскую жизнь УПИ буквально с первых шагов учебы в институте, — вспоминал Евгений Зиновьев, которому довелось заниматься поисками группы Дятлова. — В походах выходного дня она была заводилой по части оргмассовых мероприятий: танцев на льду, веселых игрищ вроде «чехарды», «третьего лишнего» и других. С удовольствием участвовала в агитконцертах, любила песни, умела хорошо фотографировать. В ее туристском активе пройденные лыжные и пешеходные маршруты по Среднему и Северному Уралу, пешеходные маршруты выездного лагеря УПИ на Восточном Саяне».

Во время одного из походов, в тайге под пиком Грандиозным на Восточном Саяне, с ней произошел несчастный случай — охотник случайно выстрелил дробью ей в ногу. Группе пришлось свернуть лагерь и около 80 км нести Люду на носилках к туристскому лагерю на Базыбайском пороге. Она стойко переносила все тяготы своей транспортировки по бездорожью горнотаежной тайги с крутыми спусками и подъемами и подбадривала ребят. Все обошлось, ранение не принесло серезного вреда.

В зимние каникулы 1958 года Люда уже сама вела группу в лыжный маршрут второй категории сложности по Северному Уралу.

Однако в походе с группой Дятлова отношения с остальными ребятами у Люды не заладились. В дневнике она жаловалась, что ее задирает участник другой группы, с которой они ночевали в Ивделе. «Женька то и дело под'едает меня, даже иногда скажет что-нибудь обидное, — писала она. — Неужели он считает меня какой-нибудь дурой. Да и я вообще люблю подливать масла в огонь, черт бы меня подрал».

Также девушка не раз писала о том, что у нее плохое настроение и она «зла как черт».

Перед выходом на маршрут Люда много общалась с геологами из поселка, где группа остановилась на ночевку, и несколько страниц дневника исписала словами из языка манси.

Позже, когда группа заночевала уже на маршруте, Зина Колмогорова записала:

«Люда быстро отработалась, села у костра. Коля Тибо переоделся. Начал писать дневник. Закон таков: пока не кончится вся работа, к костру не подходить. И вот они долго спорили, кому зашивать палатку. Наконец К. Тибо не выдержал, взял иголку. Люда так и осталась сидеть. А мы шили дыры (а их было так много, что работы хватало на всех, за исключением двух дежурных и Люды. Ребята страшно возмущены). Сегодня день рождения Саши Колеватова. Поздравляем, дарим мандарин, который он тут же делит на восемь частей (Люда ушла в палатку и больше не выходила до конца ужина).»

Родители Люды были среди первых, забеспокоившихся о не вернувшихся с маршрута ребятах. Тело девушки нашли лишь в мае. Она стояла на коленях, грудью опираясь на уступ, образующий водопад ручья. Люда была без куртки, брюки были обожжены, левая нога завернута в кофту.

Как потом укажет в акте исследования трупа судмедэксперт Борис Возрожденный, глазных яблок и языка у девушки не было. Мягкие ткани лица разложились, обнажив череп. Из-за длительного пребывания в воде кожа с рук снималась вместе с ногтями, словно перчатки. Ребра с обеих сторон были переломаны.

Отсутствие языка стало одним из самых таинственных обстоятельств, породивших самые зловещие версии. Впрочем, высказывалось мнение, что это могло произойти из-за долгого пребывания тела в ручье.

«Смерть Дубининой насильственная»,

— заключил Возрожденный, отметив, что девушка погибла из-за обширного кровоизлияния в правый желудочек сердца, множественных переломов и кровотечения в грудной полости.

«Указанные повреждения могли возникнуть в результате воздействия большой силы, повлекшей за собой тяжкую закрытую смертельную травму грудной клетки у Дубининой. Причем повреждения прижизненного характера и являются результатом воздействия большой силы с последующим падением, броском или ушибом области грудной клетки Дубининой», — написал он.

По одной из версий, в попытке укрыться от штормового ветра в ложбине Люда провалилась в промытую ручьем в толще снега полость и была придавлена рухнувшей снежной массой толщиной не менее пяти метров.

Отец Люды винил в смерти дочери и остальных членов группы халатность организаторов похода.

«Отправить людей в опасный для жизни поход по горно-таежной, ненаселенной местности, где в январе-марте имеют место сильные бураны, сваливающие с ног, по рассказам местных жителей, не только человека, но и оленя, частые завалы, не разработав и не проведя абсолютно никаких даже элементарных мероприятий в какой-то мере предотвращающих опасности для жизни, совершенно не проводя проверку прохождения маршрута и состояния группы, не организовав ни одного контрольного поста, не дав группе рации... это значит бросить людей почти на 20 дней в опасных условиях на произвол судьбы что является большим уголовным преступлением.

Если бы у группы была рация или по заданному маршруту были организованы контрольные посты, можно предполагать, что часть людей из группы были бы спасены»,

— говорил он, выступая в качестве свидетеля на допросе.

Партийные работники Свердловского обкома КПСС и сотрудники УПИ предлагали хоронить погибших в Ивделе, в братской могиле с установкой обелиска. Настойчивая позиция родителей и поддержка секретаря обкома КПСС Владимира Куроедова позволили организовать похороны в Свердловске. Люда была похоронена 12 мая 1959 года на Михайловском кладбище, рядом с другими товарищами по группе.