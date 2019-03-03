Шизофрения и неврозы: от чего страдает психика россиян

В Минздраве рассказали о самых распространенных психических расстройствах у россиян, сообщает RT. На первом месте оказались расстройства непсихотического характера, которые диагностированы у 2 000 647 пациентов (в 2012 году — у 2 090 683 человек).

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При непсихотических расстройствах пациент, в целом, адекватно оценивает окружающую обстановку, стремится соответствовать социально принятым нормам, может отдавать себе отчет в том, что болен. К ним относятся, в частности, депрессивные, маниакальные и невротические расстройства.

Такие заболевания нередко связаны с психотравмирующими обстоятельствами и личностными характеристиками больного.

Руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев сообщил, что такие расстройства наиболее характерны для людей молодого и среднего возраста.

«Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознает, что с ним происходит, нуждается в госпитализации. Это такая большая группа пациентов, состояние которых во многом зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов. Их могут провоцировать любые факторы: семейная жизнь, безработица, пьянство — все, что угодно», — объясняет он.

Из этой группы наиболее распространены органические непсихотические расстройства (расстройства психики, которые возникают вследствие поражения головного мозга), невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства (неврозы),

а также поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточненные непсихотические расстройства.

Далее идут психозы и состояния слабоумия (1 097 909 человек — в 2017 году, 1 091 574 человека — в 2012 году): чаще всего пациенты страдают органическими психозами и (или) слабоумием и шизофренией.

На третьем месте — умственная отсталость (862 176 человек — в 2017 году, 907 182 человека — в 2012 году). Из этой группы наиболее распространена легкая умственная отсталость.

Психические расстройства можно диагностировать по речи — методику для этого разработали ученые из Пензенского государственного университета. Также используются данные о работе мозга и сердца.

Исследователи сосредоточились на пограничных расстройствах — состояниях на грани нормы и отклонения.

Из-за слабо выраженной симптоматики больные редко обращаются к специалисту и не получают своевременную помощь.

Ученые выяснили, какие изменения давления, частоты сердечных сокращений, ритмов работы мозга, скорости и тона речи, а также других показателей характерны для расстройств психики.

«Мы регистрируем работу сердца – электрокардиограмма, мозга – энцефалограмма – и речевые сигналы пациента. Состояние психики человека влияет на эти показатели, и с помощью математического анализа мы можем выявить определенные признаки, свидетельствующие о психическом расстройстве. Несмотря на обилие существующих в медицинской практике индикаторов пограничных психических расстройств, все они обладают низкой точностью и подвержены воздействию помех.

Мы разработали новые способы определять, какие параметры медицинских сигналов информативно значимы для диагностики психогенных состояний, и предложили методику оценки на основе трех видов сигналов. Наша методика позволила обнаружить ряд неизвестных ранее признаков, соответствующих пограничному расстройству», – рассказал заместитель директора Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований, кандидат технических наук Александр Тычков.

Разработка таких методов необходима, в первую очередь, для самообследования военнослужащих, учителей, водителей, операторов особо опасных объектов и людей других профессий, связанных со стрессом, а также для более точной постановки диагноза врачом общей практики.

В раннем возрасте предрасположенность к психическим заболеваниям можно выявить по состоянию молочных зубов. Американские исследователи работали с молочными зубами, выпавшими у шестилетних детей и выяснили, что детям с более тонкой эмалью часто было сложнее сконцентрироваться на чем-то и они были более агрессивными. Эти черты нередко связаны с болезнями психики в дальнейшей жизни — они могут свидетельствовать о повышенном риске развития тревожности, депрессии, шизофрении, биполярного расстройства.