Опасно для сердца? Из аптек исчезнет «Эриспирус»

Росздравнадзор намерен изъять из оборота лекарственный препарат «Эриспирус», содержащий вещество фенспирид. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«Эриспирус» — противовоспалительный бронхорасширяющий перепарат. Он рекомендуется при астме и инфекциях верхних дыхательных путей. Его действующеее вещество — фенспирид, ранее признанный опасным для сердца.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо ЗАО «Сандоз» об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эриспирус (МНН: Фенспирид), таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг» и «Эриспирус (МНН: Фенспирид), сироп 2 мг/мл», — сообщается в письме ведомства.

«Учитывая потенциальный риск для пациентов в связи с удлинением интервалов QT на электрокардиограмме, после публикации данной информации Компанией «Лаборатории Сервье» в отношении лекарственных препаратов «Эреспал, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 МП» и «Эреспал, сироп 2 мп» (МНН - Фенспирид), Компания провела внутреннюю оценку ситуации и медицинскую оценку рисков для препаратов Компании, указанных выше. В ходе медицинской оценки рисков было установлено, что при приеме препаратов Компании не было зафиксировано нежелательных явлений, связанных с удлинением интервала QT», — отметили представители ЗАО «Сандоз».

Тем не менее, в качестве предупреждающей меры компания инициировала добровольный отзыв регистрационных удостоверений для таблеток и сиропа «Эриспирус».

Представители компании рекомендуют специалистам здравоохранения остановить назначение и отпуск препарата пациентам и информировать тех об альтернативной терапии.

«Эриспирус» стал уже третьим препаратом от кашля, отзываемым с российского рынка на протяжении последнего месяца. Ранее сообщалось об отзыве препаратов «Эреспал» и «Эпистат», содержащих фенспирид, так как они могут повлиять на здоровье сердца.

Об отзыве из обращения французского препарата «Эреспал», вызвавшего вопросы у французских властей, стало известно 14 февраля. «Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо представительства АО «Лаборатории Сервье», Франция, об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эреспал»... в связи с неблагоприятным соотношением «польза — риск» при применении данных препаратов», — говорилось в документе Росздравнадзора. При этом территориальным органам Росздравнадзора необходимо обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий указанных лекарственных препаратов — речь идет о таблетках, покрытых пленочной оболочкой, и сиропе 2 мг/мл.

Ранее французские надзорные органы постановили изъять из обращения лекарственные препараты, содержащие фенспирид.

Об этом стало известно из сообщения российского представительства фармакологической компании «Сервье» (Servier), владельца регистрационного удостоверения на «Эреспал» (в Европе называется «Пневморель»).

Позднее венгерская фармацевтическая компания Gedeon Richter Ltd на фоне ситуации с «Эреспалом» приняла решение изъять из обращения и больше не поставлять в страну аналог этого лекарства — «Эпистат». «Принимая во внимание эти данные и с учетом того, что «Эреспал» назначается для лечения заболеваний дыхательных путей (ринофарингит, ларингит, трахеобронхит, бронхит (на фоне хронической дыхательной недостаточности или без нее), бронхиальная астма (в составе комплексной терапии), респираторные явления (кашель, осиплость голоса, першение в горле) при кори, коклюше и гриппе, при инфекционных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, когда показана стандартная антибиотикотерапия), отита и синусита различной этиологии, для которых существуют альтернативные методы терапии, было принято решение об изъятии из обращения лекарственных препаратов Эреспал® , 80 мг, таблетки, покрытые оболочкой и Эреспал®, 0,2%, сироп», — говорилось в сообщении.

«Эреспал», или фенспирид — бронхорасширяющее лекарственное средство, в основном используется при бронхиальной астме. Также рекомендовано при острых фарингитах, ларингитах и других респираторных инфекциях верхних дыхательных путей.

В России «Эреспал» внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС).

Исследования фенспирида начались еще в начале 1980-х годов. Изучалось его воздействие при отитах, бронхитах, пневмонии. Результаты были успешными, к 1990-м исследователи стали изучать влияние фенспирида на мускулатуру бронхов. Оказалось, он способен противодействовать сужению дыхательных путей. Со временем его спектр применения расширился до большинства заболеваний легких.