«Лондонский пациент»: второй человек избавился от ВИЧ

Пожелавший остаться неизвестным британец стал вторым в истории человеком, излечившимся от ВИЧ. Справиться с болезнью помогла пересадка костного мозга от донора, резистентного к вирусу. Об успехе врачи из Кембриджского университета рассказали в статье в журнале Nature.

Реклама

Три года назад пациенту были пересажены стволовые клетки костного мозга от донора с редкой генетической мутацией, которая сделала его устойчивым к ВИЧ. 18 месяцев назад пациент отказался от антиретровирусной терапии.

И до сих пор выскочувствительные тесты на ВИЧ не выявляют в его крови никаких следов вируса.

«Мы ничего не обнаружили», — отмечает профессор Равиндра Гупта, возглавивший команду исследователей. Тем не менее, он настаивает, что слишком рано говорить об излечении, и пока называет состояние пациента ремиссией.

С 1980-х годов СПИД унес жизни около 35 млн человек. Носителями ВИЧ сегодня являются 37 млн. Научные исследования позволили создать препараты, способные держать болезнь под контролем, но лекарства, которое избавит пациента от вируса раз и навсегда, пока нет.

В 1995 году американец Тимоти Рэй Браун во время учебы в Берлине узнал, что заражен ВИЧ. В 2007 году он прошел через трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток для лечения лейкемии. Из 60 подходящих доноров врачи выбрали носителя мутации, блокирующей прикрепление вирионов ВИЧ к клеткам, тем самым давая носителю устойчивость к вирусу. Примерно 10 % людей европейского происхождения имеют эту унаследованную мутацию, но она реже встречается в других местностях.

Через три года после трансплантации, несмотря на прекращение антиретровирусной терапии, исследователи не смогли обнаружить ВИЧ в крови Брауна или в различных биопсиях. Уровни ВИЧ-специфических антител в крови Брауна также снизились, что указывает на то, что вирус, возможно, был исключен из его тела. До сегодняшнего дня Браун, известный как «берлинский пациент», был единственным человеком, победившим ВИЧ.

«Лондонский пациент» узнал о своем диагнозе в 2003 году. А в 2012 году у него развилась лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани. К 2016 году его состояние было настолько тяжелым, что последним шансом выжить была пересадка стволовых клеток костного мозга.

Донором стал человек с генетической мутацией CCR5 delta 32, дающей устойчивость к ВИЧ.

Пересадка прошла без серьезных осложнений, хотя организм пациента и пытался отвергнуть трансплантат.

«Достигнув ремиссии у второго пациента с использованием аналогичного подхода, мы показали, что «берлинский пациент» не был аномалией и что на самом деле именно терапевтический подход позволил устранить ВИЧ у этих двух людей», — говорит Гупта.

«Это очень долгое время ремиссии без АРВТ, так что это захватывающий результат, — отмечает эксперт по инфекционным заболеваниям Шэрон Левин. — Через 10 лет после сообщений о «берлинском пациенте» этот новый случай подтверждает, что трансплантация костного мозга от CCR5-негативного донора способна уничтожить вирус».

Большинство специалистов, впрочем, считают, что такое лечение нецелесообразно для всех ВИЧ-инфицированных.

Это дорогостоящая, сложная и рискованная процедура, кроме того, подобрать подходящего донора весьма проблематично.

Также ученые не уверены, что дело именно в защищающей от ВИЧ мутации. Они предполагают, что избавлению от вируса могла поспособствовать работа иммунной системы, стремившейся избавиться от трансплантата.

Гупта сообщает, что его команда собирается использовать полученные результаты для изучения потенциальных стратегий лечения ВИЧ.

«Нам нужно понять, можем ли мы воздействовать на рецептор CCR5 у ВИЧ-инфицированных людей с помощью генной терапии», — говорит он.

В ноябре 2018 года стало известно, что Россия, Украина и Белоруссия оказались лидерами по количеству новых случаев ВИЧ в 2017 году. В 2017 году ВИЧ был выявлен у 160 тыс. человек в Европе, причем на Восточную Европу пришлось 130 тыс. диагнозов. 104 тыс. из них были зарегистрированы в России.

Таким образом, Восточной Европе не удастся достигнуть целей Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу 90-90-90 —

к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать свой ВИЧ-статус, 90% людей с диагнозом ВИЧ — получать антиретровирусную терапию, и 90% из них должны иметь неопределяемый уровень вируса в крови.

«Мы далеки от достижения этих целей, особенно в Восточной Европе и Центральной Азии, — отметил доктор Масуд Дара, координатор ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями в Европе. — Важность отчета в том, что мы видим резкие различия между Восточной Европой и Евросоюзом, где число случаев заражения ВИЧ снижается».